Эксперты признали Тинькофф Мобайл самым безопасным мобильным оператором

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Тинькофф Мобайл признан самым безопасным мобильным оператором России. Эксперты отдали ему первое место, изучив наиболее эффективные сервисы защиты абонентов от спама и мошеннических звонков. Специалисты сравнивали услуги, предоставляемые крупнейшими российскими мобильными операторами и сторонними платформами. Исследование проводилось независимым информационно-аналитическим агентством в сфере IT и телекоммуникаций TelecomDaily.

На первом этапе организаторы исследования опросили пользователей мобильной связи о характере нежелательных звонков, их частоте и поведении мошенников. А также выяснили, что россияне знают о существующих сегодня сервисах защиты. На втором этапе аналитики разработали специальную шкалу, по которой оценили сервисы защиты мобильных операторов и сторонних платформ.

Эксперты выделили пять главных функций, которые сегодня используются для защиты от спама и звонков мошенников: определитель номера, голосовой ассистент, отвечающий вместо абонента на спам-звонки и вызовы с неизвестных номеров, блокировка звонков с подменой номера, блокировка интернет-рекламы, а также виртуальный номер с переадресацией звонков на основной.

В итоге выяснилось, что только Тинькофф Мобайл предлагает своим абонентам все пять сервисов, защищающих пользователей от мошенников и ненужной рекламы. По сумме баллов, которые аналитики присваивали за качество работы каждого сервиса, Тинькофф Мобайл также вышел в лидеры.

Одним из самых эффективных способов защиты эксперты назвали сервис блокировки входящих звонков с подменой номера. Абоненты Тинькофф Мобайл могут пользоваться этим сервисом бесплатно. Директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что это важное преимущество банковских виртуальных мобильных операторов, значение которых на отечественном рынке сотовой связи постоянно растет.

По словам генерального директора Тинькофф Мобайла Виталия Бриедиса, сервисы защиты абонентов сегодня играют не менее важную роль, чем основные услуги мобильного Интернета и сотовой связи.

- За почти пять лет существования нам удалось убедить рынок в том, что мобильная связь - это не только минуты и гигабайты, это целая система сервисов, улучшающих жизнь абонентов, где безопасность занимает ключевое место, - прокомментировал Виталий Бриедис итоги исследования. - Мы ежедневно развиваем инструменты защиты от нежелательных звонков, верим в синергию мобильной связи, банкинга и искусственного интеллекта и экономим нашим клиентам время и деньги.