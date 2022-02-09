«Не знали, что у нас есть такие деньги!»: Племянника жены Сталина обокрали на 16 миллионов рублей

С начала сентября по конец октября Леонид Станиславович перевел на счета аферистов 16 000 000 рублей.

Несколько дней назад в полицию обратился 93-летний Леонид Аллилуев. Его мать была сестрой второй жены Сталина.

Пожилой мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. Как рассказал Леонид Станиславович полицейским, в начале сентября 2021 года ему на телефон позвонил некий мужчина, который представился сотрудником Центрального банка РФ. Звонивший банкир убедил Леонида в необходимости обновления банковского счета для защиты его от мошенников. Для так называемого «обновления» требовалось снимать деньги со счетов и переводить их на предоставленные лже-банкиром счета.

Леонид Станиславович поверил аферисту и стал планомерно, каждые несколько дней ходить в банк. Мужчина снимал крупные суммы и сразу же переводил их на якобы защищенный счет. Так продолжалось до конца октября. После этого мошенники распрощались с мужчиной, пообещав, что когда его счет обновиться - все деньги снова поступят ему на карту.

Шли месяцы, а деньги все не возвращались. Леонид Станиславович понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию за помощью.

«В полицию обратился 93-летний Леонид Аллилуев. Ранее мужчину уже обворовывали мошенники, теперь это повторилось в уже более крупном размере. С начала сентября по конец октября Леонид Станиславович перевел на счета аферистов 16 000 000 рублей. Мошенники убедили мужчину, что это необходимая мера для защиты его сбережений и так называемого обновления счета. В реальности же аферисты диктовали пенсионеру свои счета, на которые и поступали миллионы рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что для семьи Аллилуевых проблема с мошенниками уже не нова. За полгода до этого звонка, в марте 2021 года, семью Аллилуевых уже обманывали аферисты. Тогда преступники тоже представились банкирами и выведали у Леонида Станиславовича данные его банковских карт, с которых списали более 2 млн рублей.

Тогда мужчина обратился в полицию, а корреспонденты KP.RU навестили семью Аллилуевых и подробно рассказали о различных способах мошенничества и о том, как с ними бороться. Наши журналисты расклеили в квартире Леонида и его жены Галины несколько брошюр с информацией о том, как распознать мошенника и не стать его жертвой.

Это принесло свои плоды, ведь спустя несколько недель, в конце марта 2021, мошенники снова атаковали семью. На этот раз аферисты требовали от пожилой четы собрать им 3,5 млн рублей, якобы для перевода денег в банковский сейф, для сохранности. Наличные должен был забрать курьер. Тогда Аллилуевы быстро сориентировались и предупредили полицейских о новой афере. Курьера в квартире пожилой семьи встретили сотрудники полиции.

Журналисты расклеили в квартире Леонида и его жены Галины несколько брошюр с информацией о том, как распознать мошенника и не стать его жертвой.

Однако на этом мошенники не успокоились, а лишь выждали некоторое время, чтобы продолжить обворовывать именитую семью.

«Какие же мы дураки! Я не знаю как мы снова на эту удочку повелись, ведь уже был печальный опыт по весне, когда у нас украли 2 млн. И вот снова и тоже самое! Я даже не знала, что у нас на счетах есть такие деньги! Мы больше ни от кого трубки брать не будем!», - поделилась с KP.RU переживаниями Галина, жена ограбленного Леонида Аллилуева.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, которые снова обокрали семью племянника Сталина. Связано ли новое ограбление с предыдущей кражей, а также почему задержанная в марте курьер не помогла полиции выйти на след этой преступной группы - установит следствие.