«Не могли достать до раковых клеток даже лучами»: Отец Жанны Фриске объяснил, почему Заворотнюк борется с онкологией дольше, чем его дочь

Опухоль у Анастасии Заворотнюк обнаружили через несколько месяцев после рождения дочки Милы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жанна Фриске два года боролась с опухолью мозга - глиобластомой. Этот же диагноз врачи поставили звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. По последним данным, состояние актрисы остается стабильным. Отец Жанны Фриске Владимир Борисович объяснил, почему Заворотнюк удается дольше бороться с онкологией, чем его покойной дочери.

- Жанна была неоперабельная, а Заворотнюк вовремя сделали операцию. У Жанны не могли достать до раковых клеток. Даже лучами. Опухоль проникла глубоко, - рассказал Владимир Фриске в интервью Teleprogramma.pro.

Владимир Борисович подчеркнул: он очень рад, что Анастасия успешно справляется с болезнью и борется за свою жизнь.

- У нее маленький ребенок. Ее родные молодцы, что никого к ней не подпускают. Они оберегают ее. Это, возможно, положительно влияет на ее здоровье. Дай Бог, чтобы она долго жила и все у нее получилось, - пожелал отец певицы. - Наверняка ученые сегодня ищут новые препараты для лечения подобных больных. Я стараюсь вникать в эту тему, читаю литературу. Но пока не нашли лекарство, которое на сто процентов помогает.

Жанна Фриске узнала о своей болезни через несколько месяцев после родов. Певица родила сына Платона 7 апреля 2013 года в частном госпитале Майами. В начале июня того же года артистка начала жаловаться на головные боли. Врачи диагностировали у нее неоперабельную опухоль мозга. Жанна проходила лечение в США и в Германии. Однако было уже поздно: химиотерапия и препараты смогли продлить ей жизнь только на пару лет. Певица скончалась в 2015 году, когда Платону было всего два года.

В отличие от Анастасии Жанна Фриске не доверяла отечественным врачам и лечилась за границей. На фото певица во время курса лечения в Майами. Фото: EAST NEWS

Анастасия Заворотнюк тоже узнала о своем диагнозе через несколько месяцев того, как стала мамой. Актриса мечтала подарить ребенка своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. А спустя год, в октябре 2019 года, стало известно, что Анастасия больна и проходит курс лечения. Ей сделали две операции по удалению опухоли мозга.

В отличие от Жанны Фриске Заворотнюк отказалась использовать зарубежные вакцины. Во время совещания по развитию генетических технологий у президента России директор ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук» Александр Макаров сообщил, что у актрисы обнаружили глиобластому. И публично заявил, что в ее лечении используются новые технологии, разработанные для борьбы с последней стадией рака. Специально для Заворотнюк питерские онкологи разработали вакцину. По мнению экспертов, именно российская вакцина помогла рекордно продлить Анастасии жизнь.

Близкие Заворотнюк не делятся информацией о ее здоровье. Известно, что врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии. По словам источников из окружения актрисы, Анастасия передвигается в основном на инвалидной коляске, поскольку у нее частично парализована правая часть тела.