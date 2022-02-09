Что Чапаеву дарил Троцкий, а что - Сталин

Василий Чапаев обвенчался с Пелагеей Метлиной за 5 лет до Первой мировой, она стала матерью троих его детей.

Фигура Василия Ивановича Чапаева до сих пор окружена мифами. Он был четырежды георгиевским кавалером. Получал ранения и контузии на фронтах и Первой мировой, и Гражданской. Командовал дивизиями, воевавшими с Колчаком. Погиб в реке Урал. Стал героем эпоса, оставив вопросы.

«КП» обратилась к историкам и потомкам.

ЛЮБОВЬ И ИЗМЕНА?

Пелагея Метлина. Фото: wikimedia.org

Матерью трех детей Василия Чепаева (так записана его фамилия в метрике) стала Пелагея Метлина. И ее отец, священник из Балаково, и отец будущего героя были против брака. Но летом 1909 молодые обвенчались. У них родились сыновья Александр с Аркадием и дочь Клавдия. Потом Первая мировая, расставание с женой Пелагеей - и союз со вдовой друга. Во время Гражданской, командуя 25-й стрелковой дивизией, Чапаев увидел Анну Стешенко, жену комиссара дивизии Фурманова — и нашлись свидетели, утверждавшие, что комдив влюбился.

Вот что рассказал «КП» 75-летняя внучка комдива Татьяна Александровна Чапаева, (работала на «Мосфильме», живет на Чистых прудах):

- С моей бабушкой Пелагеей, которая родила Василию Ивановичу двух сыновей и дочь, Чапаев расстался. С войны приехал ко вдове своего погибшего в Карпатах товарища (Петра Камешкерцева. — Ред.), ведь обещал умирающему не бросить его семью. Детей предложил забрать с собой, а вдова, тоже Пелагея, была сметливая. Предложила Василию Ивановичу и ее взять. Обещала и его детей обиходить. Чапаев не хотел, а та ему: клятву погибшему товарищу не выполнишь! Ну, он и взял ее с детьми. Но брак не регистрировал, и не любил ее никогда. Она была некрасива, но вероятно, имела другие достоинства.

Татьяна Чапаева. Фото: Личный архив Т. Чапаевой

Стешенко-Фурманова? Да о чем вы говорите? Сколько специально было отпечатано листков таких, которые как подлинные в то время попали в архивы! Такие ложные «документы» с компроматом делали на многих, включая Чапаева.

Конечно, у деда были женщины кроме моей бабушки. Но любил он только ее. Это точно. Что касается другой Пелагеи - той просто нечего было терять!

ОШИБКА ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

Историк-краевед Борис Рожнов, много лет изучавший жизнь Чапаева, о трагедии 5 сентября 1919-го рассказал «КП» вот что:

- Чапаевской дивизии был придан авиаотряд из 4 аэропланов. Летчики могли бы предупредить о приближении к Лбищенску белоказаков полковника Сладкова к Лбищенску - но не предупредили. Может, не заметили их в камышах? Возможно! Или злой умысел у авиаторов был? Начальник артиллерии 25-й дивизии Хлебников говорит, что летчики были честные. Но один из них, Железнов, улетел к белым.

Если бы штаб Чапаева не застали врасплох, они могли долго держаться. У белых была задача пробиться к центру Лбищенска, где был склад боеприпасов. По окраинам стояли заставы из курсантов военной школы - но кто-то снял охранение. Кто? Ответа нет. По соседству была 50-я дивизия красных. Она фланги чапаевцам должна была прикрывать — не прикрыла.

Татьяне Чапаевой близка версия о предательстве на самом верху:

- Чапаева предавали не раз. Его не любили в штабах. Терпеть не мог Троцкий (хотя награждал его часами и наганом— ред.). Сколько раз Чапаев попадал в сложные ситуации. Попав в окружении, слал телеграмму за телеграммой — шлите подкрепления, боеприпасы, люди мрут от дизентерии, к воде не подойти, лошади падают. А помощь все не шла. Еле вырвался, с большими потерями. И нападение на штаб в Лбищенске стало итогом предательства. Оказались перерезаны телеграфные провода, подмогу не вызвали. Ну и кто это мог быть?

ПОГИБ И ПРОПАЛ?

Те, кто читал книгу или смотрел фильм, знают: сгинул Чапаев в водах реки Урал при внезапном нападении белоказаков на штаб дивизии. По словам члена реввоенсовета 4-й армии Сундукова «Чапаев не успел войти в реку, как случайной пулей был убит в затылок и упал у самой воды». По утверждению временного военкома 25-й дивизии Сысойкина «он был убит на середине Урала и утонул на дно».

