Все очевидно: россияне уверены, что слухи о допинг-пробе Валиевой - обыкновенная провокация

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие девять тысяч человек Фото: REUTERS

Еще один день в олимпийском Пекине не принес никакой конкретики. После слухов о положительной допинг-пробе у российской фигуристки Камилы Валиевой и возможном лишении ее золотой медали не поступило ни одного официального подтверждения или опровержения. МОК лишь отметил, что спортсменка не отстранена от участия в Играх, и 15-летняя фигуристка вновь вернулась к своим тренировкам.

К слову, ту самую медаль за победу в командном турнире Камила, как и ее товарищи, пока не получила. Церемонию награждения сборной в Китае упорно откладывают, постоянно называя все новые причины.

Сайт KP.RU решил спросить, как относятся к сложившейся ситуации россияне, и выяснил, что большинство опрошенных уверены, вся история с пробой Камилы – не что иное, как обыкновенная провокация. Такого мнения придерживаются 73% респондентов.

«Это, безусловно, травля и провокация из зависти!», - говорит участник опроса.

«Бедный ребенок. Итак вся в напряжении, а еще и эта политическая борьба. Хоть бы из принципа не сдалась», - вздыхает другой.

Еще 16% опрошенных полагают, что такие слухи распускаются, чтобы психологически надавить и сбить настрой у российской чемпионки.

«Просто безобразие!!! Держись, милая! Вся страна за тебя болеет!», - поддерживают Камилу болельщики.

«Валиева лучше всех! Держись, девочка, мир так не справедлив», - восклицают они.

Однако нашлись и те, кто настороженно отнесся к ситуации. 5% участников исследования отмечают, что Валиева сама виновата, что дала повод для обсуждений и принимала какие-то лекарства накануне соревнований.

Опрос показал, что большинство россиян считает провокацией скандал с фигуристкой Валиевой

«Когда ждут малейшей провинности, чтоб придраться, не надо этот повод давать и принимать допинг, подставляя всю команду», - гневно отмечает участник опроса.

А вот 3% смотрят на ситуацию спокойно и верят, что это обычный рабочий момент, не более чем стандартная перепроверка всех данных. Если Камила лекарств не принимала, то никакие слухи не помешают ей получить заслуженное «золото».

«Думаю, это рядовая перепроверка проб на допинг», - рассудительно говорит один из наших читателей.

Еще 3% добавили, что затрудняются как-то комментировать происходящее.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие девять тысяч человек.