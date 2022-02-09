Дженнифер Лопес в свадебном платье светится от счастья в объятиях Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере фильма "Первый встречный". Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе минувшим вечером прошел предпоказ романтической комедии «Первый встречный», главную роль в которой исполнила Дженнифер Лопес. Фильм, в оригинале называющийся «Marry me!» («Женись на мне!»), выходит в прокат накануне Дня святого Валентина. Неудивительно, что на его премьеру Лопес пришла вместе со своим бойфрендом – актером Беном Аффлеком. Позируя на красной дорожке, влюбленные без остановки нежно целовалась под вспышки камер.

Фильм, в оригинале называющийся «Marry me!» («Женись на мне») выходит в прокат накануне Дня святого Валентина. Фото: REUTERS

В фильме Дженнифер играет практически себя – поп-звезду, которая расстается с женихом-музыкантом, узнав об его измене. В отместку героиня Лопес решает выйти замуж за первого встречного парня – его роль досталась Оуэну Уилсону.

Для премьеры Лопес выбрала особенный наряд – настоящее свадебное платье из коллекции модного дома Giambattista Valli. Мини-платье из дорогого кружева она дополнила туфлями с кокетливыми помпонами от Jimmy Choo и золотистым клатчем с цветочным принтом.

Джей Ло выглядела как настоящая невеста. Фото: REUTERS

Бен решил поддержать возлюбленную и нарядился в смокинг. Выглядела парочка как настоящие жених и невеста, собравшиеся к алтарю. Да и вели они себя соответствующе: Аффлек держал любимую в объятиях и то и дело бросал на нее нежные взгляды.

А вот воплотиться ли этот сюжет в реальности – большой вопрос. В интервью, которое Лопес дала накануне выхода фильма журналу «People», она призналась, что не планирует свадьбу с Аффлеком. Певица говорит, что они оба так обожглись в первый раз, что теперь не торопят события и просто наслаждаются моментом.

Дженнифер рассказала, что вообще сомневалась, стоит ли ей возобновлять отношения с бывшим женихом. Когда они с Беном снова сошлись, им было немного страшно. Они не хотели выставлять свои чувства напоказ, учитывая «весь этот цирк», который творился вокруг них 17 лет назад. С тех пор прошло много времени, они оба стали более осторожными.

- Мы так счастливы, что не хотим снова играть в эти игры. Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся на другом этапе жизни, у нас теперь есть дети, и мы должны это всё учитывать, - говорит 52-летняя Лопес.

Лопес выбрала особенный наряд – настоящее свадебное платье из коллекции модного дома Giambattista Valli. Фото: REUTERS

Тем не менее, певица ни минуты не жалеет, что дала своей любви второй шанс.

- Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс, - призналась Джей Ло.

В фильме Дженнифер играет практически себя – поп-звезду, которая расстается с женихом-музыкантом. Фото: REUTERS

По словам артистки, 49-летний Аффлек – заботливый и деликатный бойфренд. Дженнифер гордится тем, что он проделал огромную работу над собой и изменился к лучшему (видимо, Джен намекает на алкоголизм и игроманию Аффлека). Певица признается, что не строит никаких особых планов на будущее и просто наслаждается тем, что у нее есть сейчас.

- Я просто хочу, чтобы мое будущее было наполнено любовью и счастьем, с моими детьми и моим партнером. Я думаю, что все хотят быть счастливыми, с кем-то, с кем можно отправиться в путешествие и состариться, и сейчас мне очень хорошо, - говорит звезда.

Дженнифер рассказала, что вообще сомневалась, стоит ли ей возобновлять отношения с бывшим женихом. Фото: REUTERS

Впервые их роман разгорелся в июле 2002 года во время съемок комедии «Джильи». А уже в ноябре Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца. Поклонники буквально млели от их пары, а таблоиды прозвали актеров «Беннифер». Но их свадьба так и не состоялась. В январе 2004 Лопес и Аффлек подтвердили слухи о расставании. В числе причин разрыва они позже называли слишком плотные рабочие графии и чересчур пристальное внимание СМИ и фанатов.