Историк-краевед Рожнов на вопрос «КП» об обстоятельствах гибели ответил следующее:

- Есть письма, которые пришли из Венгрии в начале 60-х — у Чапаева в дивизии были красные венгры и сербы. Общее, в чем свидетели сходятся - Чапаев был ранен сначала в руку, потом в живот. И сам Урал не переплыл бы. Его, вероятно, на плоту из ворот или дверей переправляли. По ряду свидетельств, плыли с комдивом русские, венгры и серб. Старший сын Чапаева, Александр, скажет буквально так: «Сложилось мнение, что жизнь отца прервалась в водах Урала». Когда спустя 40 лет возникли венгр и серб, написавшие родне, что они переправляли Чапаева, в письмах их были нестыковки. Но факт таков: тело Чапаева не нашли ни белые, ни красные. Урал там петляет так, что течением труп вынесло бы на отмели. Но венгры говорили, что руками закопали его на берегу и камышами закрыли так, чтобы никто не нашел.

Показания нескольких «свидетелей», что Чапаев «выплыл» и «выжил», за минувшие годы никем и ничем не были подтверждены.

АВТОРЫ ЛЕГЕНДЫ

Сразу после гибели Василия Ивановича о нем стали слагать песни. Автором слов самой знаменитой, «Гулял по Уралу Чапаев-герой», считается Мария Попова — прообраз Анки-пулеметчицы.

Мария Попова. Фото: Семейный архив

Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в 25-й дивизии, написал роман «Чапаев» в 1923 году (последнее переиздание в 2016-м).

Георгий и Сергей Васильевы сняли одноименный фильм в 1934-м с суперзвездой советского кинематографа Борисом Бабочкиным — за первый год проката его посмотрело более 30 миллионов человек!

Иосиф Сталин в начале 30-х приложил руку к тому, чтобы Чапай стал народным героем. В работу над фильмом Васильевых вождь народов начал вмешиваться еще на стадии сценария. И какие-то правки вносил до декабря 1934-го, когда картина уже пошла в прокат. Считается, что благодаря генсеку появилась роль Анки и романтическая линия.

А широкий пласт народного фольклора — анекдоты о Чапаеве — сочиняли, казалось все, от артистов и сатириков до военачальников: пересказывали, нередко с добавлениями от себя.

ГДЕ МОГИЛА?

Да, тела комдива не нашли. Но место, где он пытался переплыть Урал, известно.

Есть могила у чапаевского «Петьки-ординарца» - в реальной жизни командира батальона связи, 39-летнего Петра Семеновича Исаева, в селе Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. Который, по одним данным, погиб в тот же день, по другим умер ран или застрелился.

На Кунцевском кладбище в Москве в 1981-м похоронена «Анка-пулеметчица» - бывшая санитарка, а потом сотрудница МИДа Мария Андреевна Попова дожила до 86 лет.

На самом «статусном» Новодевичьем погосте в 1926-м предан земле «Федор Клычков-комиссар» - 34-летний писатель, автор «Чапаева» и «Мятежа» Дмитрий Андреевич Фурманов.

Останки белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля (сцена психической атаки каппелевцев в фильме восхитила Ворошилова и Буденного), - который по настоящему с Чапаевым не сталкивался, - уже в 2007-м перенесены из китайского Харбина на кладбище Донского монастыря в Москве.

В Монморанси под Парижем в 1956-м нашел покой 72-летний полковник Тимофей Сладков, командовавший рейдом белоказаков на Лбищенск, а памятник ему появился на...улице Чапаева в селе Красном под Оренбургом

И только у самого Чапаева могилы нет.

Есть десятки памятников. Один из них, с территории ВДНХ, перенесли в Чебоксары, на родину комдива. А на месте предполагаемой гибели в западно-казахстанском райцентре Чапаев с населением в 10 тысяч человек (в прошлом - Лбищенске) стоит памятная стела.

Татьяна Чапаева говорит:

- Есть в Москве Кунцевское кладбище, где лежит много бывших военных. Там похоронен и старший сын Чапаева, Александр Васильевич, мой отец, генерал-майор. На его стеле мы сделали — поскольку у деда своей могилы нет — такую пометку, что он как бы с ним, с сыном. На памятнике изображен мой отец-артиллерист, а в верхнем углу, справа, звезда изображена - и на ней на коне скачет в бурке Василий Иванович.

На памятнике старшему сыну, Александру Чапаеву, есть и образ Василия Ивановича - в уголке... Фото: wikimedia.org

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдруг случится чудо, и останки деда однажды найдут — они смогут упокоиться здесь. Или рядом с могилой младшего сына Аркадия, который разбился в Борисоглебске в 1939-м...

О НАРОДНОЙ ЛЮБВИ

Анка-пулеметчица - героиня выдуманная. Но прообразом могла быть санитарка Мария Попова. Фото: Кадр из фильма

Любимый анекдот о Чапаеве наркома обороны Клима Ворошилова:

- Наступление. Чапаев ищет Анку. Петька докладывает, что Анка лежит на печке с радикулитом. Чапаев в ответ: «Тьфу, дура! Что, русского найти не могла?».