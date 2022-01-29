Отстрел, стерилизация, штрафы: что поможет в борьбе с бездомными животными

Пока идут ссоры и споры, собаки нападают на людей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Много лет в России не могут решить проблему бездомных домашних животных. Хотя специалисты уверяют, что знают решение: одни готовы устранить её за пару лет гуманными способами, другие — за недели, просто перестреляв всех к чертовой матери. Пока идут ссоры и споры, собаки нападают на людей. У них свои законы. Причем, настолько суровые, что один город уже почти сдался - в Магадане ввели режим ЧС из-за стай агрессивных псов.
Сообщения из разных городов о нападении диких собак, как вести с полей:
13.11.21: «В Лангепасе (ХМАО) стая бездомных собак растерзала женщину. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм».
29.12.21: «Собаки-людоеды напали на женщину в Якутске. Погибшая оказалась ученой, доцентом Северо-Восточного федерального университета Сарданой Слепцовой. Ей было всего 54».
22.01.22: «В Забайкалье в поселке Домна стая загрызла насмерть 7-летнюю Риту, которая возвращалась домой из музыкальной школы».
24.01.22: «Стая бездомных собак напала на подростков на северы Москвы». «Бездомные собаки напали на двух маленьких детей в Сахалинской области: 6-летнего мальчика спас комбинезон, у 4-летней девочки искусано лицо».
25.01.22: «Растерзанное собаками тело 58-летнего мужчины нашли на пустыре под Астраханью. Люди сами сбивались в стаи, чтобы отбиваться, но в тот роковой день погибший отстал от коллег, чтобы зайти в банк».
Это далеко не все. Интернет-поисковики выдадут десятки случаев по стране. И все они, как под копирку: «Местные жители давно жаловались...», «Родители который месяц бояться отпускать детей одних на улицу...»
Каждое нападение вызывает цепную реакцию. После них люди требуют ответа от местных чиновников. В Забайкальской Домне, когда погибла 7-летняя девочка, у здания администрации собрался стихийный митинг: «Как допустили такое?». Приехал даже губернатор, пообещал отловить всех собак и отправить их в приют.
- Какой еще приют?! Срочно уберите эту свору! - орала толпа.
Уже на следующий день там раздались выстрелы — жители сами стали отстреливать собак, не дожидаясь пока кто-то что-то сделает. Досталось не только тем, что гуляют на пустыре, но и домашним. Тут уже не до разборок, где хороший пес, а где плохой.
Чиновники в свою очередь нападают на закон, тот самый 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Если в двух словах, он гласит, что нельзя проявлять жестокость к животным. Там есть ряд рекомендаций для владельцев (как выгуливать, оказывать вовремя ветеринарную помощь и т. д.), и для муниципальных чиновников (строить приюты и ни в коем случае не усыплять). А еще там предписано бездомных отлавливать, стерилизовать, чипировать и... отпускать обратно. То есть никаких отловов и отстрелов.
- Я боролась как могла, - говорила журналистам сразу после трагедии глава поселка Домна Ирина Кобзева. - Но если придерживаться закона… Их же обратно предписано отпускать. Вот что получилось.
Ирина поясняет: на весь Читинский район выделено 2 миллиона рублей на «собачьи дела». А в Домне насчитали 250 бесхозных псов. И на каждого по законной схеме надо 12 000. То есть только на один поселок - 3 миллиона. Дебет с кредитом не сходится, а собаки множатся.
В таком же ключе был ответ и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, после громкой трагедии:
- В 2021 году в области отловили и обработали более 5 тысяч собак, потратив на это более 75 миллионов рублей. У нас действуют 5 приютов. Ещё один будем строить, - написал он у себя в инстаграмме. - Даже если бы мы стерилизовали всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение 5-7 лет.
Господин Бабушкин тоже пеняет на проблемы в законодательстве. Стерилизованное и чипированное животное надо вернуть туда, откуда отловили. Но от этого собаки не становятся менее голодными и агрессивными. И еще казус: собаки с метками повторному отлову не подлежат…
То же самое говорят и чиновники Якутска, Магадана, других городов. Как бы намекая, что «эти ваши законодательные гуманности ни к чему хорошему не приведут». Как раньше бы, отловил, убил - и порядок.
