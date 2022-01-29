Отстрел, стерилизация, штрафы: что поможет в борьбе с бездомными животными

Пока идут ссоры и споры, собаки нападают на людей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Много лет в России не могут решить проблему бездомных домашних животных. Хотя специалисты уверяют, что знают решение: одни готовы устранить её за пару лет гуманными способами, другие — за недели, просто перестреляв всех к чертовой матери. Пока идут ссоры и споры, собаки нападают на людей. У них свои законы. Причем, настолько суровые, что один город уже почти сдался - в Магадане ввели режим ЧС из-за стай агрессивных псов.

Сообщения из разных городов о нападении диких собак, как вести с полей:

13.11.21: «В Лангепасе (ХМАО) стая бездомных собак растерзала женщину. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм».

29.12.21: «Собаки-людоеды напали на женщину в Якутске. Погибшая оказалась ученой, доцентом Северо-Восточного федерального университета Сарданой Слепцовой. Ей было всего 54».

22.01.22: «В Забайкалье в поселке Домна стая загрызла насмерть 7-летнюю Риту, которая возвращалась домой из музыкальной школы».

24.01.22: «Стая бездомных собак напала на подростков на северы Москвы». «Бездомные собаки напали на двух маленьких детей в Сахалинской области: 6-летнего мальчика спас комбинезон, у 4-летней девочки искусано лицо».

25.01.22: «Растерзанное собаками тело 58-летнего мужчины нашли на пустыре под Астраханью. Люди сами сбивались в стаи, чтобы отбиваться, но в тот роковой день погибший отстал от коллег, чтобы зайти в банк».

Это далеко не все. Интернет-поисковики выдадут десятки случаев по стране. И все они, как под копирку: «Местные жители давно жаловались...», «Родители который месяц бояться отпускать детей одних на улицу...»

ЖУЧКА НА ВНУЧКУ, ВНУЧКА НА ЧИНОВНИКА, ЧИНОВНИК НА ЗАКОН

Каждое нападение вызывает цепную реакцию. После них люди требуют ответа от местных чиновников. В Забайкальской Домне, когда погибла 7-летняя девочка, у здания администрации собрался стихийный митинг: «Как допустили такое?». Приехал даже губернатор, пообещал отловить всех собак и отправить их в приют.

- Какой еще приют?! Срочно уберите эту свору! - орала толпа.

Уже на следующий день там раздались выстрелы — жители сами стали отстреливать собак, не дожидаясь пока кто-то что-то сделает. Досталось не только тем, что гуляют на пустыре, но и домашним. Тут уже не до разборок, где хороший пес, а где плохой.

Чиновники в свою очередь нападают на закон, тот самый 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Если в двух словах, он гласит, что нельзя проявлять жестокость к животным. Там есть ряд рекомендаций для владельцев (как выгуливать, оказывать вовремя ветеринарную помощь и т. д.), и для муниципальных чиновников (строить приюты и ни в коем случае не усыплять). А еще там предписано бездомных отлавливать, стерилизовать, чипировать и... отпускать обратно. То есть никаких отловов и отстрелов.

- Я боролась как могла, - говорила журналистам сразу после трагедии глава поселка Домна Ирина Кобзева. - Но если придерживаться закона… Их же обратно предписано отпускать. Вот что получилось.

Ирина поясняет: на весь Читинский район выделено 2 миллиона рублей на «собачьи дела». А в Домне насчитали 250 бесхозных псов. И на каждого по законной схеме надо 12 000. То есть только на один поселок - 3 миллиона. Дебет с кредитом не сходится, а собаки множатся.

В таком же ключе был ответ и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, после громкой трагедии:

- В 2021 году в области отловили и обработали более 5 тысяч собак, потратив на это более 75 миллионов рублей. У нас действуют 5 приютов. Ещё один будем строить, - написал он у себя в инстаграмме. - Даже если бы мы стерилизовали всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение 5-7 лет.

Господин Бабушкин тоже пеняет на проблемы в законодательстве. Стерилизованное и чипированное животное надо вернуть туда, откуда отловили. Но от этого собаки не становятся менее голодными и агрессивными. И еще казус: собаки с метками повторному отлову не подлежат…

То же самое говорят и чиновники Якутска, Магадана, других городов. Как бы намекая, что «эти ваши законодательные гуманности ни к чему хорошему не приведут». Как раньше бы, отловил, убил - и порядок.

