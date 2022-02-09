Есть - такая профессия

Знаток местной кухни: - Ну что, дорогой гость, сейчас слегка перекусим чем бог послал... Антон Зайцев: - А потом, конечно, нормально пообедаем! Фото: Канал "Моя планета"

Гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» стал самый интересный ведущий на телеканале «Моя планета». Антон Зайцев создал уже более четырех десятков выпусков «Магии вкуса» из разных точек земли. И уж он точно знает, где ухватить самое вкусненькое…

- Антон, вы завтракали, обедали и ужинали в массе стран. Какая же все-таки самая вкусная кухня?

- Та, что доступна мне в данный момент, если я очень голодный...

- А если не очень?

- Тогда итальянская. Италия просто создана для любителей перекусить. Обязательно - в какой-нибудь деревушке, где пекаря всегда зовут Антонио. Только на то, чтобы выбрать хлеб, подходящий для этого дня, для погоды, для нас как гостей, уходит целый час. Оливковое масло тоже исключительно местное. А вон там делают сыр. А тут вино... Чеснок, помидоры со склонов Везувия, которые сами называют помидорини. Они маленькие и чудовищно ароматные. На мой взгляд, идеальная трапеза. Хотя в эпоху пандемии это звучит немного цинично...

Дар земли

- Самое вкусное блюдо, которое вы пробовали в путешествиях?

- Это все равно что у Казановы спросить: самая красивая женщина, которую вы когда-либо любили? Он, конечно, ответил бы, что они все были прекрасны, он всех их обожал.

- Но кто-то все равно в душу запал больше. Говорите то, что подсказывает вам сердце...

- ...И желудок. Ну хорошо! На Марианских островах мы запекли свинью в земляной печи. У них совершенно прекрасный древний способ приготовления пищи. Одному с этим не справиться. И вся деревня принимает участие в ритуале.

Выкапываем яму, разжигаем там костер, чтобы все раскалилось. Потом убираем лишний уголь, выкладываем дно банановыми листьями, туда же добавляем курочку - для аромата. Потом туда свинью эту кладем, закапываем землей, все укутываем листьями. Сверху разжигаем еще один костер. Все достаточно сложно. А главное - малейшая ошибка, и всё! Туда же нельзя как-то прокопаться и проверить, готово или не готово.

Но когда наконец мы ее извлекли, чудесный аромат примирил меня с тем, что я оказался виновником гибели такой замечательной свиньи. И свинина была настолько сочной, настолько… Не могу вам этого передать. Слова тут бессильны... Это было великолепно.

От нашего ствола...

- А какое самое ужасное блюдо приходилось пробовать?

- Национальное блюдо Сардинии - гнилой сыр. В нем обитает целая экосистема, поэтому всякому, кто собрался им угоститься, дают такие очки пластиковые, как в строительных магазинах, для защиты глаз. Там прям весь жизненный цикл насекомых - начиная от яиц, продолжая жизнерадостными гусеницами и завершая мушками, которые тут же порхают...

Да, разумеется, после того как ты отведаешь сыра, тебе предлагают выпить стаканчик настойки. Но совсем не из радушия, а чтобы никто из насекомых не дай бог в организме не задержался, как в этом проклятом сыре...

- Вкус так же ужасен, как и вид?

- Отнюдь. Похож на плавленый сыр с каким-то особенным привкусом.

- Хуже ничего не было?

- Ну как не было... Мы, когда путешествовали по Амазонке, снимали аборигенов. Я им привез на пробу соленых огурцов и квашеной капусты. Сам виноват - это я начал войну... Вождь мужественно все отведал... После чего мы отправились бродить по джунглям. В какой-то момент проголодались, и вождь подошел к стволу дерева, что лежало поперек тропинки. Несколько раз взмахнул мачете, оторвал кору, протянул мне. А на ней, как на блюде, такие огромные - с палец толщиной - опарыши. Я хотел оказаться, но вождь резонно заметил: я твою пищу пробовал, давай и ты уважь... Представляете, он провел знак равенства между вкусными хрустящими огурчиками и капусткой, которыми так хорошо закусывать водочку, и вот этими червяками...

