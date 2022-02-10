Путин: Россия продолжит добиваться гарантий от НАТО

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин по случаю Дня дипломатического работника поздравил всех сотрудников нашего МИД. Обращение получилось не сильно радостным – президент признал, что работать дипломатам приходится в непростые времена.

- Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, - заявил глава страны.

Путин добавил, что Россия продолжит добиваться от НАТО и Америки юридических гарантий нашей безопасности. На прошлой неделе президент уже заявлял, что пока ответ Запада нас не устраивает, так как главные озабоченности Кремля были благополучно проигнорированы.

- Добиваться получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны, - поручил президент.

Еще российский лидер повторил, что мы будем и дальше поддерживать верховенство ООН при разрешении международных споров. Путин в прошлом ругал политику Вашингтона за игнорирование мнения организации и Совета безопасности. Например, война в Ираке началась после запрета ООН.

- И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка, - заключил президент.