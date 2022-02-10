В Подмосковье избили известного блогера Артема Авилова и похитили у него 1,3 миллиона рублей

27-летний Артем Авилов — известный блогер в сети Инстаграм. Молодой человек рассказывает своим подписчикам о госзакупках и том, как грамотно строить бизнес. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

27-летний Артем Авилов — известный блогер в сети Инстаграм. Молодой человек рассказывает своим подписчикам о госзакупках и том, как грамотно строить бизнес. Сам Авилов является владельцем нескольких компаний, занимающихся недвижимостью, ремонтом и консультированием в сфере коммерции и управления.

8 февраля молодой человек стал жертвой нападения. Это произошло около 7 часов вечера на одной из улиц подмосковной Электростали. После случившегося Артём Авилов сам пришёл за медицинской помощью.

— В ГБУЗ МО "Медсанчасть № 21" обратился 27-летний гражданин с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. От госпитализации отказался, — сообщил источник kp.ru.

Врачи сообщили о пациенте в полицию, вскоре блогера опросили. Оперативникам молодой человек рассказал, как он получил травмы. Артём сообщил, что пострадал не только физически, но и материально.

— Поступило обращение от 27-летнего гражданина о том, что на проспекте Ленина в г. Электросталь двое неизвестных, причинив телесные повреждения, открыто похитили у него 1 300 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас по данному факту проводится проверка.