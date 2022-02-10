«Голову нашли в мусоре»: Мигрант из Узбекистана после свидания расчленил любовника-москвича

Мигрант из Узбекистана убил и расчленил любовника в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сортировке московского мусороперерабатывающего завода в Сигнальном проезде обычная система - едет длинный конвейер и несколько десятков людей, стоящих вдоль ленты, разбирают отходы по фракциям. Пленку в одну трубу выбрасывают, стекло в другую, пластиковые бутылки в третью. И так далее. Чтобы виднее было, все поступающие на сортировку пакеты рабочие рвут, вываливая содержимое. Монотонный процесс. Одно и то же в течении целой смены. Но вечером во вторник, 8 февраля, механический шум ленты перекрыл истошный крик одной из сортировщиц. Женщина привычными движениями разодрала черный пакет мусора. А внутри - отрезанная человеческая голова и часть руки…

Конвейер остановили. Вызвали полицию. Проверили по сводкам - похожий по описанию мужчина пару дней назад был заявлен супругой как пропавший без вести. Классический случай: 36-летний Андрей М. ушел из дома и не вернулся.

- Супруга уверяла, что врагов у мужа не было, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Трудился обычным маляром на стройке.

Следователям удалось вскрыть соцсети покойного, а там - довольно откровенная переписка с другим мужчиной. 44 года. Уроженец Узбекистана. Познакомились в интернете. Договорились о свидании. Тот, другой, назвал время и место встречи. Благодаря этой информации удалось найти подозреваемого. Тот, правда, поначалу отнекивался: ну, общались, встретились, но он быстро ушел…

- Следователи грамотно провели допрос сожительницы мигранта, - продолжает источник. - Женщина была явно напугана. И в какой-то момент сообщила: на днях она вернулась с работы домой в тот самый момент, когда ее гражданский муж избавлялся от тела… Женщину мигрант запугал, заставил молчать, угрожал убить ее дочь, если она кому-то хоть что-то скажет.

Позже задержанный все-таки начал говорить. Да, встретились для секса. Начали выпивать. Но что-то пошло не так. Поссорились. Начали драться. «Ну, я его и убил. Садиться не хотел, поэтому решил расчленить тело и выбросить в мусорку».

- На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Близкие обоих мужчин говорят, что об их тайных увлечениях ничего не знали.

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