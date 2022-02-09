Система мониторинга усталости водителя появилась в такси Подмосковья. Что она умеет

Пока система мониторинга усталости водителей стоит в машинах таксопарка в Одинцове. Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце декабря 2021 года на торпедах авто некоторых подмосковных такси появились новые приборы. То есть работает ноу-хау около двух месяцев. Главная его задача мониторинг усталости водителя. Зеваешь, слипаются глаза, часто моргаешь — пора бы и отдохнуть. А то в погоне за пассажирами можно и в аварию попасть.

ГРОЗНЫЙ ГОЛОС

Пока новинку поставили в машины одного одинцовского таксопарка. Выглядит она как видеорегистратор или антирадар, только чуть массивнее. Одним из первых испытателей стал водитель Игорь Чумак. Водительского стажа у него 33 года, то есть чувствует себя за рулем сверхуверенно.

— Если я устал, прибор грозно говорит: «Водитель, внимание!». Не пристегнулся — он тоже просигнализирует. Так громко, аж бодрит! Только взял телефон в руку, на дисплее загорается картинка трубки, перечеркнутой красной чертой и голос: «Во время движения разговор по мобильному телефону запрещен». Предполагается, что разговаривать надо через наушник или по громкой связи, — рассказывает kp.ru Игорь.

Пассажиры в поле зрения камеры не попадают. Прибору они дивятся и пугаются оповещений.

— Особенно женщины! Система умеет просчитывать в зависимости от погоды и дорожных условий необходимую скорость. Стоит опасно сократить дистанцию — такое бывает при перестроении из полосы в полосу, — как она говорит: «Опасное сближение с препятствием, возможно столкновение!». Хотя мне кажется, что маневр безопасный. Не все пассажиры умеют управлять авто, поэтому переживают после таких сигналов.

Расписав минусы гаджета, Игорь сменяет гнев на милость.

— Штука хорошая. Есть водители, которые приезжают на заработки в столицу и на линии чуть ли не круглосуточно. Качество отдыха у них плохое. Поэтому контроль за состоянием человека за рулем очень много значит.

Водитель Игорь Чумак сетует на слишком громкие уведомление от системы, но в целом ноу-хау одобряет. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОД ВЗОРОМ НЕЙРОСЕТИ

Систему аналитики для такси представила российская компания VisionLabs. Та самая, что разработала технологии для Face Pay в московском метро — оплату проезда лицом.

Внутри «коробочки», кроме микросхем и проводов, две камеры: одна следит за дорогой, вторая направлена на водителя (см. фото). Таксисты рассказывают, что оборудование ставили скрупулезно, выравнивали угол камеры так, чтобы она смотрела точно в глаза шоферу.

— На борту видеорегистратора в режиме реального времени происходит анализ видеоряда с помощью обученных нейронных сетей, — рассказали kp.ru представители VisionLabs.

Если объяснять на пальцах, то работает так. Двигатель завелся, система включилась. Первая камера определяет расстояние до предметов на дороге. При опасном сближении сигнализирует. Такие же опции доступны и в дорогих комплектациях современных авто. А в такси пашут «рабочие лошадки» вроде «Логанов», «Солярисов», «Рапидов» и «Грант». В них навороченных опций по умолчанию нет.

Вторая камера направлена на водителя. Видео с нее в режиме реального времени обрабатывается алгоритмами компьютерного зрения. Нейросеть знает, как выглядит человеческое лицо. Она детектирует его и начинает отслеживать. Система считывает координаты расположения глаз, носа, рта и других точек физиономии.

— На основании изменения координат выявляются усталость и сонливость. Степень усталости водителя определяется по характерным признакам: частоте и длительности моргания, а также зеванию и наклонам головы, — поясняют разработчики.

Верхний «квадратик» — это экран, на котором сплывают иконки с нарушениями, под ним — камера, направленная на лицо водителя. Вторая смотрит на дорогу. Фото: Андрей АБРАМОВ

УВИДЕТЬ СЕБЯ СО СТОРОНЫ

Все срабатывания прибора онлайн уходят в таксопарк. Гаджет отправляет и видео момента, который он проанализировал.

— Водители смотрят потом на себя со стороны. Пока они за рулем, могут отмахиваться: «Да я не устал, все нормально». Видят себя на роликах и понимают, что действительно засыпали или ослабляли внимание. Пока с такими таксистами обходятся разъяснительной беседой. Мы предлагаем паркам поощрять водителей без нарушений, а не ругать тех, у кого сработала система. Хотя одного водителя уже думают отстранять, потому что он часто нарушает и ничего не меняется в его стиле вождения, — говорит руководитель пресс-службы сервиса «Ситимобил» Полина Ломоносова.

Пойдет ли система дальше тестов и обкатки, будет ясно по результатам тестирования.

— Не навязываем никому, если водитель хочет принять участие в тесте — ставим прибор. Пока это воспринимается как что-то новое, интересное, так что желающих хватает. Конечно, хочется оборудовать все машины — так спокойнее и водителям, и пассажирам. Минтранс Подмосковья поддержал инициативу. Подводим промежуточные итоги и думаем, что делать дальше, — добавила собеседница.

КОНКРЕТНО

Что умеет гаджет

Сейчас камеры отслеживают:

- уровень усталости;

- использование ремня безопасности;

- курение в салоне;

- разговоры по телефону;

- отвлечение от вождения;

- анализирует манеру вождения;

- предупреждает об опасных сближениях и маневрах.

Поддерживает функцию идентификации по лицу, но ее пока не подключают. Ведь таксисты сегодня зачастую работают на авто парка — сегодня за рулем один, завтра другой. Теоретически это как в новых смартфонах разблокировка по лицу, только тут тебе не дадут завести машину.

Как выглядит система мониторинга усталости водителя. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Такси стало дороже

За минувший год цена поездки на такси в России выросла на 12%. Сейчас это в среднем 251 рубль. Об этом рассказал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Компания обрабатывает ежедневно 50 млн кассовых чеков по стране.

Москвичам, где разовый вызов машины стоит в два-три раза дороже, цифра может показаться нереалистичной. Но вот в регионах проехать через весь город за 100-200 рублей — обычное дело. Поэтому выходит в среднем по больнице, но все равно тенденция на повышение.

Сильнее всего подорожали декабрьские поездки в Москве — на 57%. Антимонопольная служба в очередной раз пригрозила агрегаторам, которые сейчас доминируют в сфере такси. Но те привычно отвечают: базовые тарифы они не повышали. Переводят стрелки на умные алгоритмы, которые отвечают за ценообразование. Когда на линии мало машин, но много клиентов, ценник растет, чтобы стимулировать водителей брать заказы.