В Истре грабители до смерти забили кассиршу магазина

От полученных травм кассирша Людмила Вяткина скончалась на месте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это произошло поздно вечером в одном из магазинов в селе Новопетровское в подмосковной Истре. Четверо человек в масках ворвались в супермаркет через служебный вход и набросились на оставшихся в магазине 51-летнего кассира и директора магазина. Преступники были вооружены битами и требовали отдать им все деньги. Кассир попыталась сопротивляться, но грабители были настроены решительно и стали избивать женщину. На шум подоспели директор магазина и её муж, который приехал забрать супругу. Грабители набросились и на них. Мужчины в масках забрали деньги и скрылись. Их добычей стали 205 тысяч рублей. Директору удалось вызвать полицию и скорую помощь.

От полученных травм 51-летняя кассир Людмила Вяткина скончалась на месте, 43-летняя директор магазина и её 52-летний супруг были госпитализированы с серьёзными травмами.

Кассирша магазина Людмила Вяткина скончалась на месте.

— В Истринскую ГБ был доставлен 52-летний мужчина с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рвано-скальпированная рана головы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, а так же 43-летняя женщина с рвано-ушибленной раной головы, переломом первой пястной кости левой кисти, — сообщил источник kp.ru

Директор магазина и её супруг были госпитализированы с серьёзными травмами. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полиция стала искать преступников по горячим следам. Вскоре все четверо были задержаны в деревне Чесноково в 50 километрах от места нападения.

— Были задержаны четверо мужчин, все граждане Таджикистана. Возраст грабителей - от 19 до 24 лет. Сейчас подозреваемых доставили на допрос в Следственный комитет, — сообщил источник.

Трое задержанных, которых подозревают в причастности к нападению. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данному факту заведено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Била кочергой поджигала ладони зажигалкой. Мачеха из Бурятии истязала двух приемных детей

В Бурятии мачеха била кочергой падчериц и поджигала им ладони (подробнее)

Она не могла двигаться: в Самаре зверски убили пожилую женщину

В самарской квартире нашли убитой пенсионерку, которая при жизни не могла ходить (подробнее)