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Политика10 февраля 2022 10:58

Дмитрий Песков: Владимир Путин в курсе госпитализации Владимира Жириновского и присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о том, как в Кремле отреагировали на болезнь лидера ЛДПР
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 10 февраля, журналист «Комсомольской правды», во время общения официального представителя Кремля с российскими и иностранными журналистами, задал такой вопрос:

-... Дмитрий Сергеевич! Может быть, вопрос мой не в формате нашего брифинга, но я о госпитализации - неожиданной и срочной - Владимира Жириновского. Событие не рядовое, а, может быть, даже поучительное. Хотелось бы услышать мнение Кремля по этому поводу.

- Почему поучительное?

Ну, во-первых, мы сами видели (информацию), получили вчера сообщение от нашего министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем скорейшего выздоровления Владимиру Вольфовичу.

- А президент в курсе, что лидер одной из ведущих партий так вот заболел?

- Конечно, в курсе.

- Какие-то слова от него были уже?

- Ну, разумеется, президент так же присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления. Конечно.

- Спасибо большое.

КАРТИНА ДНЯВладимир Жириновский: досье KP.RU