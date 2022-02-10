Рассказавшая о неизлечимой болезни Виктория Дайнеко вышла в свет

Виктория Дайнеко на премьере фильма "Смерть на Ниле". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская премьера голливудского фильма «Смерть на Ниле» собрала немало российских звезд. Посмотреть киноверсию знаменитого детектива Агаты Кристи в кинотеатр «Октябрь» 9 февраля пришли Сергей Безруков, Анна Матисон, Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Алика Смехова, Евгения Малахова и другие знаменитости. Среди гостей премьеры была и Виктория Дайнеко. Певица появилась на публике впервые после того, как сообщила о своей болезни.

Несколько дней назад Виктория рассказала в Инстаграме, что страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием. Певица откровенно поделилась с подписчиками своей болью, назвав борьбу с недугом настоящим адом.

- Вообще, я не сторонник жаловаться на жизнь и на здоровье, но иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно. Жить с аутоиммунной проблемой - это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема - это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты, вложенные в лекарства, врачей от русских, немецких до китайских, просто в попытке докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтоб его просто-напросто остановить, - рассказала Виктория.

Певица появилась на публике впервые после того, как сообщила о своей болезни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аутоиммунные заболевания — это болезни, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека. Организм начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их.

- Мой собственный иммунитет разрушает собственные здоровые клетки, - пожаловалась певица.

По словам Виктории, она борется с болезнью уже больше восьми лет. При этом у нее были годы ремиссии, но потом недуг вернулся снова.

- Стресс (причём любой, от гипер радости, до внезапной печали) вызывает рецидив. Да, с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 лет. Единственные почти два года ремиссии подарила мне беременность и кормление, но потом это закончилось, и началась снова борьба самой с собой, - посетовала звезда.

Судя по всему, сейчас Виктория чувствует себя хорошо – выглядит она просто отлично. На кинопремьеру артистка пришла в полупрозрачной блузке, черных лосинах и высоких кожаных ботфортах. Свой образ певица дополнила маленькой черной сумочкой Dior.

Виктория страдает неизлечимым аутоиммунным заболеванием. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория сейчас переживает непростой период: кроме болезни ее жизнь омрачают и личные проблемы. Артистка борется с экс-супругом за алименты на дочь.

Виктория развелась с музыкантом Дмитрием Клейманом в 2017 году, их отношения остаются напряженными. В январе артистка подала иск в суд: Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства общей дочери, шестилетней Лидии. Ранее певица жаловалась, что Клейман не только не платит алименты, но и проводит с дочкой очень мало времени.