Но у некоторых нервы не выдерживают и они срываются на… зоозащитников. Даже запад приплетают:
- Эти люди, зоозащитники, не просто угрожают безопасности России, а подрывают её, - кипятился на заседании Совета Федерации сенатор от Забайкалья Александр Михайлов. - Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо на законодательном уровне — ставить к стенке.
Слава Богу, нашлись-таки виновные. Проклятые Ротшильды, естественно. А кто ж еще-то?
Зоозащитники, которых сейчас почти вся страна предала анафеме, говорят примерно одно и то же. Говорят давно. Ведь этот вопрос не вчера появился.
- Если у кого-то из депутатов вызывают ностальгию воспоминания о бесконечной кровавой бойне животных, я бы предложила сюда добавить пьянки, мордобой и поджоги соседей, чтобы уже довести «до совершенства» образ дикой, дремучей России перед всем цивилизованным миром,- говорит kp.ru Ирина Новожилова, основательница старейшей и одной из самых уважаемых зоозащитных организаций в стране Центра защиты прав животных «Вита». – Ни один защитник животных не будет выступать за то, чтобы неприкаянные стаи бродили стаями. Мы – и люди, и животные - стали заложниками нерешаемой властями проблемы. Не решаемой уже даже не годами, а веками.
Посмотрите исторические сводки. И в древние времена были «кошкодавы», которые ездили и давили по улицам животных. И даже в дневниках Николая ll можно найти: «Сегодня убил …надцать кошек и собак». И после революции булгаковский Шариков с его «отделом подочистки» бегал с удавками по улицам, имея под собой реальных прототипов. И в поздние советские годы отстрелы и отловы продолжались бесконечно, на место отловленных тут же приходили новые животные - и начинай с начала! Пустое растранжиривание многомиллиардных средств при абсолютно нерешаемой проблеме. Не говоря об этике…
- Сейчас этот самый закон 498 ФЗ, запрещает же убийства животных. Приюты обязали им строить...
- Приюты можно хоть вместо всех домов построить. На этой стадии работа только с бездомными животными уже ничего не даст. Все эти бездомные родились когда-то дома. Но потом оказались под забором или в соседнем лесочке. Поймите, кран из которого бурным потоком на улицы льются бездомные собачки и кошечки у нас никак не перекрыт. Разведение совершенно не контролируется государством. Люди плодят животных беспрестанно.
- Ну вот моя кошка, допустим, (опущу момент, что она стерилизована) сидит дома. Как ей размножаться?
- Это вы такая. А больше половины России, особенно те, кто живут в маленьких поселках, держат животных, что называется, на вольном выпасе (самовыгул). Эти кошечки и собачки куда хотят, туда и ходят. А хозяева о стерилизации не то, что не думают, а вообще считают негуманной. В таких условиях обязательно появится нежелательное потомство. Его или в ведро, или более «гуманные» в коробку и под забор. В итоге эти щенки прибиваются к стаям тех самых стерилизованных и чипированных. И вся работа насмарку.
Есть еще дачники, которые на 4 месяца в году уезжают за город, и везут с собой не стерилизованных кошечек и собачек. А потом мы, те самые зоозащитники которых «к стенке», едем по опустелым СНТ собирать «летние игрушки». В город потомство с собой не забирают почему-то. Но оно само туда в итоге прибегает в поисках пищи. И становятся теми самими голодными и «агрессивными» псами. А Госдума при этом вместо рабочих механизмов пока рекомендации раздает. «Граждане, стерилизуйте своих животных, мы вам рекомендуем». Кто и когда побежал по рекомендации что-либо делать? Тоже самое они рекомендуют регионам: «Регионы, стройте приюты, мы вам рекомендуем». И они тут же пошли и построили. Ага.
Если коротко, мы должны стремиться к такой модели, чтобы в каждой квартире был только стерилизованный питомец, а тогда уже одномоментно отловленные с улиц животные были стерилизованы и размещены в приюты. Так давно уже сделал весь цивилизованный мир. Только в этом случае пополнение на улицы навсегда прекратится.
- Бездомные животные – это результат нестыковки между спросом и предложением, при котором животных на свет появляется гораздо больше, чем их способны взять в дома люди, - объясняет Новожилова. - Это математическая модель. Заводчиков с их клубами по разведению – под жесткий государственный контроль – лицензирование, налогообложение, вплоть до квотирования, чтобы их было по пальцам сосчитать и всё предельно прозрачно.
