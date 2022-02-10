Сергей Лавров оценил итоги переговоров с Лиз Трасс: «Это разговор немого с глухим»

Сергей Лавров оценил итоги переговоров с Лиз Трасс Фото: REUTERS

Отношения России и Запада находятся на критически низком уровне. Причина тому — Украина, которую, по версии «партнёров», мы якобы собираемся атаковать. Тем не менее европейские политики один за другим приезжают в Москву. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эммануэль Макрон — это только за последний месяц. И вот теперь — последний довод и «тяжёлая артиллерия» Европы — к нам прилетела руководитель Форин-офиса (МИДа Великобритании) Лиз Трасс.

То, что переговоры будут нелёгкими, стало ясно с самого начала.

— Я посетила МГУ, видела в действии прекрасных российских математиков, — с кислой миной, читая по бумажке, начала приветственную речь англичанка. И перешла к главному: — Мы должны работать над общеевропейской безопасностью. Но её основа — это уважение к территориальной целостности Украины.

— Официальная цель вашего визита — улучшение отношений между двумя странами, о чём говорит (премьер-министр Британии) Борис Джонсон, — в свою очередь, напомнил Лавров.

Затем начались переговоры за закрытыми дверями. Продолжались они ровно два часа. Ключевые темы известны: уже упомянутая Украина, Белоруссия, Китай и Иран. Последний всплыл не случайно — 20 дней назад в Москву приезжал президент Исламской Республики Ибрахим Раиси, имел тёплый приём в Кремле и Госдуме. Неудивительно, что это вызывает беспокойство западных партнёров.

После переговоров Лавров и Трасс, по традиции, вышли на пресс-подход. Даже в самых тяжёлых случаях оба участника на такой церемонии пытаются сказать что-нибудь о «необходимости развивать отношения», сделать принимающей стороне дежурные комплименты — в общем, изобразить хотя бы видимость диалога и взаимоуважения.

Но госпожа Трасс сразу начала, как говорится, «жестить»: принялась грозить России «персональными санкциями», если мы не отведём войска с нашей собственной территории.

Это могло бы даже выглядеть грозно — однако затем, когда пришёл черёд вопросов от наших журналистов (естественно, неудобных), Лиз Трасс просто стала их игнорировать. По сути, избрав «гениальную» тактику: повторять одни и те же тезисы, чтобы ей ни говорили. Выглядело это весьма комично.

— Почему Британия поддерживала кавказских боевиков 25 лет назад? Почему британские боевые корабли вторгаются в российские терводы сейчас? Что вы скажете об утечках данных об антироссийских действиях Форин-офиса?

И на всё это Трасс отвечала:

— НАТО — оборонительный альянс, мы работаем с нашими союзниками для общей безопасности. Украина едина и неделима. Россия должна пойти на деэскалацию (отвести войска с собственной территории).

Такая комедия в духе британского абсурда продолжалась всю часовую пресс-конференцию.

— Это разговор немого с глухим, — вздохнул Лавров. — Это, по-моему, первые за долгое время переговоры, когда наш диалог на пресс-конференции полностью соответствует тому, что говорилось за закрытыми дверями. У нас не было никаких личных посланий, никакого обмена конфиденциальными сведениями, ничего.

— Украинцы будут сражаться, и это будет тяжёлый и длительный конфликт! — пригрозила Трасс, однако, не уточнив, готовы ли британцы сражаться с украинцами бок о бок.

— Не могу сказать, что (между Москвой и Лондоном) есть точки соприкосновения, — подвёл итог Лавров.

В общем, если Лиз Трасс, как она сама уверяет, приезжала в Москву «с исключительно мирной миссией по деэскалации вокруг Украины», то вояж этот, похоже, завершился провалом. А островные СМИ уже обещают, что МИД Британии вскоре подпишет документ о "самых жёстких" санкциях против России, после чего тот поступит на утверждение в парламент.