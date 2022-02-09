Самый длинный скоростной диаметр России запустят в Москве

В 2023 году в городе откроется новая автотрасса - под возможным названием Московский скоростной диаметр (МСД).

Ранее об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«В Москве в завершающей стадии находится строительство двух крупнейших внеуличных магистралей - Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, - написал мэр в своем блоге (www.sobyanin.ru). - При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр

Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург.

И с ответвлением до Некрасовки».

Сравним. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Скорость и безопасность еще выше

МСД будет не только главным городским, но и одним из глобальных транспортных проектов России. В стране появится самый длинный скоростной диаметр - 68 километров. Таких дорог, сопоставимых по значимости и технической сложности, у нас немного. Среди них, к примеру, Крымский мост и трасса «Таврида», Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, ЦКАД.

- Москву в данном случае можно сопоставить с Санкт-Петербургом, где построен Западный скоростной диаметр, - говорит Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, председатель «Союза пассажиров». - Он идет так же с севера на юг и огибает центр, но не с востока, а с запада. Этот маршрут многое дал для разгрузки улично-дорожной сети Северной столицы. Но только там проезд платный в отличие от Московского скоростного диаметра, по которому можно будет прокатиться свободно. К тому же Западный диаметр, длина которого 46,6 километра, уступает МСД в масштабах.

По мнению эксперта, важным элементом дорожной сети в Москве станет связка Третьего кольца со скоростным диаметром в районе станции «Новохохловская» МЦД-2 и МЦК. «Санкт-Петербург идет по тому же пути, - напомнил Янков. - Вслед за скоростным диаметром там собираются строить Восточный скоростной радиус. Среди плюсов московского проекта также и то, что такие дороги безопаснее обычных городских улиц. Поскольку скоростные маршруты обычно разделены отбойниками, имеют переходно-скоростные полосы для разгона и торможения. Аварийность на таких дорогах ниже, скорость транспорта, особенно оперативных и экстренных служб, например, скорой, выше».Федеральные центры соединятся

Опрос. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Федеральные центры соединятся

После запуска МСД столица укрепит за собой историческую функцию центра торговых путей. Новый мегапроект окажется ключевым для всей 23 - 25-миллионной столичной агломерации. А в ней, на минуточку, проживает около 15 процентов населения России. Эта гигантская территория растянулась до столиц соседних областей, таких городов, как Тула, Калуга, Рязань, Тверь, Владимир. Многие жители «одним днем» нередко ездят из Москвы в соседние регионы и обратно. То есть проще и быстрее будет не только водителям в самой столице, но и за ее пределами.

- Столица получит периферийную связанность и благодаря этому проект не имеет аналогов, - считает Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет». - Кроме того, жители подмосковных районов, примыкающих к новой дороге, получат возможность, к примеру, из города Видное или Подольска в два-три раза быстрее доехать до Химок или Долгопрудного. Это коснется прежде всего ближнего пояса Подмосковья, на расстоянии примерно 20 - 30 километров от столицы, а также затронет соседние области. Новая дорога соединит север и юг столицы, минуя центр. Такой маршрут необходим. Это единственная скоростная дорога, по которой Москву можно будет проехать насквозь.

Соединит скоростной диаметр и основные федеральные трассы. На севере продолжением МСД станет М11 на Санкт-Петербург, на востоке - будущая М12 на Казань и далее на Екатеринбург, на юге - М4 в Крым. Три федеральные дороги с МСД в центре станут новым трамплином для развития российских регионов. Подобно тому, как бурному экономическому росту США и Китая послужили в свое время трансамериканская и транскитайская магистрали.