Что касается разведенцев «по недомыслию», то есть всех этих миллионов сердобольных россиян, то здесь нужно ТРИ шага:
- ИНФОРМИРОВАНИЕ людей о масштабах проблемы и необходимости стерилизации питомца, ПОМОЩЬ С БЕСПЛАТНОЙ стерилизацией для малоимущих, и ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ ветврачей в села.
По словам зоозащитников, в народе прочно засели три мифа:
1 миф. «Надо дать моей Жучке хоть раз в жизни родить, лучше для ее физиологии».
А это лишний миллион бродячих животных: по данным Всемирного Общества Защиты Животных (WSPA) одна пара котов за 6 лет дает потомство в 420 000 особей. А собак — 67 000. Всего за 6 (!!!) лет.
2 миф. «Операция опасна, и вмешиваться в природу не гуманно».
- Буквально в прошлом году одна ветклиника в Якутске получила грант, на который можно было предвосхитить нежелательное появление на свет 15 тысяч особей. Бесплатно! - рассказывает Ирина. - Мы обращались и к главе города, и к губернатору: «Проинформируйте людей, пустите социальную рекламу по ТВ». В ответ - отписки. Мы обратились к нескольким редакторам газет. И знаете что говорят? «Мы против стерилизации, это не гуманно». А по весне докладывают: «+ 7000 бродячих животных». Еще история: были по вызову в одной квартире в Москве, там женщина держит 60 кошек, они рожают у нее денно и нощно, вонь - ужас. Мы ей предложили помощь со стерилизацией. «Нет, это же надо женские органы кошке удалить. Не гуманно. Я подожду пока ветеринары научатся перевязывать фаллопиевы трубы животным». И каждый день она топит котят, или на улицу выкидывает. Это гуманно.
3 миф. «Пусть рожает, пристрою куда-нибудь».
- Если бы люди видели, что делают эти платные «помощники» по пристройке щенков, - сокрушается моя собеседница. - Как выкидывают их прямо в коробках из окон машин на трассе. Раньше все это можно было лицезреть после рабочего дня «Птичьего рынка» - километры пищащих и скулящих кустов. Сейчас всё перенеслось в интернет. Людей, которые добросовестно занимаются пристройством зверюшек — единицы. Но все равно гарантий, что отданный «в добрые руки» щенок не оказывается дальше на улице, нет.
Новожилова предлагает, если уж власти не верят зоозащитникам, перенять международный опыт: Вместо того, чтобы тратить миллиарды на ловцов, надо провести компанию по массовой, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ стерилизации всех животных. Не только бездомных, но и домашних. Причем, или по очень доступной цене, или вообще бесплатно.
- Когда зарплата 8000, человек не поведет свою собачку на операцию за 4000, - отмечает Ирина. - Тем более в отдаленных поселках, где ближайшая клиника в нескольких десятках километров. В таких местах помогут выездные бригады ветврачей.
Вместе со стерилизацией нужно всех кошек и собак зарегистрировать и запустить массовую пропаганду.
- Разъяснять надо людям, как с животными обращаться, - говорит Новожилова. - Если хотите завести, то вот такие ваши первые шаги: стерилизация, регистрация, ветеринарное наблюдение, прививки. А если выбросите на улицу- штраф. Или тюрьма (такие меры есть в европейских странах). На все про все это уйдет максимум года два.
Это первый этап, по словам зоозащитницы. Без него нет смысла проводить следующие - работает разведенческий конвейер.
- Эта схема работает во всем мире?
- Да. Именно обязательная стерилизация — первый этап. Этих животных мы притащили в города, а инстинкты у них так и остались. Один из основных — размножение. С ним надо что-то делать, и только потом вводить экономические рычаги.
- Вы имеете в виду налоги?
- Во многих странах есть такая мера, как налог НЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ животное. Одной моей знакомой в Лондоне за 16 дней 3 раза позвонили из ветслужбы: «У нас пометка, что ваша собака достигла половозрелого возраста. Если вы ее не будете стерилизовать, то будете платить налог!». А у нас глава комитета Госдумы по экологии дает один ответ: «Ой нет, налог на домашних животных — это не популярная мера, нельзя». Но речь то не о всех животных, а только о НЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ. И то не сразу, а только после ряда других важных и нужных мероприятий. Но никто нас не слышит. Вместо этого Госдума вводит сейчас обязательную регистрацию. Кого они собираются регистрировать? Ведра щенков и котят? Регистрация никак не влияет на инстинкт размножения.
