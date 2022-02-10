Михаил Дегтярев: «Хабаровский край открыт для инвесторов»

Ранее такую практику применили в Москве и Татарстане. Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край не просто так является территорией развития во всех смыслах. У нас существует кодекс поведения для инвесторов – и он особенный. Модернизация работы «Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций» – часть регионального инвестиционного стандарта, разработанного на федеральном уровне для создания благоприятного инвестиционного климата в регионах. В 2021 году Хабаровский край по инициативе Михаила Дегтярева вошел в тридцатку регионов страны, которые первыми внедряют региональный инвестстандарт.

- Перед нами стоит задача запустить первые три элемента стандарта до 30 июня этого года: принять инвестиционную декларацию, создать инвестиционный комитет, модернизировать Агентство инвестиций. Оставшиеся два элемента – свод инвестиционных правил и инвестиционную карту – внедрить до 30 сентября 2022 года. Все элементы стандарта будем формулировать в тесном взаимодействии с бизнесом. Сформируем «Инвестиционную команду» Хабаровского края, - отметил Михаил Дегтярев.

Команда исполнителей известна. В нее войдут ключевые заместители председателя краевого правительства и министры, главы муниципальных образований, авторитетные эксперты и представители деловых объединений. Особая роль отводится Агентству привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края как единой «точке входа» для инвестора.

Модернизация работы агентства, в первую очередь, означает поиск быстрых и эффективных решений проблем инвестора в разных ситуациях. К примеру, при технологическом подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций или при решении земельного вопроса.

- В инвестиционных конструкциях главное – быстрое реагирование на ситуацию. Здесь велика не только степень доверия к получателю, не столько даже просчитанная возможность получения прибыли, сколько доступность ресурса контроля со стороны компании, которая вкладывает деньги. В крае механизм обратной связи создан. Это пакетная вещь. Она основана на цифровых технологиях. То есть, гарантирована безопасность вложения средств, - утверждает Дмитрий Мартыненко, хабаровский эксперт по политическому консалтингу.

Сказано слово «Цифровой формат». На самом деле это оптимальный вариант защиты интересов инвестора без его обязательного участия. Сэкономить время и деньги инвестора, минимизировать риски в условиях распространения COVID-19 позволит новый цифровой сервис «Решение проблемы инвестора за 10 дней» на инвестпортале края. Сервис обеспечивает контроль за урегулированием вопроса, в автоматическом режиме подключая к процессу все профильные ведомства на краевом и муниципальном уровне, а также ресурсоснабжающие организации. При этом 10 дней – это максимальный срок, выделенный на снятие запроса инвестора.

Самый принципиальный момент: если инвестору не удастся решить свою проблему или ответ ведомства его не устроит, он сможет одним кликом направить обращение на повторное рассмотрение руководителю проектного офиса правительства края.

Отобрать на начальном этапе плодотворные бизнес-идеи поможет другой цифровой сервис - «Предложить проект». После проведения экспертной оценки лучшие предложения в агентстве «упакуют» в полноценные инвестпроекты и помогут авторам идей найти бизнес-партнера. При этом инвесторы могут также рассчитывать на весь пакет господдержки.

Важным преимуществом разработанных сервисов являются их простота и понятность: взаимодействие через «личный кабинет», минимальное количество процедур.

Оценить качество «Решения проблемы инвестора за 10 дней» предприниматели Хабаровского края могут опытным путем – он уже запущен в тестовом режиме. Все предложения и замечания по работе сервиса, заверил директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» Андрей Дымченко, обязательно будут учтены.

Другая, не менее важная тема повестки проектного офиса, – предоставление инвесторам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее этот вопрос решали муниципалитеты, на чьей территории находились такие земельные участки. Процесс значительно удлинялся и запутывался: инвестору приходилось защищать свои интересы то в муниципальных, то в краевых структурах. Чтобы снять с бизнеса эти проблемы, в правительстве края в прошлом году был подготовлен законопроект, «зеленый коридор» инвестора, которым вся тяжесть принятия решения по предоставлению земли переводится на один уровень власти и не требует дальнейшего участия инвестора. Это позволит бизнесу оптимизировать сроки и затраты.

Проект касается трех муниципальных образований края, наиболее популярных у инвесторов: Хабаровска, Хабаровского района и Корфовского городского поселения. Также он конкретизирует случаи применения инвестиционного соглашения: по концессионному соглашению, по соглашению о государственно-частном партнерстве и, в случае размещения инвестором объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

- Важно развивать механизмы поддержки инвестиционной деятельности на принципах клиентоцентричности и дружелюбия. Подчеркиваю – Хабаровский край открыт для инвесторов. И мы предпринимаем конкретные шаги по созданию в регионе комфортных условий для бизнеса, - резюмировал Михаил Дегтярев.

Цифровизация позволит защитить бизнес от субъективизма чиновников, а также ускорит документооборот и принятие решений. Как опытный управленец, Дегтярев уже оценил ее преимущества на примере Москвы и Татарстана, где такие сервисы заработали ранее, поэтому инициировал их внедрение и на территории Хабаровского края.