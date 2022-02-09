Ученые объяснили, почему состоятельные дамы в два раза чаще имитируют оргазм

Каждая пятая женщина имитирует оргазм с регулярностью примерно 4 раза в месяц. Фото: Shutterstock

С детства мы знаем, что врать в принципе нехорошо, но иногда можно. Например, когда вам в гостях предлагают стакан молока с пенкой или наливают суп вместе с вареной луковицей, вы с вежливой улыбкой отвечаете: “Спасибо, я уже сыт!” и все стороны остаются довольны друг-другом. Но здесь-то случай совершенно особый. Между любящими людьми не должно быть обмана, тем более в такой интимной области, как сексуальное наслаждение. А между тем, согласно опросу 2020 года, каждая пятая женщина (18 процентов опрошенных) имитирует оргазм с регулярностью примерно 4 раза в месяц.

Даст ист фантастиш - спектакль окончен!

Ходят разные версии, почему дамы делают это. Некоторые психологи считают, что таким образом барышни хотят сделать приятное партнеру, который пришел к финишу первым (он ведь старался). Другим кажется, что поддельный оргазм это попытка просто прекратить затянувшееся скучное действие. Нечто похожее случается в захудалом провинциальном театре, когда игра актера не достигает художественной глубины, а просто поверхностно следует известному сюжету. Зрители обычно уходят из зала посередине пьесы. А женщине, чтобы прекратить затянувшийся спектакль (но при этом не обидеть неутомимого партнера) достаточно крикнуть “Даст ист фантастиш!” и спустя пару минут можно спокойно идти на кухню попить чайку с баранками. Наконец, еще одна причина может заключаться в том, что некоторые девушке в принципе никогда не испытывали это неземное наслаждение, но знают, что приличия требуют в какой-то момент зажмурить глаза и выдать серию сладострастных стонов. Иными словами научный мир еще не пришел к консенсусу по поводу этого таинственного явления природы. Поэтому группа ученых из Университета Южной Флориды решила провести полноценное исследование и разрешить эту волнующую загадку. Работа была опубликована в авторитетном академическом журнале “Социально-психологическая наука и наука о личности”.

Любите девушки простых романтиков

Психологи набрали три группы женщин и задавали им, что называется нескромные вопросы: сколько раз они с партнером занимаются сексом, как часто испытывают наслаждение, и в каких случаях имитируют блаженство, хотя реального оргазма не испытывают. В среднем женщины достигали пика сексуального удовольствия в 64 случаях из 100, когда оказывались в мужских объятиях. А когда праздник жизни вдруг проходил стороной, то в 18 процентах случаев любовницы начинали играть, как на сцене Большого театра.

Однако показательной была ситуация в парах, где женщины зарабатывали больше мужчин. Таких состоятельных дам было не так уж мало - 29,6% участниц. Так вот обеспеченные гражданки симулировали оргазм в два раза чаще, чем “золушки”.

- Причина в том, что в обществе культивируется стандарт мужественности, который имеет мало отношения к реальности, - считает ведущий автор исследования профессор Джессика Джордан. - Например, существует стереотип, согласно которому мужчина является основным кормильцем в семье. Сейчас это уже далеко не так, но из-за такого рода предрассудков страдают и женщины, и сами мужчины.

Современный джентльмен должен соответствовать образу супермена: он качок, всегда при деньгах, успешен в делах, доминирующий самец, от которого женщины без ума… Но в действительности, мало кто соответствует этим критериям, хотя многие из нас не устают врать окружающим на эту тему.

Люби не так, как пономарь, а с чувством, с толком…

Опросы показали, чем чаще женщины чувствовали, что их любовник не дотягивает до голливудских стандартов мужественности, тем чаще они имитировали оргазм, чтобы поднять его мужскую самооценку. Мол, весь в долгах, живу от зарплаты до зарплаты, на работе на меня орет начальник, зато в постели - я герой!

- Женщины тоже находятся под влиянием культурных стереотипов и стремятся таким образом защитить чувство мужественности своих избранников, - объясняет профессор Джордан. - Но они делают это за свой собственный счет: идут навстречу партнеру, а не своим собственным сексуальным потребностям и удовольствиям. Так женщины хотят укрепить отношения, но подобная практика только способствуют разрыву, поскольку ведет к низкому уровню сексуального удовлетворения.

По мнению исследователей, игра в имитацию при всей своей кажущейся невинности, штука достаточно пагубная. Хотя бы потому, что в этом случае партнер лишается обратной связи. Сексуальная неудача помогает провести работу над ошибками и впредь любить не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. А все эти притворные “охи” и ахи” вводят мужчину в заблуждение относительно реального положения вещей. Он уже не ищет новаторских подходов, а действует по шаблону, который ему кажется успешным (третьего дня она так стонала!), но в реальности ведет к отчуждению влюбленных. Потому что опросы показывают: примерно каждая третья пара расстается по причине сексуальной неудовлетворенности.

Суммарно притворщицы получают больше удовольствия

Что, спрашивается, мужчинам теперь делать с этим знанием? Подобно Станиславскому кричать во время каждой кульминации у своей милой: “Не верю!”? Пореже плакать на хрупком плече своей ненаглядной? Записаться на тренировки по боям без правил, чтобы избавиться от неуверенности в себе?

Прежде всего, как говорил один знаменитый оптимист, необходимо перестать беспокоиться и начать жить! Есть и другие точки зрения на инсценировки в спальне.

Например, авторы другого исследования (в нем приняло участие 998 женщин) говорят, что у имитации есть и плюсы. Ученые подсчитали, что суммарно притворщицы, испытывали больше оргазмов нежели правдорубки. Тут есть два объяснение, считает ведущий автор исследования Майкл Барнетт профессор психологии Университета Техаса. Во-первых, воспроизводя процесс, ведущий к кульминации (учащенное дыхание, стоны, движения бедрами) женщины увеличивают шанс на достижение реального оргазма. А во-вторых, такие игры заводят партнера, а этот “огонь” может передаться и самой обманщице. В общем, надеяться надо не на психологов а самих себя. Будьте внимательными друг к другу, больше прислушивайтесь к любимому человеку, где нужно соврать - соврите, где не надо - будьте честны. И все у вас будет хорошо.