- И каково это?

- Ну, не так все страшно. Если закрыть глаза, постараться забыть о том, что именно ты ешь, они напоминают такие маленькие трубочки с кремом. И в них нет ничего ужасного. Там ничего не хрустит, ничего не попискивает... А жареные термиты - это вообще прелесть. Напоминает такую мелкую рыбку. Ими хорошо пиво закусывать. Имейте в виду, если придется.

Пил отважный капитан

- Плавно переходим в самую интересную сферу... Что самое замечательное пили?

- Ой, не знаю... Все такое вкусное... Хотя вот однажды в Макао...

- Уже звучит как музыка...

- Рано! Музыка будет впереди!.. Итак, в Макао есть организация, которая занимается сохранением местной кухни. Эдакой смеси португальских, китайских и английских традиций. И председатель этой организации - женщина очень волевая, энергичная, решительная... Она угощала нас разными блюдами и читала лекцию по каждому из них...

- По традиции у таких больших женщин должен быть такой ма-а-ленький супруг...

- О, а вы откуда знаете, что дальше было? Действительно, при ней имелся супруг - в противовес очень скромный, больше помалкивал, смотрел на нас большими влажными глазами. И в какой-то момент, когда дама отвлеклась, переводя дух между лекциями, мужчина подошел к нам и робко так подергал меня за рукав: «Простите, а вот вы в принципе как относитесь к портвейну?»

- Заметьте! Не я это предложил!

- Хэх!.. Говорил он шепотом, но каждый член нашей съемочной группы услышал! Даже те, кто не понимал по-английски!

Мы тихонько отправились за ним и обнаружили его убежище. Это комната, причем достаточно большая - метров 15 квадратных. Все ее стены - шкафы и полки - были заставлены бутылками. И когда он плотно затворил дверь, то его как будто бы подменили. Перед нами предстал капитан портвейна. Его манеры изменились, и голос стал таким густым: голос уверенного в себе человека, который наконец-то оказался на своей территории. В этой комнате не было ничего, кроме столика, мягких кресел и портвейна.

- Это национальный напиток?

- Да, Макао - португальская в прошлом колония, там очень много живет португальцев, и понятно, что портвейн у них первостатейный. Ну и сами жители Макао вне зависимости от происхождения все обожают этот напиток. У нашего хозяина оказалась какая-то великолепная коллекция портвейнов, включая белый, о котором я даже не слышал.

Я ему рассказал, что связывает любого жителя нашей страны определенного возраста с портвейном (хотя советский и португальский - это, конечно, совершенно разные напитки). И началось! Наверное, после десятой бутылки я уже перестал улавливать все оттенки вкуса, но это были прекраснейшие мгновения. Мы сидели в мягких креслах, пили этот замечательный нектар, а снаружи безуспешно билась его супруга... Тогда я понял, почему дверь в дегустационный зал так напоминала люк в подводной лодке...

- Остается только добавить классическую фразу из советской литературы о путешествиях: «Как жаль, что нас не было с вами»...

- Какие ваши годы! Соберетесь в Макао - дам адресок...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Антон Гидионович ЗАЙЦЕВ. Путешественник, журналист, телеведущий. Родился 6 марта 1969 года в Москве. Мама - русская, учительница английского. Отец - Джим Гидион Ньюмба, дипломат из аристократической семьи Южного Судана.

С 1986 по 1989 год служил в армии в войсках ПВО. В 2002 году окончил факультет журналистики МГУ. Сотрудничал со многими телеканалами и изданиями, в том числе и с «Комсомольской правдой». В основном вел программы о путешествиях и компьютерных играх. В данный момент - постоянный ведущий программы о кухнях народов мира на телеканале «Моя планета».