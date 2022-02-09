Дмитрий Песков - о переговорах Макрона в Киеве: Пока мы не услышали от Зеленского о готовности приступить к выполнению Минских соглашений

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, мы с вами знаем, что западные СМИ, в основном, объективно осветили визит Макрона в Кремль, чего не скажешь о его переговорах с Зеленским. У нас, в основном, показывали вчера Зеленского, всё про ту же «красавицу», о которой говорил Путин, и «которая должна терпеть». И почему-то очень пространно Зеленский вспоминал ужин Путина и Макрона, что выпивали и так далее. А Кремль как оценивает визит Макрона в Киев в целом? И сообщил ли господин Макрон уже Путину о своем разговоре с Зеленским?

Эти вопросы журналист kp.ru Александр Гамов задал официальному представителю Кремля в среду, 9 февраля. И вот - дословно - ответы Пескова...

- Нет, пока они не общались. Хотя, вы знаете, что, еще будучи в Москве, президенты Путин и Макрон условились - что после того, как Макрон пообщается и с Зеленским, и с Шольцем (новый федеральный канцлер ФРГ. - А.Г.), и с другими коллегами, они потом созвонятся и «сверят часы».

Мы можем судить (об остальном) только по тому, что было сказано на пресс-конференции (в Киеве. - А.Г.).

Ну, там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений, минского комплекса мер. Это верно, и это плюс.

Но, с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали.

Поэтому, есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные.

Ну, подождем, дальше президенты (Путин и Макрон. А.Г.) созвонятся, и картина будет яснее.

- Будем надеяться. Макрон в Киеве заявил, что на 10-е число уже назначена встреча в Берлине политсоветников «нормандской четверки». Известно что-то вам об этом?

- Политсоветники продолжат свой разговор. Да, такая встреча состоится.

- Какие там - наши программы, перспективы?

- Ну, перспективы могут быть только общие, и положительные перспективы могут быть связаны исключительно с реализацией минского комплекса мер.

А наша программа – как раз и работать в этом направлении.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.