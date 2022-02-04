Cворы голодных псов нападают на детей и женщин

В России стаи бродячих собак постоянно нападают на людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В номере от 2 февраля с. г. и на сайте kp.ru мы начали большую дискуссию о проблеме бездомных собак. Свое мнение высказала спецкор kp.ru Дина Карпицкая. В эту же тему еще глубже погрузилась Ульяна Скойбеда - и вот ее взгляд на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»

СТРАХ И УЖАС В ЯКУТСКЕ

Морозным днем 29 декабря завлабораторией «Технологии полимерных нанокомпозитов» Северо-Восточного федерального университета доцент Сардана Слепцова шла в Арктический агротехнологический госуниверситет. Шла через пустое поле ипподрома, примыкающее к корпусам: было минус 45, все сидели по домам.

Дальнейшее попало на камеру. Немолодая женщина идет вдоль забора, вдруг останавливается... крутится на месте и машет руками, в молочной мгле к ней подбираются хвостатые тени, и весело скачет белая, с задранным бубликом хвостом собака...

Тело через два часа нашел студент: он увидел копошащуюся стаю. Лица у женщины-химика не было, вместо рук торчали белые обглоданные кости. Руководство вуза еще долго созванивалось и выясняло: кто не явился на работу?

Химик Сардана Слепцова была растерзана в Якутке 29 декабря 2021 года… Фото: Личный Архив

Сардана Слепцова была настоящим ученым, она занималась разработкой морозостойких полимеров для техники Севера и создала новое направление в материаловедении - материалы с управляемыми свойствами. Ее работы были отмечены дипломами и медалями международных выставок в Испании, Китае, Корее и Москве.

У женщины остались двое сыновей - Ким и Даниил. Ей было 53 года: 30 января Сардана отметила бы очередной, 54-й день рождения.

ПРАВА ЛЮДОЕДОВ

В Якутске объявили режим ЧС, на отлов вышли все сотрудники мэрии мужского пола, мэр Евгений Григорьев заявил: «Мы бросим все силы на то, чтобы эта стая больше не появилась. Теперь о причинах. За последние два года в Якутске фиксируется увеличение количества собак на улицах и случаев нападений на людей. Это официальная статистика. Хотя ресурсов и людей тратится больше, чем до принятия обновленного закона «Об ответственном обращении с животными». Мое личное мнение: закон должен быть пересмотрен. Пересмотрен в сторону людей».

Мэр Якутска Евгений Григорьев. Фото: якутск.рф

Справка: закон 2018 года запретил умерщвлять бродячих собак, даже людоедов, их можно только на всю жизнь поместить в приют или стерилизовать и выпустить в естественную среду обитания, на улицу (так называемая программа ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Усыпляют только больных особей, испытывающих мучения.

Бывшая мэр, депутат Госдумы Сардана Авксентьева выразилась конкретнее: «Причина - непродуманный сырой закон «Об ответственном обращении с животными», он привел к системному сбою. ...Города и села не должны считаться средой естественного обитания бродячих собак. Муниципалитеты не были готовы и не готовы сейчас к работе по ОСВВ по причине нехватки средств. Особи, выживающие в жестких условиях Крайнего Севера, - это не добрые собачки с милых фотографий. Это хищники, которые ежедневно выходят на охоту. Охоту на нас, на наших детей. Спрашиваю автора закона Бурматова и его фанатов: сколько еще нужно смертей, покусанных детей и домашнего скота, чтобы это остановить?!»

Сардана Авксентьева. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Автор закона Владимир Бурматов («Единая Россия») в долгу не остался: «Эта страшная трагедия полностью лежит на совести якутских чиновников. Важно привлечь к ответственности тех, кто получает от нас деньги за то, чтобы животные содержались в приютах, были стерилизованы и привиты, а не бегали стаями по улицам и не нападали на людей. Закон очень четко предписывает: безнадзорные животные должны находиться в приюте - точка. Ни одно животное, которое может гипотетически напасть на человека, не может быть выпущено на улицу».

В общем, плюнули друг в друга.

ЗАКОН ЕСТ ЗАКОН

В соцсетях поднялась буча, депутат Заксобрания Якутии Павел Ксенофонтов заявил, что готов сложить свои полномочия и выйти из ЕР в знак протеста против Бурматова и чтобы не иметь к закону «никакого отношения».

