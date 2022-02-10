Не лишайте Камилу Валиеву чувства Страны

C одной стороны – эта недобросовестная конкуренция, а с другой – какое-то гробовое молчание официального российского спорта Фото: REUTERS

До какого-то момента я не был уверен, что меня больше в ситуации с Камилой раздражает. С одной стороны совершенно беспринципное применение запрещенного приема со стороны западных спортивных функционеров, которые запустили эту утку через своих журналистов, фактически торпедировав соборную России, как бы она там ни называлась. Я вот перед командировками обычно спать не могу, волнуюсь, не представляю, что сейчас в душе Камилы после этих суток кромешного ада, когда ты между крушением карьеры или полным оправданием.

А тут ведь как в анекдоте про серебряные ложечки - они-то нашлись, а осадочек остался. И осадочек этот осядет на всю сборную. Теперь к каждому российскому спортсмену будет и без того повышенное внимание. А это дополнительное психологическое давление. Теперь каждый российский успех на Олимпиаде будут рассматривать под микроскопом и брезгливо бросать: «Наглотались допинга». Мало приятного. И все ведь переживают за Камилу, все возмущены, может быть поэтому сегодня Непряевой не хватило 0,1 секунды до медали.

Так вот, с одной стороны – эта недобросовестная конкуренция, а с другой – какое-то гробовое молчание официального российского спорта. Благодаря этому молчанию у Камилы уже отобрали возможность гордиться своим флагом и гимном во время награждения. Теперь у нее отбирают чувство Страны, которая должна встать за нее горой – ОКР, Федерация, антидопинговые структуры… Но они молчат. И вот это молчание меня вымораживает больше, чем гибридные информационные атаки, к которым мы уже начали привыкать.

Надеюсь, Валиева чувствует, что не обличенные спортивной властью сограждане, простые болельщики и даже люди, далекие и от Олимпиад в целом, и от фигурного катания в частности, переживают за нее, не молчат и верят, что никакую химию она, разумеется, не принимала. И мы – Страна – за нее. Ну и вот она – взрослая спортивная жизнь. Тоже опыт, который должен сделать тебя только сильнее. Вперед!

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