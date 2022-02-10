"Секс-символом можно быть и в 50+": Алена Апина – об откровенных съемках, вечеринке с президентом и болезни Бориса Моисеева

Алена Апина в гостях на Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В гостях на Радио "Комсомольская правда" Алена Апина оказалась как дома: восемь лет назад на тех же радиоволнах певица вела авторскую программу "Интернационал", где крутили песни неизвестных широкой публике исполнителей со всех уголков страны. Единственное, о чем попросила артистка - не ставить в эфире ее самый популярный хит: мол, Апина это не только "Электричка". А вот в разговоре запретных тем не было.

О ПОПУЛЯРНОСТИ

- Впервые я почувствовала, что популярна, в 1991 году, когда выпустила песню «Ксюша». Я тогда снимала квартиру где-то на окраине Медведково. И вот иду я в магазин за хлебом, а из каждой форточки звучит моя песня. И тогда я подумала: «Ого! Завтра я уже не буду ездить на метро!».

О ТОМ, КАК "ПОДСТАВИЛА" ПРЕЗИДЕНТА

- В 2011 году я выступала на встрече одноклассников президента Дмитрия Медведева. Переговорами занимался Андрей - мой сынок, точнее сын моего мужа от первого брака: он рулит всеми моими делами. Как звонят от президента? Поступил прямой звонок с предложением выступить на корпоративе. Концов никаких нет. И ты думаешь - розыгрыш что ли, может, дурачки какие-то балуются? Но позвали ведь не меня одну - еще Лешу Глызина, ребят из "Comedy". Потом кто-то из них нам сказал, что это не шутка - надо ехать. Встреча проходила на острове. И вот, помню, я вышла на берег подышать. И вдруг из воды показывается аквалангист, грозит мне пальчиком. Такая вот система безопасности.

Снимать на вечеринке было нельзя, но Андрюша мой снял - это ведь он потом выложил в Сеть видео, на котором Дмитрий Медведев танцует под «American Boy». Ой, ребят, если б вы знали, сколько у нас было таких моментов, которые нельзя снимать. Мы обычно соблюдаем этот протокол, но там в какой-то момент все расслабились. Нам, кстати, за это видео ничего не было. Как потом сказала пресс-секретарь Медведева, президент тоже живой человек, может и потанцевать.

О ЖИЗНИ С МУЖЕМ-"АБЬЮЗЕРОМ"

- Сейчас, спустя пять лет после развода, я не имею к Александру Иратову никаких претензий. Могу сказать только одно: «Сама дура». Если тебе что-то не нравилось, могла бы поднять свою задницу и пойти в новую жизнь. Но нет: все знала, все видела и продолжала сидеть на месте. Кто дурак? Он? Нет, я. Страшно было уходить, но в какой-то момент я поняла, что это надо сделать. Некоторое время мы продолжали жить под одной крышей, а потом как-то договорились. Мне не пришлось уходить из дома, в котором я провела много лет.

О СЪЕМКАХ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ

- На песню «Близость» я хотела снимать совсем другой клип - об отношениях двух взрослых людей 50+, такую полуфранцузскую историю. Но когда я рассказала об этом режиссеру Аслану Ахмадову, он заявил: «Какая же ты дура! Я знаю, как надо снимать. Либо ты мне доверяешь, либо делаешь клип с кем-то другим».

Самым ужасным было выбирать белье для клипа. Я ездила по магазинам на окраине, но там меня все равно узнавали: «Ну разведенка, все понятно - ей, конечно, сейчас надо». Ладно, купила, все отсняли, клип вышел. И тут понеслось: «Дура старая, да куда она лезет!». Я так переживала. Закончилось тем, что моя дочь-школьница просто сказала «Хватит!» и на сутки забрала у меня телефон, чтобы я не читала комментарии.

Сейчас я уже ко всему привыкла: хейтеры для меня как стакан молока по утру. И если мне вдруг предложат откровенную обложку, я, конечно, соглашусь. Стать секс-символом после 50 тоже возможно - это новый интересный опыт. Во мне в последнее время бушует доля здорового феминизма. Нас учили, что после 50-ти надо думать о внуках, детях и месте на погосте. Но это не так: на шестом десятке жизнь не заканчивается. Не бойтесь начинать все сначала.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПОСЛЕ РАЗВОДА

- Говорят, даже Брэд Питт сидит в "Тиндере"! Но я даже не знаю, что это такое, никогда не знакомилась в интернете. Сейчас я понимаю: сильное мужское плечо - это ты сама. Я хочу сама все решать в своей жизни. А мужское внимание мне не нужно. Если мне хочется цветов, я сама пойду и куплю - у меня есть рынок, где мне всегда оставят свежие пионы. В этом нет ничего позорного и преступного. Иногда мне подбрасывают какие-то букеты под забор. Но зачастую это по работе.

О КРАСОТЕ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

- Кому все это богатство достанется? Себе! Я просыпаюсь, смотрю в зеркало и радуюсь: молодец, зачет! Если я тащусь от себя, то я счастлива. Я занимаюсь собой по 15 минут в день. Но бывают периоды, когда я ложусь в клинику на голодовку. Восемь дней ты лежишь, ничего не ешь вообще: ходишь 10 км, плаваешь, восстанавливаешься. Это полная перезагрузка.

Есть такие артистки, которым по фигу, как они выглядят - любите меня такой. Например, моя подруга Лолита. Но я пока не могу себе этого позволить, я должна себе нравиться. Поэтому недавно сделала пластическую операцию. У меня всю жизнь была фигура-"полено": ни талии, ни бедер. Никакие диеты, никакой спорт не могли это исправить. И вдруг доктор-золотые ручки сказал: «Легко!». Два дня - и готово. История недешевая, зато тонкая талия и пышные бёдра остаются на всю жизнь. Главное, не жрать.

О БОРИСЕ МОИСЕЕВЕ

- С Борей (Моисеев - крестный дочери певицы Ксении. - Ред.) мы в прекрасных отношениях, но сейчас мало общаемся, человек болеет. Я не достаю ему расспросами, слежу за ним на расстоянии. Он жив, но не сказать, что здоров. Не знаю, сможет ли Боря вернуться на сцену: здесь мало одного желания, важны физические возможности.

Когда у него был первый инсульт, я отмечала 50-летие в Испании. Прилетели мои гости, был большой концерт. И Боря тоже прилетел - мы с ним спели, он вышел на сцену и был очень счастлив. Люди принимали его с радостью.

О НОВЫХ ПЕСНЯХ

- Они совсем другие, но это тоже Алёна Апина. Просто Апина, которая уже 35 лет на сцене. Она не законсервировалась, а развивается. Моя последняя песня «Капитан корабля» - это панк-рок, но я всю жизнь была панк-роком! Просто на какое-то время оказалась заложницей поп-музыки. А на самом деле во мне много этой дури и хулиганства!

О МОРГЕНШТЕРНЕ

- Моргенштерн на сегодняшний день - последняя рок-звезда. Он рвёт шаблоны, идет наперекосяк, дерзит... Даже неважно, в каком жанре он работает, потому что работает он прекрасно. Это революционно. Я вам скажу, почему его хотят запретить, и почему я бы выступила в его защиту. У него сколько подписчиков, 35 миллионов? За таким человеком пойдут, поэтому страшно. Мне очень печально, что он покинул страну.