Появились кадры последних секунд жизни жестоко убитой под Истрой кассирши

Судя по видео, женщина могла выжить если бы не привлекла к себе внимание убегающих бандитов

В распоряжении KP.RU появилась полная видеозапись нападения вооруженной банды грабителей на подмосковный магазин. Разбойное нападение, закончившееся жестоким убийством, случилось накануне вечером, 8 февраля, в одном из магазинов в селе Новопетровское под Истрой. На появившихся кадрах видно, что магазин уже готовится к закрытию и в помещении нет посетителей. 51-летняя кассир Людмила Вяткина идет в сторону служебного помещения, когда из-за угла выбегают вооруженные бандиты в масках. Преступники начинают избивать женщину. Людмила пытается убежать, грабители хватают ее и продолжают наносить ей сильные удары битами по голове. Пострадавшая падает без чувств и не оказывает никакого сопротивления, но преступники продолжают ее избивать.

Далее воры забирают ключи от сейфа и скрываются в служебном помещении. Забрав всю наличность, преступники снова появляются в торговом зале, где лежит окровавленная женщина. В тот самый момент, когда грабители пробегают мимо Людмилы, женщина приходит в сознание и начинает шевелиться. Это привлекает внимание преступников, и они еще несколько раз сильно бьют женщину по голове, после чего сбегают из магазина. Из последних сил женщина пытается сесть и подняться на ноги. Людмиле удается сделать несколько шагов, после чего она замертво падает на пол магазина.

«Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь 51-летней Людмиле Вяткиной. Женщина скончалась от тяжелых травм, полученных во время разбойного нападения. Еще двое пострадавших - управляющая магазином 43-летняя Наталья П. и ее 53-летний муж Сергей П. были госпитализированы в больницу с различными травмами. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает, врачи занимаются их здоровьем и оказывают потерпевшим всю необходимую помощь», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Банду грабителей удалось задержать по горячим следам спустя несколько часов после нападения. Они прятались в доме в соседнем селе. Известно, что задержанным от 19 до 24 лет, все они граждане Таджикистана. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и статье 162 УК РФ - Разбой.