Дело в том, что ровно за месяц до трагедии, 30 ноября, на этом самом ипподроме стая из восьми собак уже ела женщину, и тот случай тоже попал на камеры: прохожую сбивают с ног, она отмахивается сумкой, пытается встать, собаки прыгают вокруг... Несчастную спас плотник университета Дмитрий Лексун, он отогнал животных, у женщины была истерика и порванная шуба.

…а за месяц до этого стая на том же месте пыталась съесть другую женщину. Фото: Кадр видео

Почему я подчеркиваю про камеры?

Потому что сторонники Бурматова каждое убийство собаками человека выставляют нападением маньяка: «На трупе резаные раны, тело специально подбросили, чтобы свалить на собачек», - или притравкой бойцовых псов: «Виноват хозяин-человек». Доказать ничего невозможно, даже про убитую под видео Сардану они пишут: «Фейк по якобы загрызенной собаками бабе разоблачен, ее забил сожитель». Но общественное мнение в этот раз проявило трезвость.

Мэра Якутска поддержали губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Общественная палата Якутска всерьез села писать поправки к закону: «В советское время действовал безвозвратный метод борьбы с бездомными собаками - их усыпляли, а сейчас мы будто черпаем ситом море». И. о. мэра Томска Михаил Ратнер поведал, что в прошлом году его администрация УЖЕ подготовила такой законопроект, но инициативу сочли несвоевременной, в том же смысле выступили глава Астраханской области Игорь Бабушкин и органы местного самоуправления восемнадцати (!) областных центров.

Это называется - единым фронтом.

Вот что бы Бурматову не прислушаться и не признать, что с его законом что-то не так?

Вместо этого депутат заявил: «Возврата к кровавой мясорубке не будет! Усыпление собак противоречит принципам гуманности и Конституции!»

И тут в Забайкалье растерзали девочку.

СРЕДИ БЕЛА ДНЯ...

7-летняя Марина Гонорская (по закону мы меняем данные ребенка) шла домой из музыкальной школы в селе Домна Забайкальского края, было 14.00 22 января, суббота, село большое и людное, шесть тысяч человек и летный гарнизон.

Мама Марины, учительница английского и немецкого, забеспокоилась в 17.00, позвонила в полицию, через полчаса тело нашли на пустыре. Собаки уже разбежались. В сугробе лежали красная перчатка и белые сапожки.

7-летняя Марина Гонорская погибла в Домне Забайкальского края 22 января. Фото: Личный архив

В Домне забушевал митинг-сход, к сельской администрации подъехал небритый по выходному дню губернатор края Александр Осипов и тосковал с крыльца: «Уберем... с территории Домны стаю уберем... полностью удалить с улиц не позволяет закон», - под вопли народа: «Бойкот! Не будем пускать детей в школу! Нападают на женщин с колясками, учительница вела детей с уроков, закрывая их собой!»

Собаки уже разбежались. В сугробе лежали красная перчатка и белые сапожки.

Место гибели Марины Гонорской.

Отец погибшей девочки - военный летчик, майор, командир авиационного звена 120-го отдельного смешанного полка 11-й армии ВВС и ПВО, выполнявший боевые задачи в Сирии. В 2016 году президент Владимир Путин лично наградил офицера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Марина была его единственным, поздним, ребенком. После трагедии командование приняло решение о переводе летчика в другой регион. Девочку похоронили на родине отца, в Крыму.

В 2016 году президент Владимир Путин лично наградил офицера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Фото: Личный архив

Дальше по накатанной: губернатор пообещал обратиться в Федеральное собрание и правительство России с просьбой изменить закон, сторонники Бурматова написали в сети: «Горите в аду, ни одна 7-летняя покусанная девочка мира не стоит жизни невинной бедной несчастной собаки».

Серьезно, я бы хотела, чтобы изменили еще классификацию психиатрических заболеваний.

Но с этого момента все завертелось...

ГОД ТЕРРОРА

Глава СК Бастрыкин распорядился проанализировать случаи гибели людей от зубов собак и подготовить предложения по изменению законодательства, о таком же поручении профильному комитету написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Противники существующего порядка выдохнули: «Неужели?!», но тут же пришла новость: рабочую группу снова возглавит Бурматов, и руки у всех опустились.

И в самом деле: а что происходит необычного?

В Астрахани 58-летнего слесаря Николая М. съели целиком. Фото: Личный архив

Ну да, прямо сейчас, в январе, на Сахалине собака покусала за лицо 4-летнюю девочку, в Новосибирске домофон записал визг укушенного девятилетнего ребенка, а в Астрахани 58-летнего слесаря Николая М. съели целиком.