- И правильно. Ну нельзя же вводить налог на домашних животных.
- Конечно! Речь-то совсем о другом! О нестерилизованных животных, и то не сразу, а только после ряда других важных и нужных мероприятий. Но никто нас не слышит. Вместо этого Госдума вводит обязательную регистрацию. Кого они собираются регистрировать? Регистрация никак не влияет на инстинкт размножения.
- Почему у нас никак не решат проблему бездомных животных?
-У нас есть два предположения, - поделилась со мной напоследок Ирина. – Или кто-то очень не хочет упускать бездонное многомиллиардное корыто (лови каждый день, а численность снова восстанавливается), либо это наш менталитет - усердно бороться со следствием, строить «Потемкинские деревни», так и не ликвидируя причину.
В Госдуме сейчас экстренно собрана рабочая группа по изменению законодательства. Предложения обещал направить и СК, регионы что-то готовят. Парламентарии анонсировали, что вопрос будет решен в течении февраля. Я позвонила замглавы думского комитета по экологии Владимиру Бурматову, чтобы узнать как обстановка. Какие уже созрели решения.
- Мы активно изучаем предложения, которые поступили в Государственную Думу от субъектов РФ, от граждан, от волонтеров, от зоозащитников, от экологов, от ученых... Их уже пришло больше 30 000. Думаю, окончательно их будет более 40 000.
- Уже есть понимание, что точно будет в законопроекте?
- Что совершенно точно мы будем прорабатывать - ужесточение ответсвенности для чиновников, которые не исполняют законодательство и не защищают граждан. Потому что сейчас возбуждают уголовные дела тогда, когда трагедия уже произошла. А ответственность должна наступать до! То есть когда не исполняется законодательство. И в Бурятии, и в Якутии и в Астрахани, не была создана инфраструктура по обращению с безнадзорными животными, нет приютов, не заключены контракты с исполнителями по отлову, стерилизации и так далее. Прокуратура давала предписания, которые не исполнялись. Понятно, что сейчас ответственные лица сядут.
- Но ведь можно было не допустить трагедии.
- У меня такая же позиция. Дальше - вопросы строительства и поддержки приютов — это очень важная тема. В первую очередь это касается волонтерских приютов и использования механизмов, в том числе и поддержки этих людей. Ведь они занимаются животными по велению сердца, им надо помочь. Дальше, однозначно, будет повышение отвественности и к хозяевам домашних животных. Потому что откуда эти беспризорные псы? Они все домашние.
В этот момент я порадовалась, что вот она точка соприкосновения с заоозащитниками. Пусть и не первым пунктом, но все же.
- Так что штрафы за выброшенных животных и очень серьезные, будут введены, - продолжил Бурматов. - В районе 30 000 за избавление от питомца. Запрет самовыгула введем, потому что сейчас выясняется, что в нападениях участвовали и владельческие животные. Это прямо факт. Домашние и создают эти стаи. Хозяева утром выпускают своих собак побегать, то есть это самовыпас уже. Собаки лазят по помойкам, ищут себе кормовую базу, нападают на людей и так далее. Введем региональные программы по стерилизации. И не только о бездомных речь. Но и домашних.
- А что это за программы? Льготная цена или бесплатно?
- На усмотрение регионов. В Московской области есть программа, например, когда часть стоимости владельцам компенсируют. Так всем выгоднее, чем потом тратить совсем другие деньги на отлов и стерилизацию многочисленного потомства. Обсуждаем и дальше с Минсельхозом порядок учета и регистрации домашних животных, потому что по другому порядок в этой сфере не навести.
Хоть и очень медленно, но мы все же движемся к намеченной цели — избавлению наших городов от бездомных собак и кошек. И избавлению собак и кошек от мучительной жизни и смерти в наших городах.
- Слушайте, мы начали этим заниматься 4 года назад, когда был принят первый закон Госдумой. Ну а что вы хотите, Англия в этом году отметила 200 летие с принятия первого закона, - заметил Владимир Бурматов. - А мы только 4 года назад начали этим заниматься, приняв первый законодательный акт.