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9 февраля 2022 7:20

В Истре грабители до смерти забили кассиршу магазина

Подозреваемых уже задержали, они оказались гастарбайтерами
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (117)Комментарии (117)(117)
От полученных травм кассирша Людмила Вяткина скончалась на месте.

От полученных травм кассирша Людмила Вяткина скончалась на месте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это произошло поздно вечером в одном из магазинов в селе Новопетровское в подмосковной Истре. Четверо человек в масках ворвались в супермаркет через служебный вход и набросились на оставшихся в магазине 51-летнего кассира и директора магазина. Преступники были вооружены битами и требовали отдать им все деньги. Кассир попыталась сопротивляться, но грабители были настроены решительно и стали избивать женщину. На шум подоспели директор магазина и её муж, который приехал забрать супругу. Грабители набросились и на них. Мужчины в масках забрали деньги и скрылись. Их добычей стали 205 тысяч рублей. Директору удалось вызвать полицию и скорую помощь.

От полученных травм 51-летняя кассир Людмила Вяткина скончалась на месте, 43-летняя директор магазина и её 52-летний супруг были госпитализированы с серьёзными травмами.

Кассирша магазина Людмила Вяткина скончалась на месте.

Кассирша магазина Людмила Вяткина скончалась на месте.

— В Истринскую ГБ был доставлен 52-летний мужчина с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рвано-скальпированная рана головы, травматическая ампутация ногтевой фаланги пятого пальца левой кисти, а так же 43-летняя женщина с рвано-ушибленной раной головы, переломом первой пястной кости левой кисти, — сообщил источник kp.ru

Директор магазина и её супруг были госпитализированы с серьёзными травмами.

Директор магазина и её супруг были госпитализированы с серьёзными травмами.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Полиция стала искать преступников по горячим следам. Вскоре все четверо были задержаны в деревне Чесноково в 50 километрах от места нападения.

— Были задержаны четверо мужчин, все граждане Таджикистана. Возраст грабителей - от 19 до 24 лет. Сейчас подозреваемых доставили на допрос в Следственный комитет, — сообщил источник.

Трое задержанных, которых подозревают в причастности к нападению.

Трое задержанных, которых подозревают в причастности к нападению.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По данному факту заведено уголовное дело.

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