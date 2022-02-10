Тело заведующего Обуховской городской больницы нашли в пяти минутах ходьбы от дома

Тело Вадима Евдокимова обнаружили в реке Клязьма. Фото: obuhovo-mo.ru

Спустя трое суток после пропажи был обнаружен заведующий Обуховской городской больницы Вадим Михайлович Евдокимов. Из дома он ушел рано утром 6 февраля, но до работы не доехал. Родственники связаться с ним не смогли, потому что телефон он оставил дома.

Трое суток его искали волонтеры и полиция. Ориентировки распространили не только по селу Балобаново Московской области, но по близлежащим населенным пунктам. Добровольцы прочесывали дворы, леса и дороги. С каждым днем надежда найти Вадима Евдокимова живым таяла на глазах.

Вчера днем его нашли погибшим. Тело Вадима Евдокимова обнаружили в реке Клязьма в том же Балобаново всего в пяти минутах ходьбы от его дома.

- Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, - рассказали корреспонденту kp.ru собственные источники. – Примерная давность смерти – трое суток назад.

Для определения времени и причины смерти тело Вадима Михайловича передали судебно-медицинским экспертам. Только после того, как они вынесут свое заключение, можно будет более или менее уверенно говорить, была ли гибель Вадима Евдокимова трагической случайностью.

В Следственном комитете корреспонденту kp.ru сообщили, в качестве причины смерти Евдокимова эксперты называют удушье, наступившее при утоплении. Для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, было возбуждено уголовное дело.

Редакция kp.ru приносит соболезнования родным и близким Вадима Михайловича.

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