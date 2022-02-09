Ученые объяснили, почему состоятельные дамы в два раза чаще имитируют оргазм

Каждая пятая женщина имитирует оргазм с регулярностью примерно 4 раза в месяц.
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С детства мы знаем, что врать в принципе нехорошо, но иногда можно. Например, когда вам в гостях предлагают стакан молока с пенкой или наливают суп вместе с вареной луковицей, вы с вежливой улыбкой отвечаете: “Спасибо, я уже сыт!” и все стороны остаются довольны друг-другом. Но здесь-то случай совершенно особый. Между любящими людьми не должно быть обмана, тем более в такой интимной области, как сексуальное наслаждение. А между тем, согласно опросу 2020 года, каждая пятая женщина (18 процентов опрошенных) имитирует оргазм с регулярностью примерно 4 раза в месяц.
Ходят разные версии, почему дамы делают это. Некоторые психологи считают, что таким образом барышни хотят сделать приятное партнеру, который пришел к финишу первым (он ведь старался). Другим кажется, что поддельный оргазм это попытка просто прекратить затянувшееся скучное действие. Нечто похожее случается в захудалом провинциальном театре, когда игра актера не достигает художественной глубины, а просто поверхностно следует известному сюжету. Зрители обычно уходят из зала посередине пьесы. А женщине, чтобы прекратить затянувшийся спектакль (но при этом не обидеть неутомимого партнера) достаточно крикнуть “Даст ист фантастиш!” и спустя пару минут можно спокойно идти на кухню попить чайку с баранками. Наконец, еще одна причина может заключаться в том, что некоторые девушке в принципе никогда не испытывали это неземное наслаждение, но знают, что приличия требуют в какой-то момент зажмурить глаза и выдать серию сладострастных стонов. Иными словами научный мир еще не пришел к консенсусу по поводу этого таинственного явления природы. Поэтому группа ученых из Университета Южной Флориды решила провести полноценное исследование и разрешить эту волнующую загадку. Работа была опубликована в авторитетном академическом журнале “Социально-психологическая наука и наука о личности”.
Психологи набрали три группы женщин и задавали им, что называется нескромные вопросы: сколько раз они с партнером занимаются сексом, как часто испытывают наслаждение, и в каких случаях имитируют блаженство, хотя реального оргазма не испытывают. В среднем женщины достигали пика сексуального удовольствия в 64 случаях из 100, когда оказывались в мужских объятиях. А когда праздник жизни вдруг проходил стороной, то в 18 процентах случаев любовницы начинали играть, как на сцене Большого театра.
Однако показательной была ситуация в парах, где женщины зарабатывали больше мужчин. Таких состоятельных дам было не так уж мало - 29,6% участниц. Так вот обеспеченные гражданки симулировали оргазм в два раза чаще, чем “золушки”.
- Причина в том, что в обществе культивируется стандарт мужественности, который имеет мало отношения к реальности, - считает ведущий автор исследования профессор Джессика Джордан. - Например, существует стереотип, согласно которому мужчина является основным кормильцем в семье. Сейчас это уже далеко не так, но из-за такого рода предрассудков страдают и женщины, и сами мужчины.
Современный джентльмен должен соответствовать образу супермена: он качок, всегда при деньгах, успешен в делах, доминирующий самец, от которого женщины без ума… Но в действительности, мало кто соответствует этим критериям, хотя многие из нас не устают врать окружающим на эту тему.
Опросы показали, чем чаще женщины чувствовали, что их любовник не дотягивает до голливудских стандартов мужественности, тем чаще они имитировали оргазм, чтобы поднять его мужскую самооценку. Мол, весь в долгах, живу от зарплаты до зарплаты, на работе на меня орет начальник, зато в постели - я герой!
- Женщины тоже находятся под влиянием культурных стереотипов и стремятся таким образом защитить чувство мужественности своих избранников, - объясняет профессор Джордан. - Но они делают это за свой собственный счет: идут навстречу партнеру, а не своим собственным сексуальным потребностям и удовольствиям. Так женщины хотят укрепить отношения, но подобная практика только способствуют разрыву, поскольку ведет к низкому уровню сексуального удовлетворения.
По мнению исследователей, игра в имитацию при всей своей кажущейся невинности, штука достаточно пагубная. Хотя бы потому, что в этом случае партнер лишается обратной связи. Сексуальная неудача помогает провести работу над ошибками и впредь любить не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. А все эти притворные “охи” и ахи” вводят мужчину в заблуждение относительно реального положения вещей. Он уже не ищет новаторских подходов, а действует по шаблону, который ему кажется успешным (третьего дня она так стонала!), но в реальности ведет к отчуждению влюбленных. Потому что опросы показывают: примерно каждая третья пара расстается по причине сексуальной неудовлетворенности.
Что, спрашивается, мужчинам теперь делать с этим знанием? Подобно Станиславскому кричать во время каждой кульминации у своей милой: “Не верю!”? Пореже плакать на хрупком плече своей ненаглядной? Записаться на тренировки по боям без правил, чтобы избавиться от неуверенности в себе?
Прежде всего, как говорил один знаменитый оптимист, необходимо перестать беспокоиться и начать жить! Есть и другие точки зрения на инсценировки в спальне.
Например, авторы другого исследования (в нем приняло участие 998 женщин) говорят, что у имитации есть и плюсы. Ученые подсчитали, что суммарно притворщицы, испытывали больше оргазмов нежели правдорубки. Тут есть два объяснение, считает ведущий автор исследования Майкл Барнетт профессор психологии Университета Техаса. Во-первых, воспроизводя процесс, ведущий к кульминации (учащенное дыхание, стоны, движения бедрами) женщины увеличивают шанс на достижение реального оргазма. А во-вторых, такие игры заводят партнера, а этот “огонь” может передаться и самой обманщице. В общем, надеяться надо не на психологов а самих себя. Будьте внимательными друг к другу, больше прислушивайтесь к любимому человеку, где нужно соврать - соврите, где не надо - будьте честны. И все у вас будет хорошо.