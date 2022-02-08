Альпаку по метро водили: зачем дрессировщица спустилась в московскую подземку с необычным пассажиром

Альпаку в метро привела дрессировщица Анна Кранц. Фото: anyutiniglazki.ru

«Гриш, ты ездил в метро когда-нибудь?», - спрашивает симпатичная блондинка у пушистого животного. На видео – дрессировщица и хозяйка агентства организации праздников Анна Кранц со своим питомцем – альпакой Гришей.

В Перу альпак выращивают ради шерсти, в ивент-индустрии (проведение мероприятий) используют чуть ли не вместо пуделей. Красиво обстриженный зверь вызывает приступ умиления у окружающих. Как оказалось, его обаяние действует даже на «лиц при исполнении». Проверено опытом в начале февраля.

Фото: Кадр видео

- В тот вечер у нас сломался цирковой фургон. Зоотакси в час ночи уже не вызвать, грузовой «Яндекс» не приспособлен для перевозки животных. Мы спустились в метро, - рассказала корреспонденту kp.ru Анна Кранц.

Дальше – все, как в сказке. На станции «Белорусская» молодая женщина покупает себе билет, попутно знакомит сотрудников метрополитена с Гришей: «Это альпака, ему не надо билет, но маска у него есть». После этого проходит с животным сквозь турникет для инвалидов и спускается по эскалатору.

Внизу их ждет негодующая дежурная: «Вы что творите-то? Что у вас с головой?» - набрасывается она на Анну. А та спокойно парирует: «Где написано, что мы не имеем права?», после чего гордо удаляется с Гришей к поезду, где их ждет новая порция восхищения, умиления и стримов во все соцсети.

Как оказалось, с альпакой в метро все же нельзя. Об этом вскоре после публикации фото и видео Григория сообщила пресс-служба метрополитена: «Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты». К слову, альпака только в высоту может достигать метра.

Милая, с первого взгляда, выходка привела к большим последствиям: в соцсетях Анну уже обвинили в том, что из-за хайпа с альпакой руководство метрополитена уволило сразу несколько сотрудников – тех, кто попал на видео без масок или в форме, нарушающей какие-то внутренние регламенты.

К самой Анне никаких претензий никто не предъявил, это она подтвердила в беседе с корреспондентом kp.ru:

- Какие они мне могут предъявить претензии, если они сами меня туда пропустили? – заметила дрессировщица. - Одно дело, если бы я конфликтовала, не подчинялась правилам. А мне предложили пройти через вход для инвалидов, чтобы удобнее было. Никто вопросов не задавал. Откуда я должна была знать о правилах? Я же не могу знать все законы.

От официальных комментариев по поводу увольнения своих сотрудников Московский метрополитен отказался. Между тем Гриша успешно продолжает карьеру в агентстве Анны Кранц, а его хозяйка планирует фотосъемку для рекламных баннеров с участием своей главной звезды.