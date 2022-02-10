Жена Безрукова Анна Матисон впервые после рождения третьего ребенка появилась на публике

Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями в июле. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» 9 февраля прошла российская премьера голливудского фильма «Смерть на Ниле». Посмотреть новую масштабную работу режиссера Кеннета Брана, снятую по знаменитому детективу Агаты Кристи, пришли российские звезды: Сергей Безруков, Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Виктория Дайнеко, Алика Смехова. В кинотеатрах показ картины стартует уже 10 февраля.

48-летний Сергей Безруков пришел в кинотеатр вместе с женой, режиссером Анной Матисон. В июле у супругов родился третий ребенок – сын Василий. Пара уже воспитывает двоих детей: пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего сына Степана. Для 38-летней Анны эта кинопремьера стала первым светским выходом после третьих родов. Видимо, молодая мама настолько поглощена заботой о малыше, что совсем перестала появляться на публике.

Анне уже удалось полностью избавиться от лишнего веса после беременности. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анне уже удалось полностью избавиться от лишнего веса после беременности. Спутница жизни главы Московского губернского театра пришла в кинотеатр в узких черных брюках, пальто в тон и в блузке в горошек. Сергей Безруков предстал перед фотографами в черной кожаной рубашке, накинутой поверх белой футболки. Супруги позировали перед камерами, нежно держась за руки.

Судя по всему, Сергей и Анна не намерены останавливаться на третьем ребенке. Ранее звезда «Бригады» рассказывал, что его избранница сразу разглядела в нем надежного семьянина.

- Аня мне так и сказала: «Я просто поняла, что ты тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много. С тобой не страшно». До меня у нее было желание усыновить, - признался Сергей.

Супруги планируют, что через год в их доме появится еще один ребенок. На этот раз Сергей и Анна хотят усыновить малыша.

- Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Васе исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду «Измени одну жизнь», я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно, - рассказывал Безруков.

Видимо, жена режиссера настолько поглощена заботой о малыше, что совсем перестала появляться на публике. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семейный выход в свет устроил своим близким и Андрей Бурковский. Звезда сериала «Медиатор» появился на показе вместе с женой Ольгой и сыном Максимом.

Андрей Бурковский с женой Ольгой и сыном Максимом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В отличие от коллег будущая мама Евгения Малахова пришла посмотреть киноверсию бестселлера Агаты Кристи в одиночестве. Звезда фильма «А зори здесь тихие» ждет первенца от своего мужа, бизнесмена Андрея Тарасова. Супруг экс-солистки группы Reflex – человек непубличный, Евгения не показывает его в Инстаграме и на все светские мероприятия приходит одна.

Евгения Малахова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Аглая Тарасова тоже пришла в одиночестве. Дочь кинодивы Ксении Раппопорт появилась в кинотеатре в ярко-оранжевым свитере «оверсайз» и в мини-шортах.

Аглая Тарасова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Дайнеко выбрала эффектный наряд, состоящий из полупрозрачной блузки, черных лосин и высоких кожаных ботфорт. Свой образ певица дополнила маленькой черной сумочкой Dior.

Виктория Дайнеко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьеру фильма «Убийство на Ниле» можно назвать действительно долгожданной. Кеннет Брана снял его еще до пандемии коронавируса, однако из-за ковида картину долго не выпускали в прокат. Съемки ленты о приключениях сыщика Эркюля Пуаро проходили в Великобритании и в Египте. Главную роль знаменитого детектива вновь исполнил Кеннет Брана. В фильме также сыграли Галь Гадот, Летиша Райт, Арми Хаммер и Аннетт Бенинг.