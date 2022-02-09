Геннадий Онищенко: О здоровье Жириновского вправе рассуждать только врачи ЦКБ, которые его лечат, а не микробиологи-самозванцы

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, это помощник академика РАН Онищенко - Гамов побеспокоил.

- Да, здравствуйте!

- Знаете, я - как человек, прошедший за 10 лет спецкурс у профессора медицины Онищенко и теперь имеющий медицинское образование, - как меня научили, так я и начинаю размышлять... Вы же в курсе, что Владимир Вольфович заболел, он попал в больницу. И вот изучают академики его заявление, что он якобы сделал 8 прививок. Такого же не может быть? Скорее всего, 8 вакцинаций, но 4 прививки. Как бы вы здесь прокомментировали?

- Давайте так. Я из этических соображений ограничусь тем, что пожелаю ему (Владимиру Жириновскому. - А.Г.) выздоровления...

А кто что говорил и кто что пересказывал, в данном случае - и содержательно, и юридически - ничтожно.

Если бы передо мной была история болезни (Жириновского. - А. ), если бы я вместе со своими коллегами видел его нынешнее состояние, тогда мог бы давать какие-то комментарии.

А я вот сейчас смотрю, некоторые микробиологи, которые ничего в своей жизни, кроме чашки Петри и колонии выросших на ней микробов не видели, направо и налево комментируют это всё.

Поэтому, никаких версий на эту тему я высказывать не буду, кроме одной – пожелать ему выздоровления.

А мои коллеги, врачи Центральной клинической больницы, спокойно в этом разберутся, сделают все, что нужно делать, исходя из той ситуации состояния здоровья, в которой он находится.

- А умозаключения мои, вашего ученика, вы тоже не будете комментировать?

- Вы никакого права не имеете делать никаких умозаключений, потому что у вас образование журналиста, и вы пользуетесь пересудами непрофессионалов на эту тему.