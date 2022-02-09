"Продам кота президента за 20 миллионов": Автор необычного объявления рассказал, откуда у него "питомец Путина"

«Комсомолка» нашла человека, выставившего на торги «питомца президента» Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Некоторое время назад многие СМИ «выстрелили» сенсацией: на известном сайте частных объявлений в городе Богородицк Тульской области продается кот Владимира Путина. И продается дорого – за 6, 5 миллионов рублей! Такой была стартовая цена. Через пару дней она выросла до 9, 5 миллионов, а еще дней через пять-шесть достигла 20 миллионов рублей. Кроме денег продавец готов был обменять кота на яхту или новый крутой автомобиль.

Вся правда о Данииле и его креативе

Чем больше людей узнавало про необычный «живой лот» с бандитской черно-белой мордой, тем выше поднималась его цена. Продавал кота некий Владимир, который то и дело добавлял в текст объявления красочных подробностей: то, писал он, котом Владимира Владимировича заинтересовался некий англичанин и готов выложить за котейку денег чуть ли не вдвое больше, то добавлял, что какие-то таинственные эксперты проверили богородского кота и убедились, что тот и правда имеет отношение к президенту страны. Интрига росла, объявление обновлялось и манило смешными фотографиями мордатого кота с пиратским прищуром.

Некоторое время назад многие СМИ «выстрелили» сенсацией: на известном сайте частных объявлений в городе Богородицк Тульской области продается кот Владимира Путина. Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Всем было интересно, что же это за кот такой и почему он ошивается в Тульской области, а не в Кремле. И кто этот таинственный Владимир, уполномоченный торговать президентскими котами? И почему вообще кто-то пытается сбагрить животное, да еще и за такие баснословные деньги. Нет, все понятно, авторитет президента страны непоколебим, но 20 миллион за кошака – это слишком. Вопросов была масса. И ответы на них нашла «Комсомолка».

Самое главное откровение в том, что за ником продавца «Владимир» скрывается 16-летний студент Новомосковского юридического колледжа Даниил Б. Парень активный, веселый и с богатой фантазией. А еще – страстно мечтающий стать знаменитым.

- Нет, не на сцене выступать, а чтобы про меня все говорили, - смеется Даня.

Кроме денег продавец готов был обменять кота на яхту или новый крутой автомобиль. Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Богородицкий креатив

В том, что история с котом Владимира Владимировича – это выдумка, Даня признался «КП» сразу. Так и сказал, мол, да, сочинил легенду, чтобы шум поднять. «Расшуршать атмосферу». Чтоб жизнь была веселее. В малыше-Богородицке она не то, чтоб бьет ключом. А у Дани – талант, энергия и общительность. И задатки креативного маркетолога в придачу.

- Не знаю, может и буду в будущем маркетингом заниматься, - размышляет парнишка. – Продавать непродаваемое. Или все-таки юристом. Люблю все, что связано с юриспруденцией.

К слову, именно юриспруденция подтолкнула парня «продать кота Владимира Владимировича» за бешеные деньги.

- Сидел на лекции в колледже, скучно стало, дай, думаю, замучу движуху, - усмехается мальчишка. – Повешу объявление, что продаю кота. А Владимира Владимировича выбрал, потому что в нашей стране – это самый популярный и уважаемый человек, всех его имя привлечет. Разместил объявление, время идет, откликов нет. Я тогда решил «включить ручной режим». Кинул ссылку на объявление парочке друзей. Они – своим знакомым, те – своим, и так про мое объявление узнало много-много людей. СМИ начали писать: сначала Богородицкие, потом Тульские, потом заметки про «кота Владимира Владимировича» попали в федеральную новостную ленту.

В общем, так пришла известность. Но не к Дане, как планировал юный креативщик, а к его коту Кузе. Именно старого доброго Кузю сибирской породы, живущего в Даниной семье уж лет 10, парнишка и пытался продать, как «знакомца главы государства». Фотографий специально наделал «хулиганских», на которых кот- ну сущий демон. Чтобы интереснее было и фактурнее.

В том, что история с котом Владимира Владимировича – это выдумка, Даня признался «КП» сразу. Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Да ваш кот – звезда!

- Кота моего сейчас, наверное, уже каждый второй в Тульской области знает. Он у нас бандит, - рассказывает про питомца Даня. – Соседям на головы с деревьев прыгает – они жалуются. Авторитет. Гуляет сам по себе. Домой спать и есть приходит. Мышей не ловит – лентяй. Когда шум по Богородску пошел, соседи узнали нашего Кузю по фото в объявлении. Маме стали говорить: кот у вас звезда.

Мама Дани сначала удивлялась: с чего это у соседей и знакомых такой интерес к Кузе разгорелся. Жил себе кот, почти никого не трогал, и на тебе. К слову, это она принесла домой пушистого черно-белого котенка, еще, когда Даня учился в первом классе.

- А когда узнала, что я Кузю продаю, чуть не убила меня, - уже почти хохочет мальчик. – Потом даже гордиться начала, что наш кот – такая знаменитость. И соседи, и друзья мои возгордились, что у них в «знакомых» сам кот Владимира Владимировича и герой публикаций.

Предложением Дани, между прочим, как ни странно, интересовались. Конечно, за несметные миллионы – как бы парень не расписывал достоинства Кузи и его причастность к Владимиру Путину – желающих купить кота не нашлось. Но за 30-40 тысяч забирали легко. Но Даня не отдал. Делал вид, то торгуется, а самому просто было жалко животину.

— Вот, если до Путина дойдет мой креатив и тот приедет в Богородицк, ему продам, - ухмыляется Даня и неожиданно добавляет. – Хотя, что ему в нашем забытом городишке делать? Он ни разу здесь не бывал. И вряд ли побывает.

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