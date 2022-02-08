Кинолог Росгвардии рассказал, как действовать при встрече со сворой собак

Рассказывает специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии старший лейтенант Роман Лямзин. Фото: rosguard.gov.ru

- Дворовые собаки достаточно неуверенные в себе, их можно испугать, - заявил специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии старший лейтенант Роман Лямзин в эфире программы "Местное время".

Он дал советы телезрителям, как напугать свору бездомных собак.

- Не надо убегать, совершать резкие движения, махать руками. Это может вызвать ответную агрессию со стороны пса, отпугнуть агрессивную собаку можно любым предметом, которые издает звонкий шум, – предупредил военнослужащий также обратил внимание телезрителей на то, что отпугнуть агрессивную собаку может любой издающий звонкий шум предмет.

Кинолог предложил носить с собой бутылку с монетами или камнями внутри, чтобы их шумом отпугивать диких животных.

Мнения телезрителей в комментариях разделились. Самые сердобольные предложили в таком случае использовать связку ключей. Другие советуют в случае нападения и угрозе жизни бить напавшее животное ими в нос. Действительно, в годы войны советских диверсантов останавливать немецкую овчарку точным ударом в нос - именно там у собаки сходятся все нервные окончания.

Граждане, которые уже попадали в подобные ситуации также советуют: изобразить или взять камень с земли, чтобы бросить в животное (часто животные имеют такой опыт и убегают), при нападении закрыться сумкой или портфелем, если животных много - встать к стене или дереву, чтобы не допустить нападения сзади, терпеть укусы за ноги и руки, но стараться как можно дольше продержаться на ногах, иначе животные будут рвать живот, шею и лицо, что опаснее для жизни.

Однако, многие читатели признают, что лучшим средством от нападения собак во всем мире являются электрошокеры и перцовые баллончики, которые сегодня доступны в интернете для любого бюджета. При этом для того, чтобы отпугнуть животных порой достаточно только шума, что издают эти устройства.

Отметим, что с начала зимы Следственный комитет России зафиксировал в ряде регионов страны массовые нападения собачьих стай на детей и взрослых. Особенно отметились: ХМАО-Югра, Омская, Саратовская, Сахалинская, Оренбургская и Костромская области. Среди пострадавших есть погибшие дети.

Выходит, что на улицах бесконтрольно размножались животные, которые переносят бешенство. После того, как следователи пригрозили сажать за халатность к своим обязанностям чиновников ЖКХ в регионах стали массово травить бродячих собак противотуберкулезными препаратами, которые отпускаются по рецепту.

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