Борис Джонсон пришел в ярость, прочитав книгу о своей жене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой Кэрри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании вышла в свет книга «Первая леди», написанная лордом Эшкрофтом. Автор рассказывает о влиянии, которое Кэрри Джонсон, жена премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона, якобы оказывает на мужа.

Эшкрофт пишет, что Кэрри Джонсон своим поведением и тем, что всякий раз сует нос в дела мужа, так или иначе влияет на политику королевства.

В ответ на это пресс-секретарь супруги британского премьера заявил, что «Кэрри Джонсон - частное лицо и не играет никакой роли в правительстве».

Но лорд Эшкрофт уверен в обратном.

- Поведение Кэрри Джонсон, ее аристократические замашки, из-за которых ее называют «Кэрри-Антуанеттой», мешают премьер-министру руководить страной так эффективно, насколько это требуется», - пишет он, будучи уверенным, что жена Бориса Джонсона вместо того, чтобы сглаживать возникающие конфликты, лишь подливает масла в огонь.

И якобы началось все с роскошного ремонта резиденции британских премьеров на лондонской Даунинг-стрит.

В 2019 году, когда Джонсон занял пост главы правительства, то вместе со своей на тот момент невестой он решил поселиться не в премьерской резиденции, а в соседних апартаментах, поскольку Кэрри заявила, что резиденция нуждается в ремонте. И его сделали, потратив из казны четверть миллиона фунтов стерлингов.

Еще один скандал с участием Кэрри Джонсон оказался связан с приоритетной эвакуацией кошек и собак из Кабула. Животных вывезли первыми, и только потом сотрудничавших с британскими властями афганцев.

- Все, написанное в книге, направлено только на то, чтобы дискредитировать и унизить супругу британского премьера, - заявили в пресс-службе Бориса Джонсона.

Кэрри Джонсон (до замужества Саймондс) – третья жена Бориса Джонсона. Они поженились, уже после появления на свет своего первенца.

Джонсон стал вторым британским премьер-министром, вступившим в брак в период нахождения в должности.