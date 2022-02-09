Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс

Украинские военные осваивают шведскую противотанковую ракету NLAW на учениях, февраль 2022 г. Фото: REUTERS

О том, что Россия вот-вот начнет «зимнее вторжение» на Украину, американская и британская пресса твердят с прошлой осени. Якобы русским нужно, чтобы морозы сковали украинские черноземы и танки в них не увязли. Декабрь прошел и январь прошел, а «вторжения» все нет.

Но Лондон с Вашингтоном не успокаиваются. Дошло до того, что «по источникам, близким к разведслужбам» тамошние журналисты рисуют карты «грядущего наступления» России.

Чего в них больше - пропагандистских фейков или гаданий на кофейной гуще диванных аналитиков, - трудно сказать. Похоже, всего поровну. Но таких «сценариев войны на Украине» набирается уже под два десятка. Некоторые в стиле барона Мюнхгаузена - таким и школьник не поверит, другие - вполне профессионально подогнанные под задачу раздуть истерику. Из этой кучи «вариантов войны» я выбрал 4 наиболее реальных, если исходить из устремлений украинской армии и возможностей российской. Но - это важно! - именно возможностей, а не планов или намерений.

Силы сторон. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Просто показалось интересным проанализировать, как могут развиваться события, если России все же придется отвечать, к примеру, на наступление украинских войск на Донбасс. Или на масштабную провокацию США и Британии, которую они уже репетируют с силовиками и националистами Украины.

СЦЕНАРИЙ № 1: Если ВСУ нападут на ДНР и ЛНР

Бикфордов шнур войны на самом деле в любой момент могут поджечь провокаторы. Возможно, что те, которые уже доставили в Херсонскую область в бочках какую-то «химическую заразу» и раздобыли партию обмундирования Российской армии, а также народной милиции Донбасса. Цель понятная - показать миру, как «русские изверги» травят мирных граждан Украины. Целью таких диверсий могут стать опасные химические производства в городах Донбасса.

Для этого на полигоне Анадоль вблизи Мариуполя проводится усиленная подготовка украинских подразделений химзащиты. Для исполнения диверсии, вероятно, будет использован 8-й полк спецназначения армии Украины. В этом полку сформированы 6 диверсионных групп, которые готовили спецы из Британии.

По данным контрразведки ДНР, под удар украинских диверсантов могут попасть объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск.

Задуманные Украиной диверсии планируется проводить под видом народной милиции ДНР и Сил специальных операций России. Все действия украинских диверсантов будут сняты на видео для «доказательств» в международных организациях. Служба безопасности Украины (СБУ) уже подготовила ролики с фальшивыми допросами якобы перешедших на сторону Украины военных ДНР, которые должны рассказать о выдуманном участии России в терактах на территории Украины. Это задумано использовать как обвинение Москвы в «агрессии» и должно стать поводом для начала «войсковой зачистки» Донбасса от «пророссийских сепаратистов».

Накануне наступления Киева на ДНР и ЛНР в Донецк и Луганск могут быть засланы украинские диверсанты для подрыва электростанций, продуктовых складов, больниц - всего, что может вызвать панику и парализовать столицы народных республик.

Карта нападения на ДНР и ЛНР. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что потом?

Украинские войска попытаются завязать уличные бои в Донецке и Луганске. Заговорят и те сотни гранатометов, которые для ведения боев в городе доставили украинцам англичане. К границе с Россией потянутся колонны беженцев...

Еще одно направление удара Украины - в стык между республиками, попытка окружить их столицы танками и устроить для ополченцев котлы.

Вот чтобы не допустить такого кровопролития и расправы над Донбассом, на помощь его защитникам и могут направиться российские войска.

Приграничным системам ПВО России даже переходить кордон не понадобится - они сразу закроют небо над Донецком и Луганском. Военспецы считают, что корпусам народной милиции ДНР и ЛНР важно продержаться до подхода подмоги из России 5 - 6 часов. За это время российские БТР и танки, которые стоят в пограничных с Украиной областях, сумеют добраться до поля боя.

Ну а российская боевая авиация (если она будет задействована) окажется на месте всего через 20 минут. Нельзя исключать, что и с подлодок Черноморского флота России по войскам и штабам Украины будут нанесены удары высокоточными «Калибрами».

Начнется вытеснение украинских частей и нацбатов за границы Донецкой и Луганской областей (именно областей, так как сегодня ДНР и ЛНР занимают лишь 1/3 их территорий). Мариуполь, Славянск, Краматорск и Северодонецк вернутся в состав Донбасса.

После чего заговорят уже политики - Россия может признать независимость ДНР и ЛНР в новых границах, и на этом «война» закончится (как это было с Абхазией и Южной Осетией).

Но может быть и продолжение - сценарий 2.

