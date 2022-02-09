Ролик о подвигах украинской "снайперши" оказался фейком

Есть очень весомые предположения, что ролик был записан центром ИПСО ВСУ, который занимается спецпропагандой и сотворением прочих фейков. Фото: YouTube

На днях британское издание The Sun распространило видеоролик о том, как украинская женщина-снайпер Елена Билозерская расстреливает трех якобы российских военных или ополченцев Донбасса. Билозерскую распиарили вовсю, она вся из себя не только хорошая хозяйка, но и супер-пупер патриотка Украины, которая кухню оставила, пошла воевать. В другом ролике она же еще стреляет из пушки-гаубицы, так что можно ее назвать и артиллеристкой. После сильно поблекшей славы и растолстевшей Нади Савченко, которая сейчас вряд ли поместится в кресло пилота в вертолете, Украина нуждалась в новой воительнице, которая подняла бы флаг "захистницы ридной неньки". И она явилась. Прямо как Орлеанская девственница, только в вышиванке и каске, и со снайперской винтовкой наперевес вместо рушника в руках.

Видео вызвало глубокую и чистую ненависть к героине ролика практически у всех, кто его посмотрел. По крайней мере, в России. На Украине героиня получила свою минуту славы. Как оказалось, впоследствии, во многом дутой.

Снайпер Елена Билозерская. Фото: YouTube

Неизвестно, сколько бойцов (или гражданских лиц в Донбассе) застрелила Билозерская, но вот тот ролик, что соорудили и крутили англичане, оказался чистой воды фейком. На свет публичного пространства просочился полный вариант этого ролика, в котором "убитый" противник через небольшое время поднимается, машет рукой оператору, идет к нему и спокойно общается со тем самым "снайпером", что только что его "застрелил".

И есть очень весомые предположения, что ролик был записан центром ИПСО ВСУ, который занимается спецпропагандой и сотворением прочих фейков для поднятия духа самих украинцев и показа европейцам, как Украина защищается от "российской агрессии". Это тем боле вероятно, что представить себе иностранных журналистов, да еще высовывающих камеру из окопов или демаскирующих собой позицию снайпера, знаете ли, очень трудно. Практически невозможно представить себе и снайпера, который со своей стрелковой позиции начнет снимать противника или красоты природы. Если этот снайпер, конечно, не убежденный суицидник.

Даже во время Великой Отечественной фронтовые операторы, люди беззаветной храбрости, достаточно редко находились в атакующих рядах (а еще реже – перед ними), зачастую снимаю постановку той же атаки по взятию села уже после его взятия. Кстати, и сцена поднятия флага над рейхстагом в Берлине была снята потом. Не потому, что они боялись быть убитыми или получить ранение. Просто у них главной задачей было снять, сделать свою работу, которую их и послали выполнить.

А потому кадры "работы" украинской женщины-снайпера изначально вызывали недоверие. Но Украине нужны, просто необходимы герои. Как воздух. А настоящих нет. Ведь не станешь же крутить в сети ролик, как боец ВСУ, находящийся на востоке страны, говорит в камеру, что их в Донбассе никто не любит, что "тут все считают русских братьями и все передают" тем же так называемым "сепарам", в том числе, и данные для корректировки стрельбы. А пропагандистский эффект от киевской домохозяйки в другом ролике, которая отставила кастрюлю с борщом и показывает в своей очень скромной маломерной кухне, как она будет "стрелять в агрессора" из каждого окна, держа в руках винтовку за полторы тысячи баксов, купленную, по ее словам, на собственные сбережения, тоже в сети не зашел. Тем более, что потом эту винтовку показывали в других роликах. Лучше бы "калаш" ей в руки дали, или деревянные автоматы – было бы реалистичнее.

Вот и приходится плодить фейк за фейком, героиню за героем и т.д. Можно еще вспомнить многочисленные рассказы "ветеранов АТО", как они рвали руками "картонные Арматы" из России или подхватывали оторванную ногу и в течение суток вели бой, после чего украинские врачи чудодейственно пришивали на место оторванную ногу. Какое-то время и эти сказки проходили для украинских читателей, но потребовалось все же нечто более доказательное. Пипл отказывался хавать откровенный бред, вот и смастерили нечто. А поскольку это, как и многое, делается на Украине через пятую точку, то нет ничего удивительного, что прямо ею в грязную талую лужу и сели.

Конечно, полную версию британцы у себя не покажут. Это же вся легенда летит к чертям собачьим. И с новой Жанной Д'Арк засада полная. А европейцы очень не любят, когда их обманывают. Да еще те, кого они привыкли считать менее развитыми, чем они сами.

Это не значит, что у ВСУ нет снайперов. Или нет снайперов-женщин на линии разграничения в Донбассе. Они там есть с обеих сторон. Не исключено, что та же Билозерская как раз и является одной из таких снайперш. Особенно, если дура. Потому что снайперы обоего пола совсем не любят себя афишировать в силу разных причин. Очень не любят, в отличие от тех, кого изображают в кино и сериалах. Даже спустя много лет после того, как перестали служить. Например, когда я к одному товарищу в соцсети обратился: "Слушай, снайпер," – того чуть кондрашка было ни хватила. Им не нужна такая слава. Не Великая Отечественная, чай.

Снайперы есть. Стреляют. Украинские снайперы, в том числе, и по мирным. А сотрудники подразделений спецпропаганды – по мозгам. Им очень хочется героев, если не найти, то хотя бы показать. Иначе с каждым днем становится все труднее и тяжелее мотивировать украинцев на войну в Донбассе.