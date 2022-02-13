Секреты причесок: Бузова носит накладные локоны, а Малахов надел паричок

Андрей Малахов. Фото: Канал «Россия 1»

Кто из известных людей - современный и стильный, а кто - в отстающих? Профессиональный стилист Ирина Марзан, работающая со звездами, оценила их образы.

Малахов не тратит время на укладку

Недавно интернет-пользователи стали бурно обсуждать новую прическу Андрея Малахова. Стилисты быстро разгадали секрет телеведущего, заявив, что на Андрее парик. Причем парики он носит регулярно. Поклонники гадают: мол, может, у звезды «Прямого эфира» волосы поредели, не болеет ли?

- На самом деле сейчас многие артисты и знаменитости пользуются париками: чтобы не тратить время на укладку. Ничего предосудительного в этом нет, - отмечает Ирина Мазан. - С возрастом шевелюра у людей редеет и становится не пышной, а парик выручает.

Татьяна Брухунова Фото: Мария РЕМИЗОВА

Жена Петросяна в образе Мымры

Татьяна Брухунова как-то похвасталась, что у нее 300 шляпок и она каждый день меняет образ. И только ее прическа неизменна.

- Про ее прическу сказать нечего - Гаврош нелепый. Напоминает Мымру из «Служебного романа» до ее преображения, - считает Ирина.

Пугачева развлекает детей

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В коллекции Пугачевой, как сообщается в открытых источниках, больше 200 париков. Пользуется она и шиньонами. Недавно телевизионщики расспрашивали Примадонну о ее волосах в коридорах перед мероприятием, и певица на видеокамеру сняла с себя шиньон. Посмеялась: «Детей вот так развлекаю».

- Внимательно слежу за образами Аллы Пугачевой. Она их часто меняет, - комментирует наш эксперт. - Мне не все нравится: например, когда она подвешивает всякие финтифлюшки к волосам, бантики или палки какие-то. Я бы с удовольствием поработала и кое-что исправила, но Алла Борисовна сама себе и режиссер, и стилист. Она настоящий художник, в советах не нуждается. Видит все по-своему и имеет полное право не обращать внимания на условности, мнения других людей, даже если они профессионалы.

Киркорову к лицу седина

Филипп Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Среди мужчин-звезд наиболее ярко и стильно выглядит Филипп Киркоров, - считает Ирина Марзан. - Он применяет весь богатый арсенал парикмахерского искусства. Здесь и парики, и накладки, и мелирование, и крашеные пряди. Особенно ему в последнее время идут седые локоны. Волосы для него - это как визитка на сцене, и он удачно применяет разные стили и направления.

Кадышева делает «химию»

Надежда Кадышева. Фото: Persona Stars

У Надежды Кадышевой около десятка искусственных «пышных грив». Певица это не скрывает, и не раз с ними фотографировалась. Если с каким-то из париков случается форс-мажор, наготове запасной, так что не отличить. В жизни Кадышева делает химическую завивку.

Ротару утягивает волосы, чтобы разглаживать морщины

- София Ротару была одной из моих любимых клиенток, платила очень хорошо и часто меняла прически. Очень благодарный человек, добрый, теплый. Кстати, научила меня утягивать волосы в пучок на затылке и таким естественным образом разглаживать морщины на лице, - вспоминает Ирина Марзан.

Бузова – с искусственными косами

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в редакцию «КП» приходила Ольга Бузова с тонкими длинными косичками - тоже накладными. Искусственные косы были вплетенными особым причудливым образом в собственные волосы. По мнению стилистов, сейчас это «писк».

КСТАТИ

Лепс решился на пересадку волос

Потеря волос - серьезная проблема для многих мужчин. Однажды актер Александр Балуев снимался в рекламе клиники, занимающейся лечением облысения. Актер рассказал, что ему прописали не пересадку волос, а некое химическое средство, которое надо втирать в голову и волосы начинают лучше расти. Балуев признался, что лечением остался очень доволен, ему удалось остановить тотальное облысение. Поэтому клинику он рекламировал бесплатно (лечебный курс в ней стоил от 2,5 до 3 тысяч долларов).

Эксперты считают, что Филипп Киркоров, в молодости обладавший роскошными кудрями, прошел процедуру наращивания волос, так как у него начала появляться лысина. Эмин Агаларов тоже, по мнению экспертов, лысел и сделал пересадку волос. Регулярно делает пересадку и лысеющий Григорий Лепс.