СЦЕНАРИЙ № 2: Если бои выйдут за пределы Донбасса

Этот вариант возможен, если хорошо побитые в Донбассе и отступившие украинские войска очухаются, получат новые порции оружия от НАТО и снова ринутся в бой. Генштаб Украины способен к имеющимся сегодня 260 тысячам человек в вооруженных силах незалежной призвать под ружье еще 150 тысяч резервистов (и не все они ботаники, парикмахеры и пивовары, среди них много уже повоевавших в Донбассе).

Война за пределами границ ДНР/ЛНР - это уже «второй акт» драмы, которая запахнет «потерей государственности Украины», как однажды сказал Путин. Потому что, если украинские войска рискнут продолжать войну, они неизбежно покатятся задним ходом в сторону Днепра аж до Киева.

Особо горячие головы считают, что Россия может одновременно совершить танковый марш-бросок с территории Белоруссии - от этой республики до Киева около 100 км. Или 2 - 3 часа ходу для бронетанкового клина. Это, конечно, уже похоже на фантазию, но, черт возьми, красивую.

Карта выхода боев за пределы Донбаса. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Конечно, никто не будет Киев бомбить или устраивать в нем танковые уличные бои.

Расчет на другое. Не случайно, например, депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что надо говорить не о «вторжении» России, а об освобождении.

Украина вполне может избрать новые власти, настроенные на одинаковое добрососедство и с Россией, и с Европой. И при этом процветать. Держать на такой Украине войска России незачем.

Это полностью исключит и любое подобие партизанской войны, к которой сегодня усиленно готовят Украину американцы с британцами.

СЦЕНАРИЙ № 3: Если Украина атакует Крым

Этот сценарий может возникнуть, если украинские войска нападут не только на Донбасс, но и на Крым. Тогда Российская армия получит полное моральное право не только отбросить агрессора подальше, но и обезопасить полуостров от подобного нападения впредь. А это надежнее всего можно сделать, освободив территории, где еще достаточно сильны пророссийские настроения, - от Одессы до Харькова. Проще говоря, все левобережье Украины, бывшее когда-то Малороссией.

В этом случае Российская армия способна нанести контрудары и из Донбасса, и из Крыма. А если понадобится, возможна и высадка десанта в Одессе.

Карта атаки на Крым. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Такой вариант заодно решает и проблему Приднестровья (где расположена база российских миротворцев), давно мечтающего быть в составе России или хотя бы рядом с ней. А также вопрос водоснабжения Крыма. В перекрытый Украиной Северо-Крымский канал вновь хлынут воды Днепра.

Военные базы и объекты США и Британии, настроенные на украинских берегах Черного и Азовского морей, будут, безусловно, ликвидированы. А правый берег Днепра и левобережье сами решат, жить им дальше отдельно или единой нейтральной страной с федеративным устройством.

СЦЕНАРИЙ № 4: Если укровояки продолжат атаки из-за Днепра

Самый смелый и далекоидущий (во всех смыслах) сценарий возможен, если США введут против России, как уже пообещали, сразу все мыслимые и немыслимые «адские» санкции. А значит, больше все равно грозить в адрес Москвы будет нечем. Или войска Украины, откатившись за Днепр, продолжат атаковать российские.

Карта атак из-за Днепра. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тогда придется остановиться на границах 1939 года. То есть оставить «Украине» только самые западные регионы. Которые, впрочем, могут тут же раздербанить между собой Польша, Венгрия и Румыния, давно претендующие на эти земли (они когда-то были в их составе).

КСТАТИ

НАТО вне игры

По какому бы сценарию ни разворачивались предполагаемые события на Украине, над ними неизбежно будет довлеть западный фактор. Иными словами, позиция США и Британии. Главный вопрос: рискнут ли они посылать на защиту украинских властей солдат НАТО?

И в Вашингтоне, и в Лондоне уже заявляли: воевать за Украину НАТО не будет. Ибо такая война неизбежно выползет за границы Украины и легко перерастет в мировую, ядерную. Этого не хотят не только Германия с Францией, но и сами США.

КОНКРЕТНО

Мы первыми не нападем

Все перечисленные нами сценарии, конечно, чисто умозрительные. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru): «Если это зависит от России, войны не будет. Мы войн не хотим».

Отправная точка любых будущих событий сводится к одному - Россия никогда первой не начнет войну ни в Донбассе, ни на Украине. Это возможно лишь в случае, если вооруженные силы Украины развернут масштабную операцию против ДНР и ЛНР. Или Крыма. Если будут гибнуть мирные граждане. В том числе и от оружия, которое щедро поставили Киеву США и НАТО.

ОТ АВТОРА: Для тех, кто уже готов наехать на меня с упреком: «Зачем подливаешь керосина в тлеющий костер вероятной войны?» - напомню одну истину. Если мы хотим избежать войны, надо говорить о ней еще тогда, когда она в зародыше. Возможно, тогда это образумит тех, кто ее затевает.