«Власть пса» лидирует в номинациях на «Оскара»

По количеству номинаций всех обошел фильм Джейн Кэмпион «Власть пса», отмеченный в 12 категориях. Фото: кадр из фильма.

По количеству номинаций всех обошел фильм Джейн Кэмпион «Власть пса», отмеченный в 12 категориях. Видимо, именно этот фильм и станет лидером в предстоящей «оскаровской» гонке. «Дюна» получила 10 номинаций, «Белфаст» - семь, «Король Ричард» - шесть.

В пятерку фильмов, претендующих на «Оскара» за лучший неамериканский фильм, вошли датский документальный мультфильм «Беглец», японский «Сядь за руль моей машины», норвежский «Худший человек в мире», итальянская «Рука Бога» и… бутанский детский фильм «Лунана - Як в классе».

Но особенность этого года состоит в том, что иностранные фильмы получили номинации и в основных категориях - чемпион здесь японский фильм «Сядь за руль моей машины», удостоенный номинаций за «лучший адаптированный сценарий», режиссуру и как лучший фильм.

Норвежский «Худший человек в мире» - в категории «лучший оригинальный сценарий». «Параллельные матери» Альмодовара - в категории «лучшая музыка».

На звание лучшего актера будут претендовать Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Уилл Смит («Король Ричард»), Эндрю Гарфилд «Тик-так... БУМ!»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

В номинацию на титул лучшей актрисы попали Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Николь Кидман («В роли Рикардо»), Кристин Стюарт («Спенсер»), Оливия Колман («Потерянная дочь»)

В главную номинацию «Лучший фильм» вошли в этом году десять фильмов - «Белфаст», «Кода», «Не смотрите вверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Вестсайдская история».

94-я церемония вручения самой престижной награды в мире кино пройдет в этом году 27 марта - на месяц позже, чем обычно, но на месяц раньше, чем в прошлом году.

Номинанты на премию "Оскар"в категории "Лучший фильм"

«Белфаст»

«Кода»

«Не смотрите наверх»

«Дюна»

«Король Ричард»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Вестсайдская история»

"Сядь за руль моей машины"

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем, "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"

Уилл Смит, "Король Ричард"

Дензел Вашингтон, "Трагедия Макбета"

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фей"

Оливия Колман, "Потерянная дочь"

Пенелопа Крус, "Параллельные матери"

Николь Кидман, "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт, "Спенсер"

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