Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 февраля 2022 6:59

Путин: Россия продолжит добиваться гарантий от НАТО

Президент рассказал дипломатам о напряженной обстановке в мире
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (633)Комментарии (633)(633)
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Владимир Путин по случаю Дня дипломатического работника поздравил всех сотрудников нашего МИД. Обращение получилось не сильно радостным – президент признал, что работать дипломатам приходится в непростые времена.

- Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, - заявил глава страны.

Путин добавил, что Россия продолжит добиваться от НАТО и Америки юридических гарантий нашей безопасности. На прошлой неделе президент уже заявлял, что пока ответ Запада нас не устраивает, так как главные озабоченности Кремля были благополучно проигнорированы.

- Добиваться получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны, - поручил президент.

Еще российский лидер повторил, что мы будем и дальше поддерживать верховенство ООН при разрешении международных споров. Путин в прошлом ругал политику Вашингтона за игнорирование мнения организации и Совета безопасности. Например, война в Ираке началась после запрета ООН.

- И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка, - заключил президент.

Политика: В ВЕРХАХ