Но у некоторых нервы не выдерживают и они срываются на… зоозащитников. Даже запад приплетают:

- Эти люди, зоозащитники, не просто угрожают безопасности России, а подрывают её, - кипятился на заседании Совета Федерации сенатор от Забайкалья Александр Михайлов. - Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо на законодательном уровне — ставить к стенке.

Слава Богу, нашлись-таки виновные. Проклятые Ротшильды, естественно. А кто ж еще-то?

ВСЕ БЕЗДОМНЫЕ РОДИЛИСЬ ДОМА

Зоозащитники, которых сейчас почти вся страна предала анафеме, говорят примерно одно и то же. Говорят давно. Ведь этот вопрос не вчера появился.

- Если у кого-то из депутатов вызывают ностальгию воспоминания о бесконечной кровавой бойне животных, я бы предложила сюда добавить пьянки, мордобой и поджоги соседей, чтобы уже довести «до совершенства» образ дикой, дремучей России перед всем цивилизованным миром,- говорит kp.ru Ирина Новожилова, основательница старейшей и одной из самых уважаемых зоозащитных организаций в стране Центра защиты прав животных «Вита». – Ни один защитник животных не будет выступать за то, чтобы неприкаянные стаи бродили стаями. Мы – и люди, и животные - стали заложниками нерешаемой властями проблемы. Не решаемой уже даже не годами, а веками.

Посмотрите исторические сводки. И в древние времена были «кошкодавы», которые ездили и давили по улицам животных. И даже в дневниках Николая ll можно найти: «Сегодня убил …надцать кошек и собак». И после революции булгаковский Шариков с его «отделом подочистки» бегал с удавками по улицам, имея под собой реальных прототипов. И в поздние советские годы отстрелы и отловы продолжались бесконечно, на место отловленных тут же приходили новые животные - и начинай с начала! Пустое растранжиривание многомиллиардных средств при абсолютно нерешаемой проблеме. Не говоря об этике…

- Сейчас этот самый закон 498 ФЗ, запрещает же убийства животных. Приюты обязали им строить...

- Приюты можно хоть вместо всех домов построить. На этой стадии работа только с бездомными животными уже ничего не даст. Все эти бездомные родились когда-то дома. Но потом оказались под забором или в соседнем лесочке. Поймите, кран из которого бурным потоком на улицы льются бездомные собачки и кошечки у нас никак не перекрыт. Разведение совершенно не контролируется государством. Люди плодят животных беспрестанно.

- Ну вот моя кошка, допустим, (опущу момент, что она стерилизована) сидит дома. Как ей размножаться?

- Это вы такая. А больше половины России, особенно те, кто живут в маленьких поселках, держат животных, что называется, на вольном выпасе (самовыгул). Эти кошечки и собачки куда хотят, туда и ходят. А хозяева о стерилизации не то, что не думают, а вообще считают негуманной. В таких условиях обязательно появится нежелательное потомство. Его или в ведро, или более «гуманные» в коробку и под забор. В итоге эти щенки прибиваются к стаям тех самых стерилизованных и чипированных. И вся работа насмарку.

Есть еще дачники, которые на 4 месяца в году уезжают за город, и везут с собой не стерилизованных кошечек и собачек. А потом мы, те самые зоозащитники которых «к стенке», едем по опустелым СНТ собирать «летние игрушки». В город потомство с собой не забирают почему-то. Но оно само туда в итоге прибегает в поисках пищи. И становятся теми самими голодными и «агрессивными» псами. А Госдума при этом вместо рабочих механизмов пока рекомендации раздает. «Граждане, стерилизуйте своих животных, мы вам рекомендуем». Кто и когда побежал по рекомендации что-либо делать? Тоже самое они рекомендуют регионам: «Регионы, стройте приюты, мы вам рекомендуем». И они тут же пошли и построили. Ага.

ТРИ ГУБИТЕЛЬНЫХ МИФА

Если коротко, мы должны стремиться к такой модели, чтобы в каждой квартире был только стерилизованный питомец, а тогда уже одномоментно отловленные с улиц животные были стерилизованы и размещены в приюты. Так давно уже сделал весь цивилизованный мир. Только в этом случае пополнение на улицы навсегда прекратится.

- Бездомные животные – это результат нестыковки между спросом и предложением, при котором животных на свет появляется гораздо больше, чем их способны взять в дома люди, - объясняет Новожилова. - Это математическая модель. Заводчиков с их клубами по разведению – под жесткий государственный контроль – лицензирование, налогообложение, вплоть до квотирования, чтобы их было по пальцам сосчитать и всё предельно прозрачно.

