«Соседи от бога»: Глава Казахстана рассказал в Москве, какое психологическое давление оказали на террористов российские миротворцы

Приветствуя казахстанского коллегу Токаева в Москве, Путин подчеркнул, что месяц назад на Казахстан напали международные банды. Фото: Пресс-служба Президента России

Встреча политиков для ковидного времени прошла особенно тепло - главы стран обнялись, пожали руки и уселись в кресла рядом друг с другом. Никакого тебе 5-метрового овального стола и супердистанции, как на недавних переговорах с лидерами Венгрии и Франции.

- Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Немало усилий придется приложить, чтобы восстановить потерянное, - Путин начал разговор с напоминания о попытке госпереворота.

Токаев в ответ рассказал, что в стране много жертв после «нападения террористов». По каждому убитому идет следствие, виновных обещают найти и наказать.

- Спасибо за направление миротворческого контингента. Он сыграл важную роль для обеспечения тыла, охраны стратегических объектов и для психологического давления на террористов, - поблагодарил президент Казахстана.

А в заключение Токаев заметил, что обе страны - «соседи от бога». Ведь у нас самая длинная сухопутная граница в мире - 7 тысяч 600 км. Для сравнения, вторая по протяженности граница у России с Китаем - «всего» 4 тысячи 209 км.