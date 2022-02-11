Как чеснок к масле

В холодильнике такое масло хранится 2 - 3 недели, в морозилке - вечность. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В ней чесночное масло, рецепт которого я увидел однажды прекрасным солнечным с утром и ни о чем другом думать уже не мог (у отчаянных домохозяев такое бывает).

Пачку хорошего сливочного масла размягчаем при комнатной температуре, две головки чеснока запекаем два часа в духовке (120 °C) в двойном слое фольги, предварительно посыпав крупной солью и сбрызнув оливковым маслом. Даем чесноку остыть, делаем снизу надрез очень острым ножом, выдавливаем мякоть из оболочки. Она приятного карамельного цвета и чудесной кремообразной консистенции.

Смешиваем чеснок с маслом, для этого никакие блендеры не нужны. Во-первых, и масло, и чеснок мягкие, податливые. Во-вторых, к такому продукту более применим термин «ручная работа», а это греет душу. Теперь нужно добавить еще немного соли, примерно столовую ложку тертого твердого сыра и измельченной зелени или листиков тимьяна.

В холодильнике такое масло хранится 2 - 3 недели, в морозилке - вечность. Идеальный вариант - намазать его на ломоть хорошего свежего хлеба. А еще в любой момент легким движением руки можно приготовить соус, который идеально подходит к такому вот во многом образцовому куску телятины, как на фото. И не только к нему. Полстакана воды доводим на сковороде до кипения, кладем кусок масла (примерно 20 - 30 г), помешиваем до однородного состояния и сбрызгиваем несколькими каплями лимонного сока. А потом даем подостыть, чтобы соус загустел и стал совсем уж соусом.