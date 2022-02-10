ФСБ: Киевские студенты оплачивали лжеминирование школ в России

Сотрудники ФСБ продолжат розыск лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз. Фото: Александр ГЛУЗ

- Вступил в одну группу в интернете, - рассказывает задержанный 14-летний ученик хабаровской гимназии, - в ней узнал о другой группе. - Там человек мне предложил "заминировать" свою школу, я согласился. Владелец группы занимался лжеминированием школ по всей России. К этим минированиям привлек своих друзей. Когда он переводил деньги, я рассылал друзьям письма с текстом по шаблону с номерами школ и день, когда минировать школы. После этого отправлял другим людям деньги. Заказы выполнялись.

Сотрудники ФСБ России отметили, что в ходе совместной операции с МВД и СК России на территории нашей страны были задержаны 14 подростков, которые летом 2021 году познакомились в сети опытными наставниками из Киева, которые их научили, как скрывать письма с угрозами в сети с помощью анонимайзеров. Отметим, что отчитывались за проведенные акции школьники перед украинскими наставниками с помощью публикаций в российских СМИ, где сообщалось о "разминировании" указанных учебных заведений. После этого они получали оплату - тысячу рублей за каждое принятое сообщение об угрозе теракта.

Один из задержанных участников сообщества заявил, что получал заказы с Украины по лжеминированию не только на территории России. Предлагалось запугивать руководство объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Приднестровья, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

- Ложные террористические угрозы распространяются преступниками в целях дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений, - отметили в ФСБ России.

Сотрудники ФСБ установили, что к организаторами этих групп, а также администраторами называемых "сваттинговых" интернет-сообществ являются граждане Украины. В частности установлен уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев) 19-летний Антон Осипчук, а также его подельники.

В отношении 14 задержанных граждан России возбуждены и расследуются уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Но самое страшное в этой статье не срок: после приговора суда злоумышленникам грозят многомиллионные иски. Им придется оплатить материальный ущерб частным и государственным компаниям.

Сотрудники ФСБ продолжат розыск лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.

- Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности, - подчеркнули в ФСБ России.

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