4-летнюю девочку в Углегорске на Сахалине только укусили. Фото: Личный архив

Но так и было весь год!

В декабре стая напала на 10-летнюю девочку в Комсомольске-на-Амуре, ее мама Ирина Ковалик до приезда скорой снимала с ребенка одежду с кусками мяса.

А в Самаре с пенсионерки Зинаиды Смехновой собаки полностью содрали скальп, женщина скончалась.

Всего более 333 тысяч обращений укушенных за 2021 год.

Неудивительно, что регионы взбрыкнули и на прошлой неделе один за другим начали менять законодательство, не дожидаясь федерального центра: пока это Бурятия, Приморье и Магадан (последний просто ввел режим ЧС, при котором обычные нормы не действуют).

Давайте же спокойно разберем, почему власти попали в такой клинч.

СВЯТАЯ ОСВВ

Наверное, читатели помнят, с каким скандалом принимали спорный закон.

Я, кинолог Елена Типикина, зоозащитник-реалист Светлана Ильинская, глава Петрозаводского приюта для животных Владимир Рыбалко и многие заводчики объясняли: ОСВВ не выход, при стерилизации собакам удаляют матки и яйца, а не зубы, агрессия у стерилизованных сук никуда не девается, и точно никуда не деваются инстинкт защиты территории, глистные инвазии и блохи. Почему детская песочница должна являться «естественной средой обитания» блохастой стаи? Почему люди должны с опаской, бочком ходить в собственном дворе?

А при ОСВВ именно так. У нас было время убедиться в этом: в Москве экспериментальная программа действовала с 1998 по 2009 год, была отменена под давлением общественности (нашим давлением), в Подмосковье введена в 2014-м. Через год в области резко, в восемь раз, ухудшилась ситуация по бешенству плюс бесконечные покусы и по-звериному съеденные лица (именно тогда загрызли 19-летнего Олега Шушунова, мужа беременной племянницы Юрия Лозы).

Но, главное - ощущение насилия и беспомощности: люди жаловались на сайт областного правительства, что блоховозы гоняют их детей, отловщики забирали псов, через неделю аккуратно возвращали их с желтыми чипами в ушах и... далее никакие жалобы не принимали. «Как?! Но они же продолжают гонять?!» - возмущались заявители, а им издевательски отписывали: «Собаки привиты и чипированы. Оснований к принятию мер не выявлено».

Хоть стой, хоть падай.

На все аргументы зоозащитники-бурматовцы отвечали, что у собаньки умные глаза, а значит, людям с их капризами и страхами придется подвинуться (клянусь, однажды я имела часовой разговор со специалистом московского Департамента природопользования после того, как собачья свадьба не пускала меня в метро, и он весь свелся к тому, что меня заставят улыбаться и терпеть).

В 2017 году Верховный суд постановил: ОСВВ нарушает право граждан на здоровую окружающую среду! Это произошло еще и потому, что зоореалисты доказали: методика не применяется ни в одной развитой стране мира (зоошиза врала, что в Европе кругом ОСВВ).

Казалось, люди победили!

Но в декабре 2018-го Госдума с триумфом приняла то, что приняла.

Рассказывают, депутаты проголосовали единогласно: все, кроме одного. Этот единственный громко сказал: «Прости их, господи, ибо не ведают, что творят».

Владимир Бурматов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ДРУГОЕ ДЕЛО

...Все это было рассказано для контекста, потому что после происшествия в Якутии Бурматов совсем неожиданно заговорил о второй прописанной в законе возможности: животное можно навсегда, до естественной смерти оставить в приюте!

И власти, мол, даже ОБЯЗАНЫ делать это со всеми бродячими собаками, потому что ЛЮБАЯ из них гипотетически может кинуться на человека.

Для якутских чиновников такая трактовка точно являлась сюрпризом, потому что они (как и я) привычно оппонировали безумной ОСВВ, а приюты - это же совсем другое дело, это неплохо!

Это просто - про деньги.

ФИНАНСЫ

Вот, например, Якутск: после гибели Сарданы и угроз Бурматова посадить чиновника в тюрьму мэр Евгений Григорьев объявил мораторий на выпуск отловленных собак обратно на улицу, сейчас их наловили уже 1200 штук.

