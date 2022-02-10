О том, что Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн жена ждут ребенка, стало известно в декабре 2021 года

Совсем скоро в семье Андрея Макаревича случится большая радость. Молодая жена 68-летнего музыканта Эйнат Кляйн сделает артиста отцом в четвертый раз. Для будущей мамочки малыш станет первенцем.

О том, что Андрей Макаревич и его четвертая жена Эйнат Кляйн жена ждут ребенка, стало известно в декабре 2021 года. У музыканта уже есть трое детей от предыдущих отношений. У исполнителя уже есть внебрачная дочь Дана - сейчас она живет в США и возглавляет фармацевтическую компанию, сын Иван и еще одна дочь Анна.

37-летняя красавица Эйнат похвастаться таким внушительным родительским опытом пока не может. Для нее ребенок будет первым. На днях она перестала скрывать свою беременность и разместила в блоге очень милое фото. В кадре женщина позирует, гордо демонстрируя большой живот.

Беременная жена Андрея Макаревича выставила большой живот Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на интересное положение, Кляйн активно продолжает работать. Снимок, подтвердивший ее беременность, был сделан в Израиле. "Участвовали в фестивале в Иерусалиме. Была невероятно рада повидать всех столичных знакомцев, которые так редко появляются на периферии. Налили всем вина, пообщались, еще и лекцию прочла, короткую и стремительную. Было здорово, спасибо организаторам и участникам", — поделилась эмоциями Эйнат.

Несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, роман Макаревича и Кляйн развивался довольно стремительно. В мае 2020 года стало известно, что они тайно поженились. Как отмечал лидер "Машины времени", его четвертая свадьба была довольно скромной. Молодая супруга рокера настояла, чтобы церемония прошла по еврейским традициям. Среди гостей были только родные и самые близкие друзья пары.