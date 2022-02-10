Росстат отчитался о рекордом росте доходов россиян. Почему люди его не заметили

Вы заметили, что стали больше зарабатывать? А вот Росстат заметил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы заметили, что стали больше зарабатывать? А вот Росстат заметил: статистическое ведомство отчиталось о том, что доходы россиян в прошлом году выросли на 3,1%. Так написано в докладе о социально-экономическом положении страны по итогам 2021 года.

Важно отметить, что речь идет о реальных располагаемых доходах - то есть деньгах, которые остаются после того, как расплатишься с кредитами и ипотекой, отдашь за коммуналку и другие обязательные платежи. Казалось бы, прекрасный результат. Только вот если посмотреть в прошлое, окажется, что удачный год не компенсирует падения доходов людей за последние годы. Из-за санкций с 2014 года наши люди обеднели почти на 10%.

- Конечно, есть здесь эффект низкой базы, ведь несколько лет до того реальные располагаемые доходы падали, так что «отросли» они от довольно низких показателей, - говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

2020-й год, с которым сравнивают прошлый, вообще был чуть ли не самым неудачным: реальные доходы упали на 2% из-за свирепствовавшего ковида.

Как бы то ни было, нынешний рост доходов - рекордный за последние годы. Только в 2013 году насчитали 4% роста, но тогда методика была другая, так что сравнивать эти годы некорректно.

Получается, с точки зрения статистики, живем мы хорошо, как никогда.

- Причин роста показателя реальных доходов населения несколько, - объяснил «kp.ru Антон Табах. - Во-первых, из-за пандемии ограничена миграция, гастарбайтеров стало меньше, а работу, которую они выполняли, делать все равно надо, так что часть их доходов получили граждане РФ. Во-вторых, в 2021-м было несколько незапланированных выплат гражданам из бюджета. И в-третьих, вряд ли этому стоит радоваться, потому что коронавирус унес много жизней россиян. Доходы населения считаются на душу, душ стало меньше, средний показатель вырос. Нужно сказать, что рост доходов сконцентрирован в официальном секторе, который гораздо лучше «виден» Росстату, чем малый бизнес и самозанятые.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

69,9 трлн рублей - общий доход населения

6,5 трлн рублей - на такую сумму вырос доход по сравнению с прошлым годом

39 854 рубля - месячный среднедушевой доход

Это на 10,5% больше показателя 2021-го

54 588 - средняя начисленная зарплата за месяц

На 3,04 трлн рублей увеличились сбережения россиян