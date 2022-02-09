Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 февраля 2022 17:26

Геннадий Онищенко: О здоровье Жириновского вправе рассуждать только врачи ЦКБ, которые его лечат, а не микробиологи-самозванцы

Академик РАН, экс-главсанврач РФ обсудил госпитализацию лидера ЛДПР с обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Комментарии (29)Комментарии (29)(29)
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, это помощник академика РАН Онищенко - Гамов побеспокоил.

- Да, здравствуйте!

- Знаете, я - как человек, прошедший за 10 лет спецкурс у профессора медицины Онищенко и теперь имеющий медицинское образование, - как меня научили, так я и начинаю размышлять... Вы же в курсе, что Владимир Вольфович заболел, он попал в больницу. И вот изучают академики его заявление, что он якобы сделал 8 прививок. Такого же не может быть? Скорее всего, 8 вакцинаций, но 4 прививки. Как бы вы здесь прокомментировали?

- Давайте так. Я из этических соображений ограничусь тем, что пожелаю ему (Владимиру Жириновскому. - А.Г.) выздоровления...

А кто что говорил и кто что пересказывал, в данном случае - и содержательно, и юридически - ничтожно.

Если бы передо мной была история болезни (Жириновского. - А. ), если бы я вместе со своими коллегами видел его нынешнее состояние, тогда мог бы давать какие-то комментарии.

А я вот сейчас смотрю, некоторые микробиологи, которые ничего в своей жизни, кроме чашки Петри и колонии выросших на ней микробов не видели, направо и налево комментируют это всё.

Поэтому, никаких версий на эту тему я высказывать не буду, кроме одной – пожелать ему выздоровления.

А мои коллеги, врачи Центральной клинической больницы, спокойно в этом разберутся, сделают все, что нужно делать, исходя из той ситуации состояния здоровья, в которой он находится.

- А умозаключения мои, вашего ученика, вы тоже не будете комментировать?

- Вы никакого права не имеете делать никаких умозаключений, потому что у вас образование журналиста, и вы пользуетесь пересудами непрофессионалов на эту тему.

ИНТЕРВЬЮВладимир Жириновский: досье KP.RU