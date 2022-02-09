Фонд Олега Бойко «Параспорт» предусмотрел денежные призы российским паралимпийцам, которые займут 4-5 места

Фонд Олега Бойко «Параспорт» выступил официальным партнером российской сборной на Паралимпийских зимних играх в Пекине – организация поддержит финансово молодых спортсменов, которые займут 4-5 места на предстоящих Играх. Напомним, XIII Паралимпийские зимние игры 2022 года пройдут с 4 по 13 марта 2022 года. На Играх-2022 будут разыграны 78 комплектов медалей. В состав российской делегации войдут до 72 спортсменов.

«До Паралимпийских игр в Пекине осталось менее месяца и команды уже находятся на заключительных тренировочных сборах, - отметил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на XIII Паралимпийских зимних играх Павел Рожков. - В составе сборной - немало молодых и перспективных атлетов, которые поднимались на пьедесталы почета мировых и европейских первенств, этапов Кубка мира и Европы. Несомненно, денежное вознаграждение, установленное государством для победителей и призеров Игр, служит достойной мотивацией. Однако, инициатива основателя фонда «Параспорт», предпринимателя Олега Бойко о материальной поддержке спортсменов в возрасте до 20 лет, занявших 4 и 5 места на Паралимпиаде в Пекине востребована и вновь станет для юных паралимпийцев дополнительным стимулом для достижения своего наилучшего результата».

«Мы рады, что у нас есть возможность в этом году снова поддержать нашу команду и продолжить добрую традицию поддержки молодых спортсменов, занявших 4 и 5 места на Играх. Ведь именно они являются «золотым резервом» нашей команды, - сообщил основатель фонда «Параспорт» Олег Бойко. - Мы гордимся нашей сборной, которая традиционно радует нас самыми высокими результатами на международных соревнованиях. Болеем за ребят и верим в победу каждого из них».

Фонд «Параспорт» основан бизнесменом Олегом Бойко в 2005 году, и с тех пор тесно сотрудничает с Паралимпийским комитетом России, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья. По итогам Паралимпийских летних игр в Токио финансовую поддержку в размере полумиллиона рублей от фонда «Параспорт» получили молодые спортсмены, в возрасте до 20 лет занявшие 4 и 5 места. Эта инициатива будет поддержана и в этом году на Играх в Пекине.