- Содержание одной собаки, - рассказывает Григорьев местным журналистам, - стоит 289 руб. в день. Годовая субвенция на Якутск - бюджетное финансирование переданных муниципалитету полномочий по обращению с животными без хозяев - 31 млн рублей. Этой суммы хватит ровно на три месяца текущего года. Дальше денег на содержание собак нет.

То есть животных придется выпустить, нельзя же морить их голодом, за это стопроцентно сядешь. Но и за съеденного человека тоже сядешь! «КП» писала о погибшем в Башкирии 5-летнем Ильнаре Мигранове: там главу сельского поселения обвинили в халатности.

В Башкирии погиб 5-летний Ильнар Мигранов. Фото: Архив "КП"

Чиновники в безвыходной ситуации: Госдума и правоохранительные органы требуют от них того, на что госбюджет не выделяет денег.

В Томске один приют на 400 собак, и мест в нем больше нет, а организация «Верныйдруг», которой приют принадлежит, ежегодно отлавливает 3500 животных, и. о. мэра Ратнер язвит: «Полномочия по регулированию численности областные власти нам передали, будет правильно, если они предусмотрят и средства на расширение приюта».

В Углегорске Сахалинской области (двое укушенных детей) даже не язвят: «В районе более 500 бродячих собак. Объем выделенных средств позволит стерилизовать 65 особей», - а деньги на строительство питомника не выделялись.

- Нужно понимать - говорит мэр Якутска Григорьев, - что новый закон оказался очень дорогим в реализации. Раньше городу выделялось на регулирование численности животных порядка 6 - 7 млн в год, за эти деньги отлавливали 4 - 5 тыс. собак, регулирование проводилось посредством эвтаназии. А в 2021 году субвенция из государственного бюджета составила уже 28 млн рублей, казалось бы, в несколько раз больше! Но хватило только на отлов 2980 особей...

Денег стали тратить больше, отлавливать - меньше, бездомные стаи растут. Как рассказала «КП» депутат Заксобрания Башкирии Руфина Шагапова, обращений в МВД по поводу собак стало больше на 60 процентов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

О нулях, миллиардах и совести

Сейчас все регионы уже подсчитали, сколько им нужно, чтобы действительно выполнить бурматовский закон.

Якутск: полмиллиарда в год, чтобы запереть в приюте все 5 тыс. бродящих по городу собак, плюс этот приют надо построить.

Башкирия: похожие цифры.

Все кивают на Москву, в которой однажды было принято политическое решение: ни одной бродячей собаки в Лучшем городе Земли больше не будет - и с тех пор мы, москвичи, живем как в раю, но, по данным из сети, стоит наше благополучие, выдохните... 2 млн рублей в день. Столько тратится на содержание некогда выловленных 30 тысяч собак и кошек. 730 млн в год.

Сказали и за всю Россию: Минприроды РФ подсчитало, что в стране 735 тыс. бродячих псов, для них нужно 785 приютов; зооинженер Татьяна Блохина по просьбе депутата Валуева подбила итог: всего понадобится 3,4 млрд на строительство, 11 млрд на кастрацию и 31 млрд в год - на корм.

Вас не затошнило еще от нулей и цифр?

Я просто хочу напомнить, как люди живут в России. В Сибири закрывают школы в живых селах, детишек переводят на учебу в райцентры, куда они не могут добраться пешком. В любом районном центре месяцами невозможно записаться к врачу-специалисту: всех оптимизировали. Пенсия инвалида II группы - 6 тысяч. У собаки - восемь, в якутском приюте.

Вам, тем, кто настаивает, что собаки должны жить лучше инвалидов, самим от себя - не стыдно?

Практически во всех странах Европы и США животных держат от 15 до 60 дней в приюте, чтобы дать шанс найти хозяина, после чего гуманно усыпляют - и я не понимаю, почему мы должны поступать иначе.

Бродячие собаки не сильно отличаются от хищников волков и паразитов тараканов, крыс. Они живут рядом с человеком и кормятся человеком же, выбирая самых слабых. Вы заметили, наверное: все жертвы - дети либо старики. «Свора попросту ела их», - эта фраза принадлежит Николаю Валуеву, еще год назад пытавшемуся поднять вопрос о вопиющей жестокости бурматовского закона к людям, но безуспешно.

Правильно сказал депутат Заксобрания Забайкалья Александр Михайлов: раньше в деревне из бесхозных собак шили унты. Тяжело жили. Было не до сантиментов.

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