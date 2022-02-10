Сколько Григорий Лепс заработал на разводе

Суд развел Григория Лепса и Анну Шаплыкову в декабре прошлого года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прошлый год закончился в шоу-бизнесе нешуточным скандалом. 59-летний Григорий Лепс развелся со своей 49-летней женой Анной Шаплыковой. Для артиста это был второй брак. От первого у музыканта есть взрослая дочь Инга, начинающая актриса. А в браке с бывшей танцовщицей коллектива Лаймы Вайкуле Анной Шаплыковой певец прожил более 20 лет, они воспитывают троих совместных детей - 19-летнюю Еву, 14-летнюю Николь и 11-летнего Ивана.

На развод подала супруга артиста. Как говорят, Лепс был против, но жена настояла на разрыве. Мол, устала от бесконечных романов артиста, которого видели то с телеведущей Яной Кошкиной, то с бывшей женой футболиста Аршавина Юлией Барановской.

Имущество супруги делить не стали. Лепс и его бывшая жена по-прежнему проживают в одном элитном подмосковном поселке. Анна с детьми занимает основной дом, а Григорий поселился в особняке-студии, расположенном напротив семейного «гнезда». Плюс ко всему Анна по-прежнему возглавляет ювелирный дом Лепса. Кстати, в рекламе ювелирки музыканта снимался и 31-летний Дмитрий Савчук, которого называют любовником Анны Шаплыковой.

На Мальдивы с манекенщиком

Дмитрий и его брат-близнец Виталий - манекенщики, выступали на показах Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и других именитых дизайнеров. Виталий встречается со светской львицей Ольгой Сыроватской, близкой подругой Шаплыковой. А Григорий Лепс - крестный отец детей Сыроватской. Говорят, именно светская львица и познакомила жену музыканта с красавчиком Дмитрием Савчуком. Минувшей осенью жена Лепса вместе с Дмитрием провела каникулы на Мальдивских островах. Туда они летали на частном самолете Сыроватской. Именно после этой поездки и просочилась информация о молодом любовнике жены Лепса.

На Мальдивах экс-супруга артиста отдыхала вместе с красавцем манекенщиком Дмитрием Савчуком. Фото: Дмитрий Савчук/VK

А что же Григорий? Когда после развода в прессе появились публикации о новом бойфренде его бывшей жены, артист снова начал злоупотреблять алкоголем и даже попал в клинику с гипертоническим кризом. Анна тут же прервала отпуск на Мальдивах, но, вернувшись в Москву спасать бывшего, так с ним и не примирилась. Правда, на новогодних каникулах музыкант уже был трезв, дал в Куршевеле два концерта для олигархической публики. По заверениям менеджмента Лепса, Григорий во Французских Альпах не только пел, но и занимался спортом. После развода певец сбросил около 15 кило.

Чем же вызваны такие перемены? Как выяснилось, музыкант пытается вернуть жену.

- Аня пока стоит на своем, возвращаться к Грише не хочет. Ее понять можно: красивая женщина была столько времени без мужского внимания, пока супруг покорял другие женские сердца. Однако Новый год Гриша и Аня, а также их дети отметили вместе в своем загородном доме. Потом Лепс поехал выступать, но позже снова вернулся к семье, за новогодний стол, - рассказал «КП» один из друзей Анны Шаплыковой.

Бросила любовника и подумывает вернуться к мужу

Пока Анна отмечала Новый год с Лепсом, ее бойфренд Дмитрий Савчук встречал праздник с братом.

- Аня отказалась к нему приехать, мол, будет с детьми, - рассказал «КП» знакомый Шаплыковой. - Дима думал, что они на новогодние каникулы поедут вместе в Куршевель, там Оля Сыроватская арендовала шикарное шале в горах. Но Аня вместе с детьми улетела отдыхать в Таиланд. Похоже, она намеренно дистанцировалась от Савчука. Не исключено, что она в скором времени простит мужа.

О том, что бывшая жена Лепса не хочет, чтобы ее с Савчуком считали парой, свидетельствует и ее пост в Инстаграме. В нем Анна намекает, что все слухи о ее интрижке - всего лишь наветы сплетников. Хотя друзья Савчука сообщили «КП», что в приватном разговоре Дмитрий не стал отрицать любовную связь с женой Лепса. Мол, просто пока не знает, что и как комментировать по этому поводу.

Поднял гонорары в три раза

Между тем семейная драма пошла на пользу доходам Григория Лепса. Об этом «Комсомолке» рассказал приятель певца, руководитель компании «Ру-концерт», промоутер Евгений Морозов.

- Лепс после развода стал самым дорогим российским певцом, - рассказал «КП» Евгений Морозов. - До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов (3 868 000 рублей). С 2022 года его корпоративный концерт уже стоит 220 тысяч долларов (17 019 200 рублей). У Гриши втрое увеличился гонорар! С женой, думаю, Лепс помирится. Она умная женщина. Да, у него случались романы, но у какого творческого человека не бывает увлечений? Он без женского внимания зачахнет. Гениям всегда нужны музы.

После развода Лепс решился на смелую фотосессию и снялся с голым торсом. Фото: gvleps/Instagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стал холостяком - снялся обнаженным

После развода Григорий, похоже, совсем раскрепостился и снялся в необычном для себя образе. Съемка проходила в Италии, автором фотосессии стал известный итальянский фотограф Роберто Орланди. Моментами рабочего процесса Лепс поделился в Инстаграме. На фото Лепс не только позирует с обнаженным торсом, но и примеряет длинноволосый парик, полностью его преобразивший.