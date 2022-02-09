Лебединая кость, найденная на разрушенном городище в Щербинке, оказалась древним магическим предметом

Выставка «Защитники Щербинского» в Музее Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Со стороны Щербинское городище выглядело как большое поле возле реки Пахра, покрытое валами и разделенное надвое автотрассой на Домодедово. Зимой жители близлежащих домов катались с валов на санках, а летом устраивали посиделки.

Таблички "Здесь находится памятник археологии" на территории не было, но местные и так знали, что эти валы - какие надо валы, и что здесь со времен Римской империи жил загадочный народ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для справки. На территории Подмосковья обитали разнообразные неславянских племена, о которых известно не так много. Одно из таких интересных племен компактно проживало в Щербинке. В шестидесятые здесь проводили раскопки, нашли три клада и узнали много интересного. (Ну например, считается, что благодаря этому народу у нас появились сказки про Бабу-Ягу. Представители этой культуры (дьяковской) хоронили своих покойников в "домиках мертвых", полуземлянках, выстроенных в лесу. Вполне что такие "домики с сюрпризом" послужили первым славянским поселенцам основой для устрашающей сказочной избушки).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Городище было одним из самых известных поселений железного века. О нем было написано во всех учебниках по археологии.

Каково же было удивление щербинцев, когда 16 октября прошлого года к ним понаехал целый взвод строительной техники. За выходные валы срыли под самый корешок, превратив территорию в ровную площадку для будущего строительного рынка. Какие-то огрызки, правда, остались, и то благодаря самоотверженности местных жителей. Пока одни названивали в полицию и археологам, другие вели себя как смотрительницы в Третьяковке при виде вандала: вцепились мертвой хваткой в ковш экскаватора.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Пока ехала полиция, я держалась за ковш, а сама кричала в трубку "Вы так долго едете, давайте, быстрее", - рассказывала журналистам Эльмира Антонова. - Экскаваторщик мни кричал: "мать, уходи", а я отвечала: не уйду, пока техника не уйдет.

Благодаря щербинцам, строителей удалось прогнать в шею, а археологи еще долго бродили по разметанному пространству, собирали древние артефакты и попутно разгоняли черных копателей, слетевшихся, как навозные мухи.

Все самое интересное, что удалось насобирать, представлено в трех витринах на выставке «Защитники Щербинского» в Музее Москвы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Странные дощечки и непонятные крючки

Обнаруженное присовокупили к тому, что уже находили полвека назад. Во-первых, это разнообразные стрелы, свидетельствующие о том, что городищу не впервой защищаться от набегов. Во-вторых, это грузики дьякова типа: непонятные штучки, которые считают либо рыболовным грузилом, либо деталькой детской пирамидки. В-третьих, это украшения, в том числе, разные серьги-подвески "умбоновидные", "шумящие" и в виде лапок водоплавающей птицы. Предполагалось, что в здешних местах исповедовали культ лебедя, но по этому поводу много спорили, в частности, потому, что в Подмосковье лебеди не селятся.

Фото: Иван МАКЕЕВ

И вдруг - тадам - свежая находка, которая внесла коррективы в представлении о фауне и религии. Археологи обнаружили сакральный предмет - отполированную косточку, испещренную непонятными значками. На поверку оказалось, что это вилочковая кость лебедя. Стало быть, эта гордая птица в здешних местах все же обитала! Открытие стало настоящим сюрпризом для биологов и орнитариев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обнаруженной костью невероятно гордятся, на пресс-показе ее даже называли "Лебедем Аси Энговатовой" (в честь заместителя директора по науке института археологии РАН).

Назначение кости неизвестно, скорее всего, ритуально-магическое. Артефакт стал жемчужиной экспозиции и поэтому по залам музея пустили озвучку лебединым кряканьем. (Смотрительницам, которым придется это слушать целый день, не позавидуешь).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дело ясное, что дело темное

Как сказала Ася Энговатова, заместитель директора по науке института археологии РАН, найденные артефакты - малая часто того, что было вывезено вместе с землей срытых холмов. А вот куда застройщики дели эту землю - еще одна загадка. Ученые не исключают, что много открытий чудных готовят горшки с цветами и цветочные базы, где еще долго будут находить черепки, кости и наконечники для стрел Щербинского городища.

В целом, ученые настроены оптимистично. Застройщика оштрафовали на девять миллионов рублей. Летом планируется выезд экспедиции, чтобы перебрать сохранившиеся отвалы... Печальная история может стать началом нового этапа.. Исследование городища дает импульс на сохранение того, что еще не уничтожили... и бла-бла-бла.

Меж тем, доподлинно известно, что городище уничтожено чуть менее чем под ноль, а вопросов по этому поводу - больше чем вывезенной в неизвестном направлении земли. Один из этих вопросов - как застройщику, ООО "Робметалсталь" удалось получить без обременений землицу с памятником археологии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

РАН не дает ответов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Коробко, историк

- У археологов есть принцип: чтобы не разграбили, мы ничего никому не говорим, не ставим таблички и не обнародуем подробных карт. Вот результат. Наверняка, у памятника археологии не была установлена охранная зона. А виноватым станет бульдозерист.

Ася Эноговатова, Институт археологии РАН

- У нас тоже вопрос, почему этот памятник не был внесен в реестр. Однако он находился на территории берега реки Пахры, в водоохранной зоне которая не подвергается застройке.

Самвел Григорян, ООО "Робметалсталь"

- Произошло недопонимание между нами и арендатором. Так как собственником участка являемся мы, то должны были сначала подготовить документы, но арендатор поторопился и начал требовать без подготовки соответствующей документации... Мы понимаем свою вину и готовы нести ответственность.

КАК ПОПАСТЬ НА ВЫСТАВКУ

Попасть на выставку «Защитники Щербинского» можно по билетам на постоянную экспозицию «История Москвы для детей и взрослых», цена которых от 0 до 200 рублей

Даты проведения: 4 февраля – 3 апреля 2022

Место проведения: Зубовский бульвар, 2, первый корпус, Музей Москвы