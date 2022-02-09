Губернатор Александр Моор считает, что Тюменская область вновь встала «на рельсы развития»

Губернатор Тюменской области Александр Моор. Фото: admtyumen.ru

Ровно два часа общения, более 30 вопросов… 9 февраля губернатор Тюменской области Александр Моор провел первую в 2022 году большую пресс-конференцию для региональных и федеральных средств массовой информации. Ключевой тезис выступления главы региона – область готова к дальнейшему активному социально-экономическому развитию.

ПРОГНОЗ – «СТАБИЛЬНЫЙ»

«Главное, что удалось сделать в прошедшем году - восстановить экономику после мощного мирового экономического спада, вновь поставить ее на рельсы развития, - сообщил Александр Моор.

В настоящее время Тюменская область наивысший уровень кредитного рейтинга по национальной шкале - прогноз «Стабильный».

Регион вновь подтвердил статус, который был получен до пандемии, в 2017 году.

Индекс промышленного производства стабильно растет: в 2021 году – на 4,2% к уровню 2020 года. Промышленный рост в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств. Количество тюменских предприятий-экспортеров увеличилось на 20%, со 186 в 2020 году до 224 в 2021 году. При этом в малом и среднем бизнесе рост количества экспортеров - 35%. Объем экспорта тюменской продукции по итогам 11 месяцев 2021 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил более 1 млрд долларов США.При этом 93% составляет несырьевой, неэнергетический экспорт. В частности, вырос экспорт продукции тюменского АПК.

Тюменская область четыре года подряд входит в десятку лидеров среди регионов России по обороту розничной торговли на душу населения. За 11 месяцев 2021 года этот показатель превысил 414 млрд рублей. Тюменская область занимает первые места в Уральском федеральном округе по урожайности картофеля и пшеницы. Впервые в истории региона по итогам 2021 года надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 8 тонн.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОСТРОЯТ 25 ДЕТСАДОВ

Тюменская область сохраняет позитивную динамику развития социальной сферы. Около 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в 2021 году. Среди них - 6 школ, 9 детских садов, 3 спортивных объекта, 7 объектов здравоохранения, 2 объекта культуры и другие. Почти 4 тыс. единиц медицинской техники и оборудования приобретено для тюменской медицины в 2021 году, в том числе для первичного звена здравоохранения - более 1500.

20 больниц и поликлиник капитально отремонтированы, построено 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В ближайшее время начнет работу реконструированная поликлиника в Ялуторовске. Новый инфекционный госпиталь «Мать и дитя» в Тюмени откроется в конце текущей недели.На 2022 год запланирована поставка 101 автомобиля санитарного транспорта и 44 автомобилей «скорой помощи».

«За ближайшие пять лет планируется ввести в строй как минимум 25 детсадов и 45 новых школ, из которых 24 - на замену деревянных в сельской местности», - сообщил Александр Моор.

Три новых школы планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году - в районе сквера «Комсомольский» в Тюмени, в пос. Богандинский в Тюменском районе и в деревне Хмелёва Тобольского района. В общей сложности это более 1,5 тыс. новых учебных мест.

Среднее время ожидания места в детсаду для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет сократилось до одного месяца. В 2022 году предстоит ввести в строй детский сад в районе ЖК «Ново-Патрушево» в Тюмени. Продолжится строительство детсадов в Антипина и мкр «Ямальский-2».

ЛУЧШИЕ ДОРОГИ РОССИИ

Тюмень вновь возглавила рейтинг лучших дорог России.В регионе ежегодно ремонтируется не менее 600 км автодорог. В нормативное состояние приведены 72% автомагистралей. В Тюменской агломерации этот показатель превышает 80%. Все эти данные - выше средних по стране.

«Строительство и ремонт как крупных, так и небольших дорожных объектов в 2022 году будут продолжаться не только в областной столице, но и в муниципалитетах региона», - отметил Александр Моор.

Регион перевыполнил в 2021 году план по вводу жилья. На 28% больше, чем в 2020 году, расселено аварийного жилищного фонда.Успешно реализованы десятки проектов по благоустройству городов и сел.Активная реализация масштабной программы газификации и догазификации начнется в Тюменской области в 2022 году.

Количество тюменских семей, получивших региональный материнский капитал при рождении или усыновлении первого ребенка, увеличилось с 3 700 в 2020 году до 4 500 в 2021 году. А увеличенный региональный капитал на третьего и последующих детей в прошедшем году получили почти 4 000 семей.

Почти 80% процентов рождений детей в 2021 году зарегистрированы удаленно, в медицинских учреждениях города, где малыши появились на свет.47% заявлений на регистрацию брака в Тюменской области подано через специальный сайт.В планах - создание онлайн-механизма регистрации рождения и смерти на основании электронных заявлений. Финальная цель - все госуслуги, которые только возможно, перевести в электронный формат.

В результате Тюменская область занимает второе место в рейтинге качества жизни в России, который составляет федеральное Агентство стратегических инициатив по поручению Владимира Путина.

«Ценность этого измерения в том, что оно основано на мнении земляков, - сообщил Александр Моор. - Искренне рад, что тюменцы связывают жизнь своей семьи с регионом и готовы рекомендовать его другим».

17-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ ПРОШЛА ВАКЦИНАЦИЮ

В Тюменской области сформирован запас противовирусных средств.

«Дефицита нет. Увеличения стоимости противовирусных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых, не будет, их цена регулируется на госуровне», - уточнил Губернатор.

Из бюджета Тюменской области на поддержку медицинских работников, оказывающих помощь больным COVID-19, в 2022 году планируется выделить порядка 1 млрд 400 млн рублей, заявил Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе пресс-конференции.

При этом продолжается активная вакцинация жителей региона от коронавируса. В том числе и среди подростков. 17-летняядочь Александра Моора прошла вакцинацию от COVID-19.

«Несколько дней слабость, даже температура. Нормальная реакция, — так отреагировал Александр Моор. - Вакцинация детей — дело добровольное. 960 доз поступило в регион. Следующее поступление в середине февраля. Пока мы обсуждаем, надо вакцинировать детей или нет, во многих развитых странах их начали прививать с шести лет».