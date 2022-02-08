Гоша Куценко пожаловался на безденежье: "Я нищий актеришка!"

Гоша Куценко оказался в долгах. Но кто его кредитор, предпочел умолчать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На премьере фильма "Однажды в пустыне", куда пришел в качестве зрителя, Гоша Куценко внезапно стал главной звездой: исполнитель главной роли Александр Робак интервью раздавать отказался, мол, не умеет - вот и пришлось другу-артисту отстреливаться перед камерами. Слово за слово, зашла речь и про финансы: оказалось, у стильного и моложавого Гоши сейчас с ними туго - вернулись старые долги.

В 2006-м на большие экраны вышла комедия "Дикари", где Куценко не только снялся в главной роли, но и впервые выступил в качестве сопродюсера. Поначалу финансовых проблем у съемочной группы не было. Но, когда режиссер внес изменения в сценарий и добавил несколько важных сцен, бюджет картины значительно вырос. Чтобы найти деньги, Гоше даже пришлось заложить собственный загородный дом и переехать в съемное жилье. Потом, впрочем, особняк он все же выкупил. А вот фильм с треском провалился в прокате, хотя на его раскрутку потратили более 1 млн долларов.

- Я нищий актеришка! - эмоционально заявил артист на премьере "Однажды в пустыне". - Я вам так скажу: актеры всегда нищие. Сколько бы ты не зарабатывал, всегда найдутся долги, которые ты должен отдать. Я вот сейчас отдаю долги за кино «Дикари», которое продюсировал 15 лет назад. Столько времени прошло, и ко мне вернулся должок. Очень большой. В этом году у меня три премьеры: вот снимаюсь и все сразу отдаю. Съёмки в рекламе у меня отобрали, сами знаете, кто - молодые талантливые актеришки. Мы, старички, зарабатываем своим трудом.

- Ваш долг - это какой порядок сумм? Миллионы рублей, долларов? - поинтересовались у Гоши репортеры.

- Кто вас учил такие вопросы задавать? Прямо в кошелёк чужой залезаете! Я же мужчина, я должен говорить о своих достоинствах. Мне, может, интересно, как вы, девушки, устроены - разденьтесь!

- Если бы вы могли вернуться на 10-20 лет назад, что бы вы изменили?

- Я бы, наверное, не ссорился с теми, с кем я поругался. Надо наслаждаться жизнью, реализовывать свои фантазии. Я бы больше любил, больше дружил. Я бы не хотел быть богатым и одиноким.

- Так все-таки вы богатый и одинокий?

- Нет, я не богатый и одинокий, мы уже это обсудили! Вот девушка уточняла сумму уже сколько раз.

- А профессию бы выбрали ту же?

- Ну, эту профессию ведь не выбирают. Ты идёшь в неё, потому что хочешь играть. Возможно, чтобы не играть в жизни, а говорить, что думаешь. Я всегда говорю, что думаю - потому и вам со мной интересно сейчас.

- Пандемия сильно изменила вашу жизнь?

- Я извлекал из неё максимум пользы. Это было прекрасное время, когда дети узнали, что у них есть отец. Я наслаждался этим, был в семье. И нарожал кучу... проектов! Мы, например, сделали ситком с Ольгой Френкель, сидя дома, и получили «Лучшую комедию года».

- А что для вас самое сложное в профессии?

- Бороться с соблазнами, которые открывает эта профессия. Какими? И такими, и сякими...Свинья, знаете, всегда найдет... Соблазны везде. Поэтому я сейчас не бухаю. А еще нужно иметь какие-то приоритеты и их придерживаться.

- И что у вас в приоритете?

- Ммм... Получать наслаждение, и чтобы тебе за это ничего не было. Наслаждение всегда живет мгновением - мимолетным, вкрадчивым, неуловимым. А любовь пребывает постоянно. Вот и надо выбирать - наслаждение или любовь.

А еще, ребят, донесите, пожалуйста, всем: 20 мая, пятница, «Крокус Сити Холл» - состоится мой юбилейный концерт в честь 55-летия. Я буду выступать, мои близкие друзья - артисты и певцы, девчонки и мальчишки. Но разглашать их сейчас не буду. Приходите, будет весело.

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