Что касается разведенцев «по недомыслию», то есть всех этих миллионов сердобольных россиян, то здесь нужно ТРИ шага:

- ИНФОРМИРОВАНИЕ людей о масштабах проблемы и необходимости стерилизации питомца, ПОМОЩЬ С БЕСПЛАТНОЙ стерилизацией для малоимущих, и ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ ветврачей в села.

По словам зоозащитников, в народе прочно засели три мифа:

1 миф. «Надо дать моей Жучке хоть раз в жизни родить, лучше для ее физиологии».

А это лишний миллион бродячих животных: по данным Всемирного Общества Защиты Животных (WSPA) одна пара котов за 6 лет дает потомство в 420 000 особей. А собак — 67 000. Всего за 6 (!!!) лет.

2 миф. «Операция опасна, и вмешиваться в природу не гуманно».

- Буквально в прошлом году одна ветклиника в Якутске получила грант, на который можно было предвосхитить нежелательное появление на свет 15 тысяч особей. Бесплатно! - рассказывает Ирина. - Мы обращались и к главе города, и к губернатору: «Проинформируйте людей, пустите социальную рекламу по ТВ». В ответ - отписки. Мы обратились к нескольким редакторам газет. И знаете что говорят? «Мы против стерилизации, это не гуманно». А по весне докладывают: «+ 7000 бродячих животных». Еще история: были по вызову в одной квартире в Москве, там женщина держит 60 кошек, они рожают у нее денно и нощно, вонь - ужас. Мы ей предложили помощь со стерилизацией. «Нет, это же надо женские органы кошке удалить. Не гуманно. Я подожду пока ветеринары научатся перевязывать фаллопиевы трубы животным». И каждый день она топит котят, или на улицу выкидывает. Это гуманно.

3 миф. «Пусть рожает, пристрою куда-нибудь».

- Если бы люди видели, что делают эти платные «помощники» по пристройке щенков, - сокрушается моя собеседница. - Как выкидывают их прямо в коробках из окон машин на трассе. Раньше все это можно было лицезреть после рабочего дня «Птичьего рынка» - километры пищащих и скулящих кустов. Сейчас всё перенеслось в интернет. Людей, которые добросовестно занимаются пристройством зверюшек — единицы. Но все равно гарантий, что отданный «в добрые руки» щенок не оказывается дальше на улице, нет.

СПАСЕТ ТОЛЬКО СТЕРИЛИЗАЦИЯ. ТОТАЛЬНАЯ

Новожилова предлагает, если уж власти не верят зоозащитникам, перенять международный опыт: Вместо того, чтобы тратить миллиарды на ловцов, надо провести компанию по массовой, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ стерилизации всех животных. Не только бездомных, но и домашних. Причем, или по очень доступной цене, или вообще бесплатно.

- Когда зарплата 8000, человек не поведет свою собачку на операцию за 4000, - отмечает Ирина. - Тем более в отдаленных поселках, где ближайшая клиника в нескольких десятках километров. В таких местах помогут выездные бригады ветврачей.

Вместе со стерилизацией нужно всех кошек и собак зарегистрировать и запустить массовую пропаганду.

- Разъяснять надо людям, как с животными обращаться, - говорит Новожилова. - Если хотите завести, то вот такие ваши первые шаги: стерилизация, регистрация, ветеринарное наблюдение, прививки. А если выбросите на улицу- штраф. Или тюрьма (такие меры есть в европейских странах). На все про все это уйдет максимум года два.

Это первый этап, по словам зоозащитницы. Без него нет смысла проводить следующие - работает разведенческий конвейер.

- Эта схема работает во всем мире?

- Да. Именно обязательная стерилизация — первый этап. Этих животных мы притащили в города, а инстинкты у них так и остались. Один из основных — размножение. С ним надо что-то делать, и только потом вводить экономические рычаги.

- Вы имеете в виду налоги?

- Во многих странах есть такая мера, как налог НЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ животное. Одной моей знакомой в Лондоне за 16 дней 3 раза позвонили из ветслужбы: «У нас пометка, что ваша собака достигла половозрелого возраста. Если вы ее не будете стерилизовать, то будете платить налог!». А у нас глава комитета Госдумы по экологии дает один ответ: «Ой нет, налог на домашних животных — это не популярная мера, нельзя». Но речь то не о всех животных, а только о НЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ. И то не сразу, а только после ряда других важных и нужных мероприятий. Но никто нас не слышит. Вместо этого Госдума вводит сейчас обязательную регистрацию. Кого они собираются регистрировать? Ведра щенков и котят? Регистрация никак не влияет на инстинкт размножения.

