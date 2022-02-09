Зеленое партнерство бизнеса и государства: РЭО вложит 4 млрд рублей инвестиций первых облигаций в завод по переработке в Магадане

Подписание соглашения. Фото: пресс служба РЭО

Одним из них являются концессии, когда государство и бизнес совместно вкладываются в проекты. Впервые проект в рамках государственно-частного партнерства будет профинансирован за счет размещения облигаций на рынке, их выпустит Российский экологический оператор (РЭО). Концессионное соглашение, по которому впервые планируется финансирование такого рода, было подписано Магаданской областью при участии РЭО, который вложит в проект 4 млрд рублей. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, почему заключение зелёного государственно-частного партнерства является важным инструментом в развитии инфраструктуры ТКО, а эксперты объяснили, как этот опыт можно распространить на другие регионы.

«Органы власти и инвесторы проявляют большой интерес к проектам по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Но у них возникает непонимание, как структурировать проекты и привлекать в них партнеров. Одна из функций РЭО в части инвестиционной поддержки - это содействие в подготовке и реализации проектов на основании концессионных соглашений. С точки зрения ТКО концессии для нас являются уникальным шансом исполнить показатели указа президента, связанные с объемом ввода мощностей в эксплуатацию. РЭО начал применять механизмы государственно-частного партнерства в сфере обращения с ТКО с соглашения в Магадане, в рамках которого рассматривается предоставление поддержки по механизму «дальневосточной концессии». ППК планирует предоставить концессионеру заем на льготных условиях на 4 млрд рублей за счет размещения собственных облигаций, общий объем инвестиций составит 5,7 миллиарда рублей. Напомню, что РЭО готовит выпустить на биржу облигации на сумму 100 миллиардов рублей, и проект в Магадане станет первым концессионным соглашением, в рамках которого финансирование будет осуществляться за счет этих облигаций. Данную облигационную программу нам одобрило правительство в прошлом году», - отметил Денис Буцаев.

Современный объект обработки и утилизации ТКО, который планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года, будет включать сортировку крупногабаритных отходов. Он позволит региону достичь национальных показателей по сортировке и утилизации отходов. Поэтому в первую очередь ГЧП выгодно жителям региона, где вводится новый объект, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Благоприятные условия, которые возможно предоставлять в рамках таких соглашений, привлекают инвесторов.

Подписание соглашения. Фото: пресс служба РЭО

«Строительство объектов инфраструктуры - одна из ключевых задач реформы чистоты. Отрасль сегодня крайне нуждается в таких многофункциональных заводах. В этом заинтересованы и региональные власти и сами инвесторы, которые готовы заходить в регион. И здесь очень важно создать предпринимателям благоприятные условия со стороны государства. Такое государственно-частное партнерство выгодно всем, но в первую очередь населению, так как эти объекты обеспечивают их экологическое благополучие. Рекомендую практику Магаданской области для тиражирования и в других регионах Дальневосточного федерального округа», - сказал Исмаилов.

Согласно указу президента РФ, к 2030 году предусмотрено создание устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечит сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза, напомнила министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Марина Усова. По ее словам, в области нет объектов обработки, утилизации и обезвреживания отходов, не развита система сортировки отходов, извлечения и использования вторичного сырья, весь объем ТКО идет на захоронение. В итоге безвозвратно теряется до 90% полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке вторичного сырья.

«Благодаря реализации данного проекта станет возможным максимальное экономически обоснованное использование ресурсного потенциала отходов производства и потребления, достижение результатов национальных целей», - подчеркнула Усова.

Активное стимулирование процесса модернизации производства, ориентированного на сокращение и вторичное использование отходов, ведет к уменьшению загрязнения воздуха и воды, к улучшению состояния окружающей среды, повышению экологических стандартов, при использовании вторичного сырья экономятся ресурсы Земли, отметила она.

«В рамках реформы в сфере обращения с отходами для снижения нагрузки на окружающую среду на территории Магаданской области предусмотрено строительство современного комплекса, предназначенного для централизованного сбора, обработки, утилизации и размещения ТКО от жилых общественных зданий и сооружений, предприятий торговли и общественного питания, от уборки улиц, садово-парковых хозяйств, а также строительных и промышленных отходов 4-5 классов опасности. Не менее 50% отходов могут быть направлены на утилизацию с получением вторичных материалов и товаров», - сказала Усова и добавила, что такие отходы, как стекло, бумага, пластмасса, черные и цветные металлы, текстиль, потенциально являются вторичным сырьем.

Генеральный директор ООО «УК «ГЕОЛОГ» - управляющей организации общества с ограниченной ответственностью "Магаданская экологическая концессия" Денис Морозов высоко оценил значение данного проекта для всей Магаданской области. Компания выступила концессионером в соглашении.

«Совместно с Российским экологическим оператором мы начали большую работу, которая позволит перезагрузить существующую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, выведет на новый уровень качество жизни колымчан», - сказал он.