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Общество8 февраля 2022 14:55

Кинолог Росгвардии рассказал, как действовать при встрече со сворой собак

Он убежден, что животных может испугать предмет, который издает звонкий шум
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Рассказывает специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии старший лейтенант Роман Лямзин. Фото: rosguard.gov.ru

Рассказывает специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии старший лейтенант Роман Лямзин. Фото: rosguard.gov.ru

- Дворовые собаки достаточно неуверенные в себе, их можно испугать, - заявил специалист центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии старший лейтенант Роман Лямзин в эфире программы "Местное время".

Он дал советы телезрителям, как напугать свору бездомных собак.

- Не надо убегать, совершать резкие движения, махать руками. Это может вызвать ответную агрессию со стороны пса, отпугнуть агрессивную собаку можно любым предметом, которые издает звонкий шум, – предупредил военнослужащий также обратил внимание телезрителей на то, что отпугнуть агрессивную собаку может любой издающий звонкий шум предмет.

Кинолог предложил носить с собой бутылку с монетами или камнями внутри, чтобы их шумом отпугивать диких животных.

Мнения телезрителей в комментариях разделились. Самые сердобольные предложили в таком случае использовать связку ключей. Другие советуют в случае нападения и угрозе жизни бить напавшее животное ими в нос. Действительно, в годы войны советских диверсантов останавливать немецкую овчарку точным ударом в нос - именно там у собаки сходятся все нервные окончания.

Граждане, которые уже попадали в подобные ситуации также советуют: изобразить или взять камень с земли, чтобы бросить в животное (часто животные имеют такой опыт и убегают), при нападении закрыться сумкой или портфелем, если животных много - встать к стене или дереву, чтобы не допустить нападения сзади, терпеть укусы за ноги и руки, но стараться как можно дольше продержаться на ногах, иначе животные будут рвать живот, шею и лицо, что опаснее для жизни.

Однако, многие читатели признают, что лучшим средством от нападения собак во всем мире являются электрошокеры и перцовые баллончики, которые сегодня доступны в интернете для любого бюджета. При этом для того, чтобы отпугнуть животных порой достаточно только шума, что издают эти устройства.

Отметим, что с начала зимы Следственный комитет России зафиксировал в ряде регионов страны массовые нападения собачьих стай на детей и взрослых. Особенно отметились: ХМАО-Югра, Омская, Саратовская, Сахалинская, Оренбургская и Костромская области. Среди пострадавших есть погибшие дети.

Выходит, что на улицах бесконтрольно размножались животные, которые переносят бешенство. После того, как следователи пригрозили сажать за халатность к своим обязанностям чиновников ЖКХ в регионах стали массово травить бродячих собак противотуберкулезными препаратами, которые отпускаются по рецепту.

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