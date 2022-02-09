Из-за шпионского скандала в Израиле взлетели продажи кнопочных телефонов

В Израиле резко подскочил интерес к кнопочным телефонам. Фото: Shutterstock

В Израиле в связи с громким скандалом вокруг шпионской программы Pegasus, дающей полный доступ к содержимому практически любого смартфона, резко подскочил интерес к кнопочным телефонам. Лидером продаж вновь стали аппараты Nokia.

Скандал разразился после публикации в газете «Калькалист» итогов масштабного журналистского расследования, авторы которого утверждают, что высококлассное шпионское программное обеспечение с ведома полиции устанавливалось на смартфоны политиков, государственных деятелей, руководителей крупных предприятий, активистов профсоюзов и других персон, содержимое телефонов которых могло представлять определенный интерес для правоохранителей.

При этом, утверждают журналисты, ни о каких судебных решениях речи не шло – программа-шпион внедрялась абсолютно незаконно.

– У кого только не был установлен Pegasus! У политиков, крупных бизнесменов, гендиректоров государственных ведомств, мэров городов, управляющих гигантских компаний, журналистов, организаторов разного рода протестов, советников премьер-министра и членов их семей. У всех без разбора и без ограничений, – пишет «Калькалист».

В документах правоохранителей незаконная слежка за гражданами называлась очень обтекаемо «Технологии и данные, ориентированные на полицию», а ее инициаторами считают экс-заместителя главы Службы общей безопасности Рони Альшейха и руководителя отдела кибербезопасности полиции Израиля Йоава Хасана.

При этом слежка велась не в интересах конкретного дела, а, что называется, на всякий случай: получаемая информация могла представлять интерес для правоохранителей (и, возможно, не только для них) в будущем. Именно исходя из этого Pegasus устанавливался буквально на все смартфоны, до которых могли «дотянуться» полицейские.

Глава МВД Израиля Айелет Шакед заявила, что если обнародованная «Калькалистом» информация соответствует действительности, понадобится самое тщательное расследование фактов незаконной слежки и вмешательства в частную жизнь граждан, а само происшествие – «настоящее землетрясение».