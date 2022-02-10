Жизнь после ковида: инфекционист рассказал, какие анализы сдать, чтобы понять, что все в порядке

Евгений Тимаков объясняет, какие неприятные сюрпризы после перенесенной инфекции нас могут поджидать и что стоит проверить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Омикрон» продолжает укладывать в постель целыми семьями. Иногда кажется, что болеют все вокруг. Недаром так популярна грустная интернет-шутка: «Если среди ваших друзей никто не болен «омикроном», значит, нет у вас друзей».

Кто-то переносит болезнь легко (как обычное ОРВИ), кто-то жалуется на серьезные проблемы с дыханием, головной болью. А кто-то переживает за ребенка. Тем более, что они теперь нередко от ковида попадают в больницу.

Но даже когда уже, кажется, выкарабкались, расслабляться рано. Ведь впереди многих из переболевших ждут козни постковидного синдрома.

На своем ютуб-канале наш эксперт, главврач одной из московских клиник, инфекционист Евгений Тимаков рассказал о признаках постковида и какие анализы сдавать для проверки организма.

КАК ОНО НАЧИНАЕТСЯ

- Если через 3-4 месяца вы начинаете наблюдать у себя нетипичные симптомы, которые нельзя объяснить ничем иным, как перенесенным недавно ковидом, значит, это постковид, - говорит доктор Тимаков. - После других штаммов, которые поражали людей до «омикрона», постковид был почти у всех переболевших пожилых людей, примерно у 25 процентов людей среднего возраста и у 13 процентов детей. Ковид способен поражать все органы и ткани, соответственно постковид может «выстрелить» в любое место. Чаще всего ковид поражает сердечно-сосудистую систему, а это отложенные инсульты и инфаркты, а также желудочно-кишечный тракт.

Чем грозит постковид и на какие признаки нужно обращать внимание, если у вас нет хронических заболеваний:

* легкие: боль в груди, одышка, нехватка воздуха, длительный кашель;

* сердце: боль в груди, тахикардия (частое сердцебиение), миокрадиты (воспаление сердечной мышцы — миокарда);

* почки: острая почечная недостаточность (частые циститы, боль в пояснице;)

* печень: панкреатит, поражение печени;

* кишечник: боль в животе, диарея, тошнота;

* головной мозг: замутненность сознания (будто смотрите на мир сквозь немытое стекло и воспринимаете все как сквозь пелену), нарушение памяти, особенно краткосрочной, усталость, нарушения сна, депрессия;

* сосуды: нарушение свертываемости крови, повреждения сосудов (частые, долго не проходящие синяки);

* зрение: резь в глазах, хрупкость сосудов (частое покраснение), развитие микроботромбов в сосудах, конъюнктивиты;

* различные железы — от щитовидной, до половых: повышается риск развития диабета, у мужчин нарушается сперматогенез, у женщин может развиться поликистоз яичников и повышается риск развития рака груди.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ И КАК

После перенесенного ковида необходима углубленная диспансеризация у всех врачей, а для тех, кто перенес ковид тяжело (лежал в больнице, на ивл) — и санаторно-курортная помощь. Но реабилитацию нужно проводить не в период подъема заболеваемости.

После того, как волна «омикрона» схлынет, стоит посетить врача-терапевта и разработать карту посещения специалистов. В зависимости от возраста, обследования будут разные.

Но сейчас «омикрон» активно поражает детей, поэтому важно знать, что делать после болезни ребенка, считает Евгений Тимаков:

- Для детей после перенесенного заболевания, спустя 2-3 недели, я рекомендую сдать общий анализ крови, чтобы посмотреть не упали ли тромбоциты, оценить гемоглобин, увидеть, нет ли воспалительного процесса, - поясняет врач. - Если ребенок болел тяжело, с длительной температурой, то дополнительно необходим биохимический анализ крови, чтобы посмотреть наличие воспалительных белков. Также можно сдать анализ мочи, чтобы оценить работу почек.

Выписать направления на необходимые анализы сможет врач после личного осмотра ребенка на основе собранных о нем данных.

Взрослым же, вне зависимости от возраста, если болезнь протекала тяжело, доктор Тимаков рекомендует сделать УЗИ внутренних органов: брюшной полости, щитовидной железы, девушкам — УЗИ органов малого таза и молочных желез. Это исследование поможет выявить нарушения на ранней стадии и подобрать корректирующее лечение, чтобы захватить болезнь в зародыше.