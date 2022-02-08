Делаю зарядку и катаюсь на лыжах: во время Олимпиады россиянине вспомнили о своем увлечении спортом

Каждый пятый россиянин отдает предпочтение зимним видам спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Пекине продолжается борьба за олимпийские медали, а спортсмены устанавливают мировые рекорды, мы попросили наших читателей поделиться, а какой вид спорта ближе всего им самим. Ведь для каждого из нас важны пусть и маленькие, зато личные победы.

Мы задали вопрос: «А вы занимаетесь каким-нибудь видом спорта?» и выяснили, каким активностям отдают предпочтение россияне.

Оказалось, что за своей физической подготовкой следят больше половины опрошенных. 15% рассказали, что хотя до спортивных достижений им и далеко, но зарядку они делают регулярно. 13% респондентов отметили, что отдают предпочтение сбалансированной физической нагрузке, и поэтому занимаются фитнесом.

При этом каждый пятый опрошенный выбирает для себя именно зимние виды спорта. Так, 9% рассказали, что каждую зиму с удовольствием встают на беговые лыжи. Еще 6% катаются на конках, а 4% обожают адреналин и отдают предпочтение сноуборду или горным лыжам.

«Лыжи - наше все. Жаль, сейчас уже тепло, и снег тает. Так хотелось, чтобы зима, как всегда, продлилась хоть до середины марта. В этом году она хорошая, снежная, не холодная», - рассказывает участница опроса.

2% опрошенных не ленятся рано вставать и бегают по утрам. А еще 3% признались, что выбирают для себя другие виды спорта. Среди самых распространенных вариантов оказались танцы, бассейн, а также походы в тренажерный зал.

Еще 18% россиян рассказали, что спортом занимались только в детстве, а сейчас времени и возможностей для регулярных тренировок у них, к сажанию, нет. Кроме того, некоторые пожаловались, что и сил на активные развлечения у них тоже не остается.

Оставшиеся 30% и вовсе заявили, что спорт – это не для них.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 4,7 тысячи человек.