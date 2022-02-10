«Страхи оказались преувеличены»: ученые выяснили, как коронавирус на самом деле влияет на тестостерон у мужчин

Научную статью российских исследователей oпубликовал самый авторитетный международный журнал «Andrology». Фото: Shutterstock

Одна из главных особенностей коронавируса, вызывающая тревогу у врачей и пугающая пациентов - его способность поражать практически любые органы и ткани человеческого организма. При вскрытии умерших от ковида SARS-CoV-2 находят и в сердечной мышце, и в мозге, и в печени, и в почках, и в половых органах. В том числе - в ткани яичек у мужчин. Исходя из последнего, в ходе пандемии была выдвинута гипотеза: COVID-19 безжалостно бьет по половой функции. Это значит, у переболевших не только может снижаться уровень тестостерона и падать половое влечение, но и грозит бесплодие из-за сбоев в выработке спермы либо ухудшения ее качества, предполагали исследователи.

Однако, как выяснилось, последствия перенесенной инфекции для сильного пола не настолько плачевны. Уникальное по своей сложности и дизайну (протоколу проведения) исследование первыми в мире организовали ученые Сеченовского университета. Его ректор, академик РАН Петр Глыбочко, сам по специальности врач-уролог. Вскоре после начала эпидемии он поручил запустить проект по изучению нового заболевания на основе наблюдений за пациентами ковидного госпиталя, открытого в легендарном медицинском вузе. Одним из направлений исследований по инициативе ректора стала репродуктивная функция мужчин, переболевших ковидом.

Команду, которая провела научную, практическую работу и проанализировала результаты, возглавил доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, врач-уролог Дмитрий Еникеев. Ученый и практикующий доктор рассказал Kp.ru о самых важных деталях исследования и выводах, к которым пришли эксперты.

ВСЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ - СТРОГО ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ

- Дмитрий Викторович, прежде ваши коллеги, ученые и врачи из разных стран мира исследовали ткани умерших от ковида. И приходили к неутешительным выводам (см. выше). А каким путем решили пойти сотрудники «Сеченовки»?

- Мы провели исследование с участием живых добровольцев. При этом, соблюдая строгие международные стандарты, кроме пациентов с COVID-19 набрали контрольную группу. Инфицированных и здоровых участников было по 44 человека, возраст - от 18 до 65 лет. Поясню: по данным Всемирной организации здравоохранения считается, что именно до 65 лет мужчина сохраняет полноценную репродуктивную функцию. Важный момент: в контрольную группу мы включили людей с теми же главными условиями, влияющими на «мужскую силу», что и заболевшие ковидом. А именно, все добровольцы были городскими жителями (считается, что у деревенских мужчин, в частности, спермограмма может отличаться по своим свойствам, поэтому их участие в сравнении с госпитализированными москвичами снизило бы достоверность результатов).

Доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, врач-уролог Дмитрий Еникеев.

«ЭТИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОЧЕНЬ СЛОЖНО»

- Мы просили госпитализированных пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой ковида самостоятельно собрать свою сперму, - продолжает Дмитрий Еникеев. - Это очень сложно этически и психологически. Поэтому протокол для корректного проведения исследования заранее был проработан и выверен с нашими европейскими коллегами. Принимали все возможные меры, чтобы снизить дискомфорт для больных добровольцев, уговаривали. Соглашался в лучшем случае каждый третий.

Кроме спермограммы брали анализы для проверки гормонального статуса, в частности, уровня тестостерона. Делали УЗИ половых органов. После выписки из больницы, спустя 3 месяца с начала болезни все обследования были проведены повторно.

Кроме того, специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета провели вскрытие умерших от ковида, рассказывает доктор Еникеев.

- Мы увидели подтверждение, что коронавирус действительно поражает яички, в которых происходит созревание сперматозоидов. И тоже зафиксировали это в своей научной работе, - отмечает врач. - Но! Настоящее открытие заключается в том, что, если человек выздоравливает, то через 3 месяца неблагоприятные изменения проходят!

- То есть половая функция мужчин, даже переболевших в тяжелой форме, полностью восстанавливается?

- Именно так.

- Выходит, что как минимум в части ущерба «мужской силе» влияние коронавируса преувеличено?

- В результате исследования мы сделали такие выводы. С одной стороны, SARS-CoV-2 может вызывать полиорганное поражение организма, бить по множеству органов-мишеней. Во время болезни у мужчин ухудшается гормональный статус, падает тестостерон, страдает либидо и качество спермы. Однако, после выздоровления все нормализуется.

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- Дмитрий Викторович, есть ли какие-то лекарства с доказанным эффектом, которые можно посоветовать принимать переболевшим, чтобы ускорить восстановление «мужской силы»?

- Нет, таких препаратов с доказанной эффективностью нет. Есть только терапия для лечения основного заболевания - коронавирусной инфекции. А дальше для восстановления половой функции нужно только время. Ну и, разумеется, на пользу будет здоровый образ жизни: разумные физнагрузки, правильное питание, хороший сон.

КСТАТИ

Научную статью российских исследователей уже опубликовал самый авторитетный международный журнал в области андрологии «Andrology».

- Приятно, что мировое медицинское и научное сообщество оценило результаты этой работы - в мае и июне нас ждут на Европейском и Американском урологических конгрессах с докладами о проведенном исследовании, - рассказал kp.ru Дмитрий Еникеев.