- И правильно. Ну нельзя же вводить налог на домашних животных.

- Конечно! Речь-то совсем о другом! О нестерилизованных животных, и то не сразу, а только после ряда других важных и нужных мероприятий. Но никто нас не слышит. Вместо этого Госдума вводит обязательную регистрацию. Кого они собираются регистрировать? Регистрация никак не влияет на инстинкт размножения.

- Почему у нас никак не решат проблему бездомных животных?

-У нас есть два предположения, - поделилась со мной напоследок Ирина. – Или кто-то очень не хочет упускать бездонное многомиллиардное корыто (лови каждый день, а численность снова восстанавливается), либо это наш менталитет - усердно бороться со следствием, строить «Потемкинские деревни», так и не ликвидируя причину.

В ДУМЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ МЕРЫ... ПРОТИВ ЧИНОВНИКОВ

В Госдуме сейчас экстренно собрана рабочая группа по изменению законодательства. Предложения обещал направить и СК, регионы что-то готовят. Парламентарии анонсировали, что вопрос будет решен в течении февраля. Я позвонила замглавы думского комитета по экологии Владимиру Бурматову, чтобы узнать как обстановка. Какие уже созрели решения.

- Мы активно изучаем предложения, которые поступили в Государственную Думу от субъектов РФ, от граждан, от волонтеров, от зоозащитников, от экологов, от ученых... Их уже пришло больше 30 000. Думаю, окончательно их будет более 40 000.

- Уже есть понимание, что точно будет в законопроекте?

- Что совершенно точно мы будем прорабатывать - ужесточение ответсвенности для чиновников, которые не исполняют законодательство и не защищают граждан. Потому что сейчас возбуждают уголовные дела тогда, когда трагедия уже произошла. А ответственность должна наступать до! То есть когда не исполняется законодательство. И в Бурятии, и в Якутии и в Астрахани, не была создана инфраструктура по обращению с безнадзорными животными, нет приютов, не заключены контракты с исполнителями по отлову, стерилизации и так далее. Прокуратура давала предписания, которые не исполнялись. Понятно, что сейчас ответственные лица сядут.

- Но ведь можно было не допустить трагедии.

- У меня такая же позиция. Дальше - вопросы строительства и поддержки приютов — это очень важная тема. В первую очередь это касается волонтерских приютов и использования механизмов, в том числе и поддержки этих людей. Ведь они занимаются животными по велению сердца, им надо помочь. Дальше, однозначно, будет повышение отвественности и к хозяевам домашних животных. Потому что откуда эти беспризорные псы? Они все домашние.

В этот момент я порадовалась, что вот она точка соприкосновения с заоозащитниками. Пусть и не первым пунктом, но все же.

- Так что штрафы за выброшенных животных и очень серьезные, будут введены, - продолжил Бурматов. - В районе 30 000 за избавление от питомца. Запрет самовыгула введем, потому что сейчас выясняется, что в нападениях участвовали и владельческие животные. Это прямо факт. Домашние и создают эти стаи. Хозяева утром выпускают своих собак побегать, то есть это самовыпас уже. Собаки лазят по помойкам, ищут себе кормовую базу, нападают на людей и так далее. Введем региональные программы по стерилизации. И не только о бездомных речь. Но и домашних.

- А что это за программы? Льготная цена или бесплатно?

- На усмотрение регионов. В Московской области есть программа, например, когда часть стоимости владельцам компенсируют. Так всем выгоднее, чем потом тратить совсем другие деньги на отлов и стерилизацию многочисленного потомства. Обсуждаем и дальше с Минсельхозом порядок учета и регистрации домашних животных, потому что по другому порядок в этой сфере не навести.

Хоть и очень медленно, но мы все же движемся к намеченной цели — избавлению наших городов от бездомных собак и кошек. И избавлению собак и кошек от мучительной жизни и смерти в наших городах.

- Слушайте, мы начали этим заниматься 4 года назад, когда был принят первый закон Госдумой. Ну а что вы хотите, Англия в этом году отметила 200 летие с принятия первого закона, - заметил Владимир Бурматов. - А мы только 4 года назад начали этим заниматься, приняв первый законодательный акт.